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Провально-прорывный футбол. Как же Аршавин был прав в оценках болельщицких ожиданий
29 марта 16:50
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: РФС

Провально-прорывный футбол. Как же Аршавин был прав в оценках болельщицких ожиданий

Эмоциональные оценки игры первой и молодежной сборных заставляют вспомнить о знаменитой фразе экс-звезды национальной команды.

В России не любят полутона. У нас любое событие должно звучать громко. Любая осечка – провал, любой повод для оптимизма – прорыв. Мы и наш футбол оцениваем исключительно такими категориями, нам не нужна золотая середина. Это неинтересно, не собирает клики.

В итоге знаменитое аршавинское «Ваши ожидания – ваши проблемы», сказанное после невыхода из группы на Евро-2012, стало нашим болельщицким кредо. Мы действительно не ждем от сборной игры, достойной уровня ее футболистов. У нас игроки среднего класса, всем это хорошо известно. Соответственно и результат они могут дать только средний. Но это чертовски скучно, когда все средненько и прогнозируемо. Менталитет не дает жить осознанием этого.

Нас с детства воспитывали, что мы живем в самой крутой стране мира, у нас самый славный на свете народ, а потому он не может делать что-то средне. Нам этого не надо. Если не может все быть зашибись, значит, все очень хреново. Мы скорее сдохнем, чем признаем то, что являемся обычными, среднестатистическими. Это гордыня, привитая с детскими сказками, не дает трезво смотреть на мир, в том числе и футбольный.

Стоило чуть допустить слабину во втором тайме матча с Мальтой, как понеслось по сети громкое «фу»: ну что за футбол?! Потому как победа над мальтийцами 3:1 – это нормальный, средний результат. Его не назовешь выдающимся ни при каких обстоятельствах. Значит, где-то должен быть негатив, который тут же находится в провальном отрезке при счете 0:2, когда расслабились, пропустили и занервничали.

Победили словенцев – тут же зарядили старую песню: теперь всех порвем. Как точно уловил настроение масс Дмитрий Губерниев, призвав переобуваться критиков на лету. Взвешенных комментариев очень мало, преобладают выкрики, эмоции и ура-патриотизм. Никого не порвем, это понятно. Как и то, что Артем Дзюба вовсе не монстр и не лучший российский футболист. Лучших, с оговоркой об Александре Кокорине, приглашают в топ-чемпионаты. Питерскому гренадеру-бомбардиру там делать нечего, и все это знают. Он медленный и возрастной.

У Словении в обороне люди из российского чемпионата, где Дзюба номер один. Он не делает подвига, обыгрывая Мевлю из славного клуба «Сочи». То же самое он делает дома в играх чемпионата России. Но вывеска «отбор на ЧМ-2022» сносит нам башку. Мы не смотрим на составы, на тех, кто играет против нас. Предпочитаем жить прошлым и устоявшимися стереотипами. Помним, что когда-то Словения не пустила команду Гуса Хиддинка на ЧМ-2010. Этого достаточно, чтобы о сопернике сложилось мнение в настоящем.

А у него в составе было два классных игрока. Иличич и Облак. У нас таких нет. Но играет-то команда. Достаточно того, чтобы в ней была провальными пара позиций, и никакие звезды тебе уже не помогут. Словения уступает нам по многим позициям. У нее в центре полузащиты играет Бийол, который в ЦСКА у Гончаренко сидел на лавке. Мы должны обыгрывать ее по крайней мере в домашнем матче. Здесь нет подвига. Это средний результат.

У нашей молодежки, которая сегодня борется за выход из группы в Венгрии на чемпионате Европы, пока тоже все средненько. Но точно нет никакой катастрофы, как кто-то пытается представить после 0:2 от Франции. Проблема восприятия – от неправильных ожиданий. Достаточно было в РПЛ двух-трех удачных матчей динамовской парочки Захарян – Тюкавин, чудо-гола Макарова за «Рубин» в игре с «Зенитом», как все вдруг решили, что нынешний состав – лучший в истории. Другого же у России не может быть. Он не имеет права быть средним. Но на самом деле такой и есть, как весь наш футбол.

И вот наши парни выходят против исландцев, которых когда-то за соперников не считали, и выигрывают крупно. Почва для далеко идущих выводов уже готова. Прорыв на горизонте в наших мечтах. А следом наступает, конечно же, по нашим оценкам провал. Хотя это должно было случиться. Потому что талант 17-летнего Захаряна не отменяет того, что он физически не окреп. Не готов биться с 22-летними почти уже мужиками, да еще атлетически подготовленными.

Все нахваливали нашу группу креативных футболистов, но совсем позабыли, что сзади у нас Маслов, регулярно пожарящий в «Спартаке». Впереди только Чалов, не высокий, не мощный и не суперскоростной. А большОго, такого как Дзюба или Соболев, у молодежки попросту нет. И как в одиночку Федору с физически рослыми бодаться? Да никак. Дыра у нас в этом плане кадровая. Большая-пребольшая.

Чтобы вспомнить об этом, надо было натолкнуться на французов. И они напомнили, почему наши ожидания являются нашими самыми большими проблемами. Только мы об этом очень скоро снова позабудем.

источник: «Советский спорт»
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