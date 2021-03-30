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ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 33' Азербайджан 0 Сербия 1 П1 20.0 Х 8.50 П2 1.13
Товарищеские матчи (сборные) не начался Иордания 0 Бахрейн 0
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 34' Кипр 0 Словения 0 П1 5.10 Х 2.75 П2 2.00
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Овьедо 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Испания - Сегунда 20:30 Малага 0 Альмерия 0 П1 3.90 Х 3.10 П2 2.14
Товарищеские матчи (сборные) 21:30 Катар 0 Ирландия 0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Люксембург 0 Португалия 0 П1 27.0 Х 10.0 П2 1.11
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Уэльс 0 Чехия 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Бельгия 0 Беларусь 0 П1 1.07 Х 12.5 П2 46.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Черногория 0 Норвегия 0 П1 4.70 Х 3.60 П2 1.83
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Словакия 0 Россия 0 П1 5.70 Х 3.70 П2 1.73
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Хорватия 0 Мальта 0 П1 1.06 Х 14.5 П2 42.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Турция 0 Латвия 0 П1 1.13 Х 9.30 П2 23.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Гибралтар 0 Нидерланды 0 П1 78.0 Х 30.0 П2 1.01
Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 УД Логроньес 0 П1 2.05 Х 3.00 П2 4.40
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
Товарищеские матчи (сборные) 23:00 Коста-Рика 0 Мексика 0 П1 5.00 Х 3.40 П2 1.79
«С датчанами нам надо забить быстрый мяч». Игорь Дивеев о решающей встрече на молодежном чемпионате
30 марта 19:24
автор: Юлия Григорьевская

«С датчанами нам надо забить быстрый мяч». Игорь Дивеев о решающей встрече на молодежном чемпионате

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал, как команда восприняла болезненное поражение от французов, а также выделил двух высоких нападающих сборной Дании, с которой нашей команде предстоит сыграть завтра. 

- Расскажите, как команда перенесла обидное поражение от сборной Франции, ведь по игре наша сборная смотрелась не хуже, а все решили два необязательных пенальти?

- Могу сказать, что мы перенесли этот проигрыш нормально. Да, было обидное поражение. Игра была отличная и с нашей стороны, и со стороны французов, но результат нас в итоге не удовлетворил. Но мы сразу забыли прошлую игру, и уже готовимся побеждать сборную Дании. Нам надо выходить и забивать быстрый мяч и потом строить свою игру дальше.

- От датчан очень важно не пропустить, и уже сейчас понятно, что одна замена в защите точно будет, после отъезд Павла Маслова, у которого перебор желтых карточек. Насколько для вас, как для игрока, располагающегося радом с Масловым на поле, критична его потеря?

- Да, у Павла перебор «горчичников», но у нас есть другие футболисты на этой позиции, которые могут его заменить. В сборной нет такого, чтобы кому-то было гарантировано место в составе. На каждой позиции в нашей команде есть конкуренция. Тренер найдет ему замену. На тренировках мы работали с Голубевым. Есть Калугин, который также играет справа. Я думаю, все будет нормально.

- Если будет играть Голубев, то в чем разница между ним и Масловым с точки зрения взаимодействий?

- Мне трудно ответить на этот вопрос.

- В предстоящем матче будет важен фактор настроя и важно будет не перегореть. Как правильно выдержать эту грань и не допустить выгорания?

- Мы настраиваемся на всех соперников – Исландию, Францию. С Данией у нас будет встреча за выход из группы, и мы приехали на чемпионат Европы, чтобы решить эту задачу. Настрой у нас будет боевой. А что касается перегорания, у каждого это происходит по-своему.

- Кого вы можете выделить из состава сборной Дании, и что знаете об этом сопернике на данный момент?

- Пока знаю только их результаты. Они выиграли два матча из двух. У нас сегодня будет теория, на которой расскажут, как они играют, от чего отталкиваются, какие у них нападающие. Мы знаем, что у них есть два форварда по метро восемьдесят ростом. Они быстрые и техничные. Один бьет с двух ног, а другой левоногий.

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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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