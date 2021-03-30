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Испания - Сегунда 20:30 Малага 0 Альмерия 0 П1 3.80 Х 3.00 П2 2.22
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Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 УД Логроньес 0 П1 2.05 Х 3.00 П2 4.40
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
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Михаил Галактионов: Наши ребята готовы играть агрессивно с первых минут и забить быстрый мяч
30 марта 19:20
автор: Юлия Григорьевская

Михаил Галактионов: Наши ребята готовы играть агрессивно с первых минут и забить быстрый мяч

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов перед матчем группового этапа чемпионата Европы с Данией рассказал о подготовке к игре и о том, кто заменит дисквалифицированного защитника Павла Маслова.

- Планируете ли сыграть в два нападающий, учитывая необходимость забивать Дании как можно больше?

- Это тактически гибкий вопрос. Того же Захаряна можно считать как оттянутым полузащитником, так и вторым нападающим. У нас есть вариант с перестройкой в два нападающих и даже в три, если того требует ситуация. По характеру игры посмотрим. Мы не намерены отходить от своего плана и той стратегии игры, как мы начинали, с учетом необходимости забивать и начинать матч агрессивно.

- У Дании было две победы и их устроит ничья. Что может сказать о сопернике?

- Дания сегодня является лидером по набранным очкам. Она одержала две победы, и является дисциплинированной командой, но характер завтрашнего матча диктует, что нам надо играть только на поду. Все футболисты внутренне готовы к тому, что с первых минут нам надо играть агрессивно и забить быстрый гол, чтобы строить стратегию в дальнейшем, и забивать еще.

- Если подразумевать, что вместо Маслова выйдет Голубев, то в чем разница между ними?

- Решение по составу будет принято завтра. На этой позиции рассматривается два игрока – Голубев и Калугин. Пока окончательного решения нет. Посмотрим по состоянию ребят, кто как внутренне готов, эмоционально. Будем исходить из этого.

- Маслов уехал из сборной. Рассматривали ли вариант оставить его, чтобы атмосфера в коллективе осталась прежней?

- Хорошая атмосфера есть и будет, вне зависимости от того, находится ли в ней какой-то футболист или нет. Те ребята, которые здесь, душой с командой. Мы все готовы дать бой и решить поставленную перед нами задачу. Мы хотим этого и стремились к этому на протяжении двух лет. Мы играем в финальной части чемпионата Европы. Давно такого не было в российской истории.

- Сточки зрения психологии, игра с французами многим нашим футболистам не удалась. Были не вынужденные ошибки. Определяя состав на матч с Данией, вы будете делать выводы из того, что увидели в матче с Францией или не станете учитывать ошибки?

- Мы перевернули эту страницу. Игра уже прошла, и мусолить ее смысла нет. Ее надо было правильно проанализировать, сделать акцент на определенных моментах. Сегодня мы донесем всю информацию до ребят. Есть ошибки технического характера, а есть такие, которые соперник вынуждал делать. Сегодня мы анализировали технико-тактическую статистику, и фитнес-статистику и могу отметить, что быстрые футболисты заставляют быстрее принимать решение, быстрее двигать мяч, быстрее двигаться по полю. Когда ты попадаешь в ту интенсивность игры и высокие скорости, когда ты находишься в такой ситуации как можно чаще, то адаптируешься к этому. Не у всех ребят адаптация прошла быстро, но потом, конечно все втянулись, приняли тот темп игры и те скорости. Мы сегодня получили данные: это была одна из самых быстрых игр на уровне нашей молодежной сборной, но генетика и функциональные способности французов оказались намного выше, и заставляли нас делать ошибки. Костяк команды у нас сохранится, но некоторые позиции, возможно, будут изменены.

- Вы сказали, что французы были мощнее. У датчан будет такое преимущество в антропометрии?

- Это очень крепкая, атлетичная сборная. По антропометрии это тоже команда атлетов. Организованная команда европейского уровня. В финальной части чемпионата Европы нет слабых сборных. Да и результаты игры Исландии не должны вводить в заблуждение. Там есть качественные футболисты, которые востребованы в Европе.

- В предстоящем матче будет важен фактор настроя и важно будет не перегореть. Как правильно выдержать эту грань и не допустить выгорания?

- Мы всегда подбираем в команду футболистов, которые горят желанием побеждать, вне зависимости от того, сколько времени им отведено на поле, потому что они представляют свою страну и честь. С другой стороны мы говорим о том, что должна быть холодная голова, что необходимо правильно использовать те нюансы, которые мы отрабатываем на тренировках. Поэтому у каждого футболиста должен быть настрой на максимальный результат и правильность действий. У ребят не должно быть закрепощенности. Наоборот, игрок должен выходить и не чувствовать давления, чтобы выполнять необходимые действия.

- Датчане – это не совсем типичная скандинавская команда, с каталонском тренером и с серьезным акцентом на владение мячом. С нами они тоже постараются забрать мяч. Будем ли мы завтра действовать первым номером?

- Тот анализ игр, который мы провели, показывает, что соперник практически во всех матчах играл во владение мячом и выманивал соперников на свою половину поля. Они начинают свои атаки от вратаря, потому что короткие и средние передачи – это их философия. Мы и на этом турнире, и на протяжении двух лет, тоже показывали, что у нас есть определенное направление в игре: не просто добиться результата ради результата, но и показать при этом определенное качество игры. Это важно, чтобы наша сборная была узнаваема, чтобы ребята понимали, что они делают на поле в той или иной ситуации, когда у них мяч, понимали, как должна развиваться атака, куда должен идти первый пас, как надо действовать в определенных ситуациях. Мы не собираемся отказываться от своего направления. Но в то же время мы сегодня эти нюансы проговорим и укажем на то, как нам действовать в зоне соперника.

источник: «Советский спорт»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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