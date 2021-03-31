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ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Литва 0 Италия 1 П1 42.0 Х 17.0 П2 1.03
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Сан-Марино 0 Албания 1 П1 42.0 Х 26.0 П2 1.01
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Англия 1 Польша 1 П1 2.75 Х 1.65 П2 12.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Австрия 0 Дания 4
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Лихтенштейн 0 Исландия 2
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Андорра 0 Венгрия 3
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Молдавия 1 Израиль 4
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ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Греция 0 Грузия 0 П1 1.08 Х 10.0 П2 34.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 75' Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 3.30 Х 1.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 75' Босния и Герце 0 Франция 1 П1 35.0 Х 12.0 П2 1.06
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Шотландия 4 Фарерские остр 0
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 77' Швейцария 2 Финляндия 2 П1 2.75 Х 1.65 П2 9.60
Михаил Галактионов: Не надо вешать ярлыки на наших ребят, они сделали все, что смогли
31 марта 21:44
автор: Юлия Григорьевская

Михаил Галактионов: Не надо вешать ярлыки на наших ребят, они сделали все, что смогли

Главный тренер сборной России Михаил Галактионов после поражения от сборной Дании (0:3) подвел итоги матча и выступления нашей команды на групповом этапе чемпионата Европы.

- Оцените выступление сборной России на групповом этапе чемпионата Европы.
- Двоякие ощущения остались. С одной стороны, мы сделали большое дело – впервые за много лет вышли в финальную часть чемпионата Европы, с другой стороны – мы ставили для себя максимальные задачи, планировали выйти из группы. Но, к сожалению, не решили задачу. Начало турнира было многообещающее, мы провели хороший матч и победили, но потом не смогли добиться необходимого результата, чтобы решить главную задачу. Неудовлетворительный результат для нас получился.

- Как можете объяснить неудачное начало матчей с Данией и с Францией?
- Главная причина в том, что Франция и Дания более скоростные команды, которые проповедуют хорошее качество игры и высокие скорости. В определенных сегментах игры нам удалось что-то противопоставить, но глобально мы не смогли сделать больше, чтобы переиграть соперников и добиться побед.

- Удивила ли чем-то Дания и почему не удалось навязать свою игру?
- С точки зрения разбора команды и ее анализа, мы были готовы к их манере игры. Нас это не удивило. Удивило то, что это очень техничная, быстрая команда, с хорошими скоростями и видением игры. Приятно встречаться с такими соперниками. Для ребят это хороший опыт. Очень важно, чтобы такие скорости и динамику мы получали и в нашем чемпионате.

- Одной из причин неудачного выступления на чемпионате Европы сейчас называют нехватку базы на детско-юношеском уровне? Вы не считаете, что проблема была в этом?
- Нет. Конечно, надо оценивать глобально. Мы берем обученность наших футболистов и видим, что в определенных компонентах можем противопоставить тактику, боевитость, командную сплоченность, но индивидуальные качества соперника в определенных моментах выше. Они мощнее, быстрее, техничнее. Но сейчас нельзя вешать на наших ребят ярлыки. Они старались, делали все от них зависящее. Команду нельзя упрекнуть. Вы видели, что самоотдача была полная, все старались, были едины и хотели победить. Но мы получили, увы, вот такой результат.

источник: «Советский спорт»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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