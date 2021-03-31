Андрей Червиченко: Дырявая оборона – беда нашего футбола, а вообще – убогость и еще раз убогость

- Не слишком ли мы перехвалили нашу молодежку? Уж такая эйфория была после победы над не самым сильным соперником - Исландией.

- Такая дырявая оборона – общая беда нашего футбола. Безобразная игра в защите характерна для всех наших, даже ведущих, команд. Когда играем в Европе, впереди еще выглядим относительно прилично, но затем «Зенит» пропускает в концовке нелепый гол от середняка «Брюгге».

Возьмите внутренний чемпионат. «Спартак» один из лидеров, в последнее время интересно играет в атаке, располагает очень приличным подбором игроков, но, что творится у «Спартака» в обороне? А у ЦСКА?

А как играет в защите первая сборная? Мы вновь увидели в Словакии.

- В чем причина?

- У нас не очень качественные тренеры работают с детьми и молодежью. Раньше все сетовали, что в нашем футболе много иностранцев работает. Сейчас иностранцы только в двух командах. А футболистов для этой молодежки готовили наши тренеры. Они тренировали их когда-то в дублях различных клубов.

- Согласен, но дело не только в обороне. Сегодня нашей перехваленной молодежке показали ее истинный уровень. А то ведь, какая эйфория была перед чемпионатом Европы. И считаю, что вчера в Трнаве мы увидели истинный уровень нашей первой сборной. А то после победы над словенцами шапкозакидательские настроения пошли.

- Согласен, общий уровень нашего футбола сильно упал в последние годы. А еще раздаются голоса – лимит отменить. Да у нас тогда вообще некому будет играть в сборных, если убрать лимит!