Без перспективы, зато с результатом. Черчесова обвиняют в отсутствии прогресса

Сама жизнь заставляет Черчесова не заглядывать далеко. Хотя такой подход бесперспективный для нашей команды. Одно дело, если бы сиюминутный результат, который тренер обеспечивает, был сногсшибательный. Но это не так. Он не проваливается особо, но и не феерит. Разве что игра с Испанией на ЧМ-2018 была из серии «прыгнули выше головы». Но такого с тех пор не замечалось.

С бельгийцами все в один голос пророчат игру без вариантов, датчанам на выезде проиграть может каждый, а финны показали на днях, что способны увезти ничью из Киева. Вряд ли Украина уровнем ниже сегодняшней сборной России. Так что можно пролететь со свистом на чемпионате Европы, и это не будет сенсацией. И тогда Станислава Саламовича из сборной могут попросить. Да и на его трудоустройстве это все потом скажется.

С Широковым трудно поспорить, глядя на то, кто сегодня выходит в старте национальной команды. Жиркову – 37, Шунину – 34, Кудряшову – 33, Дзюбе и Семенову – 32. И сразу захотелось прикинуть, как могло бы быть, если бы Черчесов смотрел в далекую перспективу, а не концентрировался на задаче ближайших месяцев. Ему, наверное, такими глобальными планами заморачиваться ни к чему. После осеннего провала в Лиге наций надо было срочно реабилитироваться. Потому как впереди Евро, соперники по группе не чета мартовским и ноябрьским.

С недавних пор ставший скандально-известным Роман Широков сказал тривиальную мысль в комментариях к выступлению сборной в отборе ЧМ-2022. «Команда при Черчесове не прогрессирует. Но он дает стабильный результат. Мы стремимся к результату здесь и сейчас, на перспективу у нас никто никогда не думал», - заявил бывший полузащитник российской сборной.

Сегодня у России растет талантливая молодежь. Пожалуй, несколько человек из команды U21, которая играла в Венгрии в групповом турнире в те же дни, что и первая сборная, могли вполне оказаться рангом выше. Например, центральный защитник Игорь Дивеев кажется не худшей заменой Андрею Семенову. Игрока «Ахмата» не раз критиковали и раньше. Даже скорее не его самого, а Черчесова, который воспылал большой привязанностью к средненькому футболисту.

Такой выбор – Семенов в старте – сегодня вряд ли очевиден. Другое дело рассчитывать на него как на игрока замены. Не случайно бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, который не стесняется говорить то, что думает, не обходя острых углов, откровенно называет его одним из неудачников матча со словаками: «Фернандес занят тем, что должен забивать, потому что нападающие не забивают. Вот вам и проблема. Возьмите связку Кудряшов — Семенов. Первый еще более-менее сыграл, не ошибся и не привез. Зато Семенов взял эту роль на себя».

Был бы Дивеев лучше Семенова прямо сейчас – вопрос. Но за защитником ЦСКА будущее. Он уже по потенциалу не хуже своего более возрастного коллеги и способен расти. По идее, сборная должна наигрывать Дивеева, чтобы он быстрее обретал необходимый опыт международных матчей. Но тут как раз и сталкиваются интересы сторон. Если мы хотим увидеть в будущем прогресс национальной команды, а мы об этом естественно мечтаем, то армеец должен быть в составе. Но Черчесову этот риск совершенно ни к чему. Он возможно даже умышленно принижает уровень и готовность игроков из молодежки, не спеша брать их в обойму первой сборной и предпочитая опытных футболистов. Тренеру не нужны эти эксперименты и разговоры. Он не смотрит в перспективу, скоро будет решаться его, Черчесова, будущее.

Этот вопрос касается не только Дивеева. Но и вратаря «Спартака» Александра Максименко, защитника «Динамо» Романа Евгеньева, полузащитника «Рубина» Дениса Макарова… Антон Шунин, на которого Черчесов сделал ставку после ухода из сборной Игоря Акинфеева и провала Гилерме, не убеждает в том, что способен вытаскивать для России матчи. Он никогда и не считался элитным вратарем, с него спрос невелик. Потому, когда ряд экспертов утверждают, что во втором словацком мяче Шунин должен был спасать, они говорят это, подразумевая идеал. Да, должен быть у сборной голкипер, который не только берет свое, но и выручает. Шунин не убедил в том, что он может взять на себя эту роль, всей предыдущей карьерой. А ему уже 34. Почему это чудесное преображение должно произойти?

Мог бы спасти Максименко, если бы со Словакией играл он? Почему нет. Его задатки выше шунинских. Но если бы Черчесов сделал ставку на вратаря «Спартака», а тот провалился – мы бы первыми вылили на тренера ушат грязи. Обвинили бы в том, что пошел на неоправданный риск.

По той же причине не будет в ближайшее время в составе ни Макарова, ни Евгеньева, ни Чалова, ни кого-то еще из молодых и перспективных. Чтобы было иначе, нужны две вещи. Во-первых, долгосрочный контракт с тренером, и поставленная перед ним задача – работать не только на ближайший турнир, но и на завтрашний день. И второе – наше понимание того, что на этом пути будут неудачи и, возможно, провалы. Терпеть и прощать.

За первым – контрактом - вопрос не станет. А вот с долготерпением и умением работать на будущее в России всегда были большие проблемы. Как и с адекватной реакцией общества на первую же серьезную неудачу в процессе перестройки. Хотя если подумать, то чем мы рискуем? Не попасть на ЧМ-2022 все «шансы» есть у нас и сейчас. В этом лишний раз убедил матч со словаками.