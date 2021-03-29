Даниил Фомин: Даже с ВАР есть спорные моменты, поэтому относимся к его отсутствию, как к данности

- Каково ваше физическое состояние перед матчем со Словакией, который пройдет в среду?

- После побед восстановление у футболистов всегда проходит легче, с хорошим настроением. Два матча мы выиграли, что очень важно для нас, и теперь настраиваемся на третий. Нас ждет хороший соперник, к которому мы готовимся в рабочем режиме.

- После двух ничейных результатов сборная Словакии находится под давлением. Как это скажется на их игре с Россией?

- Футболисты прекрасно понимают, что каждый матч - это новая история. Словакия провела два своих матча, сейчас играет дома и будет максимально настроена на игру. Мы тоже готовимся, это очень важный матч и для нас. Поэтому мы с самым серьезным настроем подойдем к игре, и для нас не важно, какой результат соперник показывал до этого.

- Как вам стадион, на котором состоится встреча? Понравился ли газон, который вы уже опробовали?

- Стадион отличный, поле хорошего качества. Сегодня мы вышли, осмотрели газон, почувствовали его. Здесь есть все для футбола. Завтра нам надо выходить и получать удовольствие от арены и игры. Мне очень нравится играть на стадионах, на которых нет беговых дорожек, и трибуны располагаются у самого поля. Это делает атмосферу действительно футбольной. Жалко, что на матч не придут болельщики, их будет не хватать.

- Насколько, на ваш взгляд, влияет на борьбе отсутствие в отборочном турнире системы ВАР, потому что в Белграде уже случился скандал из-за не засчитанного гола Криштиану Роналду. Что вы об этом думаете?

- Даже когда есть ВАР, все равно в игре присутствуют спорные моменты. Даже с просмотром повторов они есть: был ли пенальти или нет и другие моменты. Мы относимся к этому как к данности. В отборочном цикле ВАР нет, и мы будем играть без него. А спорные моменты всегда есть.