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Ионов и Мостовой, как лакмусовая бумажка. В России практически нет вингеров для сборной
31 марта 14:11
автор: Артем Зибрак

Ионов и Мостовой, как лакмусовая бумажка. В России практически нет вингеров для сборной

Черчесов вынужден отказаться от своей излюбленной схемы 4-2-3-1, потому что на фланги атаки поставить просто некого.

В ближайшие пару дней вы прочтете (а может, не станете читать) множество текстов о сборной России, качестве ее игры (в лучшем случае, удовлетворительном) и слабостях команды. Тут можно говорить долго – о плохой игре в обороне (за 11 матчей не пропустили только от Молдавии и Венгрии), зависимости от Артема Дзюбы (Милан Шкриньяр закрыл нападающего и практически начисто выключил опцию «голевые моменты»), слабом взаимодействии в центре поля (весной Далер Кузяев и Александр Головин дают только движение, но очень мало созидания), нестабильности Рифата Жемалетдинова и ужасной форме Алексея Миранчука, растерявшего в «Аталанте» все свои сильные качества.

Поэтому мне бы хотелось остановиться на одном конкретном аспекте, бросающимся в глаза уже довольно длительное время, но незаслуженно обойденным вниманием – катастрофической ситуации в России с крайними нападающими.

СТАВКА НА ФЛАНГИ

Для начала вспомним счастливый для нас чемпионат мира-2018. Одной из главных звезд сборной России в атаке наряду с Артемом Дзюбой на том турнире стал левый вингер Денис Черышев. Причем довольно случайно – уже на 24-й минуте первого матча против Саудовской Аравии (5:0) вышедший в основе Алан Дзагоев получил травму и вынужден был уступить место нашему испанскому легионеру, набившему в итоге за турнир четыре мяча.

Тогда-то Станислав Черчесов и сделал столь явный акцент на атаки через фланги, чему способствует умение Дзюбы выиграть верховую борьбу практически у любого защитника (кроме, как показала практика, Шкриньяра). Более того, фактически это единственное по-настоящему сильное качество нашего главного бомбардира, что приводит к выводу – игра крайних нападающих/полузащитников/латералей имеет для сборной России ключевое значение.

Однако кроме Черышева объективно классных игроков на эти позиции у тренера нет. Это стало заметно уже год спустя, когда регулярно травмированный Денис в пяти матчах отбора к Евро-2020 забил пять мячей, а проведший на поле почти в два раза больше времени Алексей Ионов – только два. Дефицит крайних полузащитников уже тогда бросался в глаза – за год в сборную получили вызовы восемь центральных нападающих и только трое крайних: Черышев, Ионов и так и не получивший игрового времени Резиуан Мирзов (он и в заявку-то попал лишь раз).

Кто с тех пор только не закрывал эту позицию – братья Миранчуки, Юрий Жирков, Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, – но по-настоящему остроатакующую игру не тянул никто.

ИОНОВ И МОСТОВОЙ В СБОРНОЙ – ОТ БЕЗНАДЕГИ

Один только факт, что переживший в 2019-м кратковременный взлет Ионов до сих пор стабильно вызывается и регулярно выходит в старте, говорит о многом. При всем уважении к полузащитнику «Краснодара» его единственное достоинство – сравнительно неплохая динамика, тогда как в скорости к 32 годам он сильно потерял, а хорошим видением поля, качественной подачей и умением нетривиальным ходом обострить игру не обладал никогда.

С сезона-2014/15 они лишь раз преодолел в чемпионате отметку в 10 очков результативности – как раз в «Ростове»-2019/20 (6+7), а в сборной за 34 матча забил всего четыре мяча (из них два Кипру и Сан-Марино) и сделал три результативные передачи (две из них в матчах с Казахстаном и Литвой). В нынешнем же сезоне в 25 матчах во всех турнирах у него 2+5, или 266 минут на одно результативное действие (по одному на почти три игры). Унылая статистика, если не сказать жестче. Но даже в таком состоянии он вышел в основе сборной в первом матче года.

Другой показательный пример – с августа 2020-го Черчесов вызывает на все сборы Андрея Мостового, даже в «Зените» выходящего преимущественно на замены. В последний раз в рамках РПЛ это происходило еще в начале ноября, то есть еще 10 туров назад. Результативность у него аналогичная – 3+2 за 1009 минут во всех турнирах (в среднем участвует в голе раз в 202 минуты). И это в самой результативной команде лиги!

Мостовому всего 23 года, он действительно перспективен и очень интересно смотрелся в «Сочи», но прямо сейчас уровню сборной России не соответствует. Черчесов и сам это подтвердил, выпустив всего на 32 минуты в трех весенних матчах. А игру в Словакии полузащитник запомнит надолго – в перерыве Черчесов выпустил его вместо Жиркова, но уже через 20 минут (!) заменил обратно. Вот настолько все было плохо.

ЛЕГИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ, МОЛОДЕЖЬ

Проблема, однако же, не в тренере или этих игроках. В том смысле, что лучше них толком никого и нет. Оттого Черчесов и переходит на схему в три центральных защитника, отдавая фланги на откуп латералям. Но и этот ход не работает. Ни Жиркова, ни Марио Фернандеса не хватает на всю длину бровки, обязательно где-то рвется. Первый обостряет меньше, чем требуется, второй периодически не успевает сзади, чему подтверждением победный гол Роберта Мака в Словакии.

Давайте теперь посмотрим, кто играет на краю нападения в клубах РПЛ.

«Зенит»: основные – Малком, Себастьян Дриусси или Вендел, в ротации – Мостовой и Алексей Сутормин

«Спартак»: обходится без крайних нападающих, Зелимхан Бакаев переквалифицировался в центрального атакующего полузащитника и на год потерял форму, а о существовании Александра Ташаева помнят только клубный бухгалтер и его родители

«Локомотив»: Франсуа Камано, юные Дмитрий Рыбчинский и Никита Иосифов да номинальный защитник Владислав Игнатьев

«Сочи»: не использует крайних нападающих, а в составе специализируются на этой работе только перешагнувшие 30-летний рубеж Жоаозиньо и Никита Бурмистров, никогда в сборную не привлекавшиеся

ЦСКА: Чидера Эджуке, Бактийор Зайнутдинов, Арнор Сигурдссон и имеющий приличную статистику (6+4 в 19 матчах РПЛ), но крайне нестабильный Константин Кучаев

«Динамо»: Клинтон Нжи, Себастьян Шиманьски, очень перспективный, но пока только набирающийся опыта Даниил Лесовой или дебютировавший весной во взрослом футболе Арсен Захарян

«Ростов»: Хорен Байрамян, Роман Тугарев

«Рубин»: Хвича Кварацхелия, Денис Макаров

«Химки»: играют без крайних нападающих

«Краснодар»: основные – Вандерсон и Виктор Классон, в ротации Ионов и давно переставший прогрессировать Магомед-Шапи Сулейманов

Итого. В трех командах фланги закрывают латерали, а это почти всегда номинальные защитники или чуть более универсальные полузащитники без сумасшедших атакующих качеств. В остальных клубах главные роли играют или легионеры, или только недавно получившие шансы молодые россияне.

ЖДЕМ КУЧАЕВА, МАКАРОВА И ЛЕСОВОГО?

Среди последних выделяются трое – Кучаев, Лесовой и Макаров. Пожалуй, они уже сейчас не испортили бы картины во взрослой сборной, но до нынешней весны они задействованы в матчах молодежки, у которой свои серьезные задачи – сначала отобраться на чемпионат Европы, а теперь выйти из группы.

Все трое 1998 года рождения, так что этот цикл на молодежном уровне для них последний. Очень хочется надеяться, что они не сбавят обороты и уже в ближайшее время пополнят ряды первой сборной. Не исключено, что уже на Евро-2020. Особенно нуждается сборная в Лесовом и Макарове, обладающих отменным дриблингом. Это именно то оружие, которым в нынешнем составе сборной никто не обладает.

В завершение замечу, что позиции крайних полузащитников/нападающих во многом являются олицетворением современного футбола – быстрого, динамичного, техничного и обязательно физически мощного. Поэтому не стоит удивляться, что именно здесь мы испытываем наибольшие трудности. Те, кто играл на фланге атаки раньше, бесконечно устарели (это видно и из списка выше – там практически нет возрастных россиян), а молодые еще не подошли. Прямо сейчас мы находимся на стыке поколений, только не целой команды, а отдельной позиции. И хочется верить, что прорвемся с минимальными потерями, а вскоре получим россыпь молодых звезд – перспективных-то игроков объективно хватает.

источник: «Советский спорт»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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