Сказка закончилась в Трнаве. Россия проиграла Словакии (видео)

В первой фазе замысел работал – впереди у соперника ничего не получалось. Однако попытки провести контратаку тоже не проходили. Напротив, наши игроки уподобились хозяевам и тоже контролировали мяч на минимальных скоростях. Словаки осторожничали, не ходили вперед большими силами и, как следствие, успевали расставиться без мяча. Такой низкий темп удивляет, ведь мы знаем, что Черчесов требует от футболистов быстрой игры. Это было слышно и по репликам наставник российской сборной.

Первый тайм прошел очень осторожно. Из предматчевого анализа было известно, что словаки довольно медлительны, с большим трудом продвигают мяч вперед и теряются при контратаках соперника. Вероятно, этим и хотел воспользоваться Черчесов, заманивая хозяев на нашу половину поля. Словаки немало владели мячом, но добраться даже до финальной трети поля не могли, чему способствовала и тактика мелкого фола в исполнении россиян – в первые 16 минут они нарушили правила семь раз.

Станислав Черчесов , напротив, полностью сохранил и стартовый состав, добившийся успеха в игре со словенцами, и расстановку в три центральных защитника с ромбом в центре поля. На острие внизу Магомед Оздоев , а наверху здорово проведший матч в Сочи Рифат Жемалетдинов .

Недовольный результатами предыдущих встреч Штефан Таркович во второй раз подряд перетасовал состав, отправив в запас многих игроков, не использовавших свой шанс. Но лидер обороны и главная звезда команды Милан Шкриньяр , естественно, остался. Его противостояние с Артемом Дзюбой обещало стать ключевым элементом игры. С первых минут вышли и хорошо известные нам по выступлениям за «Зенит» Роберт Мак (слева в полузащите) и Томаш Губочан (на том же фланге в защите).

Сборная России стартовала в квалификации с двух побед, обыграла дома Словению (2:1) и в хорошем настроении приехала в Трнаву в гости к Словакии, потерявшей очки в матчах с Кипром и Мальтой. Так что третья осечка подряд практически выбивала хозяев из борьбы, уж за первое место точно.

Недостаток движения не позволял расшатать оборону соперника, упрощая Дзюбе задачу в верховой борьбе. Да и самих подач в штрафную, особенно точных, было крайне мало. В результате за тайм команды на двоих нанесли семь ударов (при том за первые полчаса только три), пять из них на счету наших игроков. Вот только одна из немногочисленных попыток словаков стала результативной. Перед матчем мы писали, что их единственная сильная сторона – розыгрыш стандартов.

Предупрежден – значит, вооружен. Увы, в нашем случае холостыми. На 38-й минуте Шкриньяр пришел в штрафную на подачу углового и открыл счет. Действия наших защитников анализу не поддаются. Такое впечатление, что все растерялись и перепутали, кто кого держит, а Джикия и Марио Фернандес вообще держали друг друга. Защитник «Интера» бил беспрепятственно и прицельно.

Шкриньяр оказался один в нашей штрафной и прошил Шунина 😔



Уходим на перерыв, уступая в счете. Во втором тайме ждем ответ от наших парней:https://t.co/xydODSVonopic.twitter.com/ZmU8VdwXC6 — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

ДВОЙНАЯ ЗАМЕНА МОСТОВОГО

Было любопытно, как команды перестроятся в перерыве, ведь словаки в нынешнем отборе ни разу не вели в счете, а наши – не проигрывали. У хозяев структурных изменений не было, а вот Черчесов заменил Юрия Жиркова на Андрея Мостового, а вскоре Рифат Жемалетдинов уступил место на поле Алексею Миранчуку Схема стала гибридной, поскольку слева зенитовец больше внимания уделял атаке, а Федор Кудряшов занял позицию на фланге обороны, тогда как справа Марио Фернандес в одиночку отвечал за свою бровку.

В игре ожидаемых Черчесовым изменений не произошло, даже наоборот. Если в концовке первого тайма удары по воротам соперника пошли, то теперь за первые 20 минут второй половины их не было ни одного. Тренер быстро разочаровался в своих решениях и заменил даже не успевшего вспотеть Мостового на Александра Соболева. Редкий случай, когда нападающий «Спартака» получил возможность сыграть в паре с Дзюбой.

Будь у тренера возможность, стоило бы заменить и Миранчука. Полузащитник не чувствует в себе уверенности и выбирает наименее рискованные варианты продолжения атаки. Не уверен, что именно появление Соболева изменило ход игры, но россиянам стали удаваться затяжные атаки, а защитники вынуждены были делить между собой нападающих.

ТРИ МИНУТЫ ФЕРНАНДЕСА

Этим россияне и воспользовались, завершив одну длительную комбинацию точным ударом Марио Фернандеса. Он мог отличиться еще в первом тайме, замыкая подачу с фланга из центра штрафной, но тогда ему не повезло. Тем не менее, отметим, что именно крайний защитник имел наибольшее количество моментов.

Раз удар, два удар – и все-таки Марио заколотил мяч в ворота Словакии ⚽️



Парни, нужно забить еще 💪pic.twitter.com/tRUIfYeGPo — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

Словаки, однако, не отчаялись и всего через три минуты вновь вышли вперед. Герой предыдущего эпизода Марио Фернандес оставил за спиной Мака, Семенов не успел его подстраховать, а остальные – накрыть затянувшего, казалось, с ударом полузащитника. Мак долго выбирал момент для удара и все-таки дождался, после чего героем ушел на замену.

Полноценного финального штурма в исполнении нашей команды не получилось, но моменты были. После подачи с фланга опасно бил Дзюба, а Головину не хватило сантиметров, чтобы переправить в ворота пролетающий рядом со штангой мяч. В другом эпизоде Соболеву не хватило мгновения, чтобы опередить вратаря Душана Куцяка. В общем, отыграться шансы были. Да и на поражение сборная России не наиграла, тем не менее качество ее игры сложно назвать даже удовлетворительным – слишком инертно, безыдейно и безэмоционально.

Отбор на ЧМ-2022. 3-й тур

Словакия – Россия – 2:1 (1:0)

Голы: Шкриньяр, 38 – 1:0. Марио Фернандес, 71 – 1:1. Мак, 74 – 2:1.

Словакия: Куцяк, Пекарик (Паушек, 90+2), Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада (Грошовски, 61), Косцельник, Дуда, Мак (Дюриш, 76), Шранц (Стрелец, 90+2).

Россия: Шунин, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков (Мостовой, 46; Соболев, 65), Оздоев, Кузяев, Головин, Жемалетдинов (Ал. Миранчук, 58), Дзюба.

Предупреждения: Жемалетдинов, 17. Дзюба, 33. Громада, 45+2.

Судья: Гранде (Испания).