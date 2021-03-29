Провально-прорывный футбол. Как же Аршавин был прав в оценках болельщицких ожиданий

В России не любят полутона. У нас любое событие должно звучать громко. Любая осечка – провал, любой повод для оптимизма – прорыв. Мы и наш футбол оцениваем исключительно такими категориями, нам не нужна золотая середина. Это неинтересно, не собирает клики.

В итоге знаменитое аршавинское «Ваши ожидания – ваши проблемы», сказанное после невыхода из группы на Евро-2012, стало нашим болельщицким кредо. Мы действительно не ждем от сборной игры, достойной уровня ее футболистов. У нас игроки среднего класса, всем это хорошо известно. Соответственно и результат они могут дать только средний. Но это чертовски скучно, когда все средненько и прогнозируемо. Менталитет не дает жить осознанием этого.

Нас с детства воспитывали, что мы живем в самой крутой стране мира, у нас самый славный на свете народ, а потому он не может делать что-то средне. Нам этого не надо. Если не может все быть зашибись, значит, все очень хреново. Мы скорее сдохнем, чем признаем то, что являемся обычными, среднестатистическими. Это гордыня, привитая с детскими сказками, не дает трезво смотреть на мир, в том числе и футбольный.

Стоило чуть допустить слабину во втором тайме матча с Мальтой, как понеслось по сети громкое «фу»: ну что за футбол?! Потому как победа над мальтийцами 3:1 – это нормальный, средний результат. Его не назовешь выдающимся ни при каких обстоятельствах. Значит, где-то должен быть негатив, который тут же находится в провальном отрезке при счете 0:2, когда расслабились, пропустили и занервничали.

Победили словенцев – тут же зарядили старую песню: теперь всех порвем. Как точно уловил настроение масс Дмитрий Губерниев, призвав переобуваться критиков на лету. Взвешенных комментариев очень мало, преобладают выкрики, эмоции и ура-патриотизм. Никого не порвем, это понятно. Как и то, что Артем Дзюба вовсе не монстр и не лучший российский футболист. Лучших, с оговоркой об Александре Кокорине, приглашают в топ-чемпионаты. Питерскому гренадеру-бомбардиру там делать нечего, и все это знают. Он медленный и возрастной.