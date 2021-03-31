Громим Данию или молимся на Исландию? Расклады в заключительном туре молодежного Евро

Расклад в данный момент в нашей группе такой. У Дании шесть очков, у Франции и России по три, но трехцветные играют с аутсайдером группы Исландией и почти наверняка свое не упустят. А это значит, что в случае нашей победы над Данией, скорее всего, у трех команд будет по шесть очков. В этом случае в ход идут дополнительные критерии. Они таковы:

Россия – Дания – 2:0 (или любая победа с разницей в два мяча)

Победа Дании над Францией в первом туре серьезно спутала карты российской молодежке в борьбе за выход в плей-офф чемпионата Европы. Все-таки французы – фавориты всего турнира, и о том, чтобы и нам набрать очки в матче с этим соперником, можно было только мечтать. Тем более, что дважды подряд они вряд ли оступились бы. Так что теперь в заключительном матче группы команде Михаила Галактионова надо не просто побеждать, а еще и добыть необходимую разницу мячей.

- разница мячей в очных встречах;

- количество забитых мячей в очных встречах;

- разница мячей во всех матчах группового этапа;

- количество забитых мячей во всех матчах группового этапа;

- послематчевые пенальти (если две команды равны по вышеперечисленным критериям и встретились в последнем матче группового этапа);

- дисциплинарные показатели (красная карточка = 3 очка, желтая карточка = 1 очко, удаление за две желтые карточки = 3 очка);

- коэффициенты УЕФА.

Количество набранных в играх между собой очков у всех трех команд будет равно трем. А вот как выглядит ситуация с разницей мячей в этом мини-турнире: Франция и Дания – по плюс 1, Россия – минус два.

То есть для того, чтобы опередить датчан, Федору Чалову и компании потребуется победить их с разницей в два мяча и более. При минимально выполненной задаче у нас будет нулевая разница мячей, а у соперника отрицательная. Тогда (при условии, что французы выиграют свой матч) Россия займет второе место в группе и попадет на Нидерланды.

Чтобы занять первую строчку и получить в соперники Германию (сомнительное удовольствие, кстати), нужно выигрывать с разницей в четыре мяча.

ЗАВИСИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Россия – Дания – 1:0 (или любая победа с разницей в один мяч)

Необходимый результат в параллельной встрече: Франция – Исландия – ничья

В случае победы с минимальной разницей мячей обойти Данию и Францию по дополнительным показателям не получится, так что надо будет надеяться на то, что Исландии удастся зацепить хотя бы очко. Тогда Россия выйдет из группы с первого места за счет преимущества над датчанами в личной встрече: 1. Россия – 6 очков; 2. Дания – 6 очков; 3. Франция – 4 очка; 4. Исландия – 1 очко. Если исландцам удастся даже одержать верх, то они поменяются местами с французами.

Россия – Дания – ничья

Необходимый результат в параллельной встрече: Франция – Исландия – поражение

Поскольку у французов перед нами преимущество в личной встрече, в случае двух ничьих в заключительном туре в следующий тур пройдут соперники. Дания с первого места (7 очков), Франция со второго (4 очка), а Россия (4 очка) останется третьей.

Поэтому будем всеми силами болеть, чтобы «викингам» удалось сотворить сенсацию: 1. Дания – 7 очков; 2. Россия – 4 очка; 3. Исландия – 3 очка; 4. Франция – 3 очка.

Россия – Дания – поражение

Необходимый результат в параллельной встрече: Франция – Исландия – 0:1 (любое поражение с разницей от одного до четырех мячей)

Уникальная чисто теоретическая ситуация. Если и мы, и французы в заключительном туре проиграем, то у России, Франции и Исландии окажется по три очка, и вот здесь за счет разгромной победы со счетом 4:1 в первом туре мы будем фаворитами.

Сейчас в этой тройке у нас и у французов разница мячей составляет по +2, а у Исландии -3, однако в случае поражения французы автоматически проигрывают нам по этому показателю, а исландцам, чтобы опередить Россию, потребуется победа как минимум с разницей в пять (!) голов. Только тогда у обеих команд будет по +2, но за счет большего количества забитых мячей в 1/8 финала пойдут островитяне. На практике такое представить невозможно.

Если же французам удастся набрать хотя бы одно очко, они без дополнительных подсчетов обойдут команду Галактионова: 1. Дания – 9 очков; 2. Франция – 4 очка; 3. Россия – 3 очка; 4. Исландия – 1 очко.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Сама собой напрашивается параллель из отборочного этапа взрослого Евро-2000. 9 октября 1999-го в заключительном туре сборной России для победы в группе была необходима победа над Украиной, а имевшие с нами поровну очков французы (при худшей разнице мячей) принимали дома… Исландию. События разворачивались очень драматично.

К 71-й минуте. Франция – Исландия – 2:2, Россия – Украина – 0:0

Турнирное положение: 1. Украина – 20 очков; 2. Россия – 19 очков; 3. Франция – 19 очков.

Россия располагалась в турнирной таблице выше Франции за счет лучшей разницы мячей в группе (в личных встречах команды обменялись гостевыми победами со счетом 3:2). Тут еще стоит добавить, что исландцы к перерыву проигрывали 0:2, но в течение первых 11 минут второго тайма сравняли счет.

71-я минута. Давид Трезеге выводит действующих чемпионов мира вперед. Франция – Исландия – 3:2, Россия – Украина – 0:0.

Турнирное положение: 1. Франция – 21 очко; 2. Украина – 20 очков; 3. Россия – 19 очков.

76-я минута. Валерий Карпин ударом со штрафного открывает счет. Франция – Исландия – 3:2, Россия – Украина – 1:0.

Турнирное положение: 1. Россия – 21 очко; 2. Франция – 21 очко; 3. Украина – 19 очков.

88-я минута. Фатальный штрафной Андрея Шевченко, приведший к исторической ошибке Александра Филимонова. Франция – Исландия – 3:2, Россия – Украина – 1:1

Турнирное положение: 1. Франция – 21 очко; 2. Украина – 20 очков; 3. Россия – 19 очков.

Это была самая трагичная концовка квалификации в истории современной России, до выхода на чемпионат Европы нам не хватило нескольких минут. Может быть, на сей раз футбольная судьба отдаст нам должок?