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Михаил Галактионов: Проще всего повесить поражение на Маслова, но так мы можем его закопать
29 марта 00:54
автор: Юлия Григорьевская

Михаил Галактионов: Проще всего повесить поражение на Маслова, но так мы можем его закопать

Защитник дважды нарушил правила в своей штрафной и «привез» пенальти.

Главный тренер сборной России Михаил Галактионов после поражения от французов (0:2) в матче группового этапа чемпионата Европы-2021 рассказал о том, чего не хватило для успешного результата.

- Показалось, что большого преимущества по игре у сборной Франции не было. Два пенальти все решили. Что не получилось?

- Вы правы, мы играли как минимум на равных, а второй тайм большей частью превосходили соперника. Но нам не хватило остроты в завершении. У нас были подходы, но мы не доводили их до ударов. Был отличный момент у Захаряна в первом тайме. У Чалова, Грулева и Макарова были хорошие моменты. Темп игры мы выдержали, старались играть активно, не от обороны, прессинговать соперника, не отходить от футбола, который показывали в первой игре. Упрекнуть ребят нельзя, хотя результат и неудовлетворительный.

- Вы пересматривали моменты с пенальти после матча? Нет по ним вопросов к судье?

- Нет. Времени не было. В первом эпизоде, наверное, фол был. По второму моменту - была отставлена рука и была изменена траектория полета мяча. Судья принял решение, и обсуждать это бессмысленно. К сожалению, эти два недочета привели к взятию ворот. А если глобально посмотреть, больше у Франции стопроцентных голевых эпизодов не было.

- С Масловым будете проговаривать эти моменты, ведь у него две результативные ошибки. Есть ли боязнь, что он сломается или будет слишком сильно переживать?

- Да, мы только что с ним быстро переговорили. Он очень расстроен. Я и команда его поддержали. Сейчас проще всего повестить все на него, но мы так можем и закопать парня. Это не правильною. Надо его подержать, указать на ошибки, чтобы он их исправлял и старался их не допускать. Они не критические, но оказались результативными для нас, к сожалению. Но это не только его проблема. Это цепочка. Значит, в обороне не доработали. Вся команда принимает вину на себя. И я в том числе.

- Стало ли для вас сюрпризом, что французы будут играть в таком ключе? Они отдавали мяч нашей команде и особо ничего не показали.

- Нельзя говорить, что они вообще ничего не показали. Они хороши на мяче, во взаимодействиях. Мы были готовы к тому, как они будут атаковать и обороняться. Но именно командной остроты в завершающей стадии, чтобы вывести партнера на удар, было не так много. Надо быть понаглее, и тогда все могло бы сложиться по-другому.

- Игра с Данией будет решающая. С каким счетом надо побеждать, как будем играть? Насколько сильно поражение скажется на настроении команды?

- Понятно, что настроение неприятное. Уже немного другой расклад в группе. Тренерский штаб уже изучал соперника, но пока до команды не доводили информацию, потому что готовились к другим матчам. Нам надо остыть, все проанализировать, и в спокойной обстановке донести информацию до ребят. Мы не в первый раз оказались в такой ситуации, поэтому знаем, как себя вести. Понимаем, что все теперь зависит от нас. Надо выходить и обыгрывать Данию.

источник: «Советский спорт»
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