«С датчанами нам надо забить быстрый мяч». Игорь Дивеев о решающей встрече на молодежном чемпионате

- Расскажите, как команда перенесла обидное поражение от сборной Франции, ведь по игре наша сборная смотрелась не хуже, а все решили два необязательных пенальти?

- Могу сказать, что мы перенесли этот проигрыш нормально. Да, было обидное поражение. Игра была отличная и с нашей стороны, и со стороны французов, но результат нас в итоге не удовлетворил. Но мы сразу забыли прошлую игру, и уже готовимся побеждать сборную Дании. Нам надо выходить и забивать быстрый мяч и потом строить свою игру дальше.

- От датчан очень важно не пропустить, и уже сейчас понятно, что одна замена в защите точно будет, после отъезд Павла Маслова, у которого перебор желтых карточек. Насколько для вас, как для игрока, располагающегося радом с Масловым на поле, критична его потеря?

- Да, у Павла перебор «горчичников», но у нас есть другие футболисты на этой позиции, которые могут его заменить. В сборной нет такого, чтобы кому-то было гарантировано место в составе. На каждой позиции в нашей команде есть конкуренция. Тренер найдет ему замену. На тренировках мы работали с Голубевым. Есть Калугин, который также играет справа. Я думаю, все будет нормально.

- Если будет играть Голубев, то в чем разница между ним и Масловым с точки зрения взаимодействий?