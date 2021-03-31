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ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 74' Испания 2 Косово 1
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Украина 1 Казахстан 1 П1 2.08 Х 1.95 П2 21.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Литва 0 Италия 1 П1 42.0 Х 17.0 П2 1.03
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Сан-Марино 0 Албания 1 П1 42.0 Х 26.0 П2 1.01
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Англия 1 Польша 1 П1 2.75 Х 1.65 П2 12.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Австрия 0 Дания 4
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Лихтенштейн 0 Исландия 2
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Андорра 0 Венгрия 3
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Молдавия 1 Израиль 4
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Германия 1 Северная Макед 1 П1 1.90 Х 2.15 П2 17.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Греция 0 Грузия 0 П1 1.08 Х 10.0 П2 34.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 75' Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 3.30 Х 1.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 75' Босния и Герце 0 Франция 1 П1 35.0 Х 12.0 П2 1.06
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Шотландия 4 Фарерские остр 0
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 77' Швейцария 2 Финляндия 2 П1 2.75 Х 1.65 П2 9.60
Андрей Червиченко: Дырявая оборона – беда нашего футбола, а вообще – убогость и еще раз убогость
31 марта 22:01
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Дырявая оборона – беда нашего футбола, а вообще – убогость и еще раз убогость

Экс-президент «Спартака» разочарован игрой российской молодежки на чемпионате Европы.

- Не слишком ли мы перехвалили нашу молодежку? Уж такая эйфория была после победы над не самым сильным соперником - Исландией.
- Такая дырявая оборона – общая беда нашего футбола. Безобразная игра в защите характерна для всех наших, даже ведущих, команд. Когда играем в Европе, впереди еще выглядим относительно прилично, но затем «Зенит» пропускает в концовке нелепый гол от середняка «Брюгге».

Возьмите внутренний чемпионат. «Спартак» один из лидеров, в последнее время интересно играет в атаке, располагает очень приличным подбором игроков, но, что творится у «Спартака» в обороне? А у ЦСКА?

А как играет в защите первая сборная? Мы вновь увидели в Словакии.

- В чем причина?
- У нас не очень качественные тренеры работают с детьми и молодежью. Раньше все сетовали, что в нашем футболе много иностранцев работает. Сейчас иностранцы только в двух командах. А футболистов для этой молодежки готовили наши тренеры. Они тренировали их когда-то в дублях различных клубов.

- Согласен, но дело не только в обороне. Сегодня нашей перехваленной молодежке показали ее истинный уровень. А то ведь, какая эйфория была перед чемпионатом Европы. И считаю, что вчера в Трнаве мы увидели истинный уровень нашей первой сборной. А то после победы над словенцами шапкозакидательские настроения пошли.
- Согласен, общий уровень нашего футбола сильно упал в последние годы. А еще раздаются голоса – лимит отменить. Да у нас тогда вообще некому будет играть в сборных, если убрать лимит!

И если про первую сборную говорить, то из шести таймов, сыгранных нашей первой командой, только к первому тайму со Словенией нет претензий. Остальные пять – не могут вызывать восторга.

А что вчера было в Словакии? Это же абсолютно деревянная команда, с деревянными футболистами! А мы первый удар по воротам такого соперника нанесли только на 71-й минуте. Это и был гол, да и тот забил защитник.

И мы с такой игрой собираемся ехать на чемпионат мира? А нам еще скоро выступать на чемпионате Европы. И что мы там будем делать с такой игрой?

Что касается ваших слов по поводу эйфории с молодежкой, на фоне нашего внутреннего чемпионата, эти ребята смотрелись вполне прилично. Но, видимо, повторю, таков сейчас уровень нашего чемпионата. Впрочем, почему видимо? Выступления наших команд в Европе все последние годы об уровне нашего чемпионата сами за себя говорят.

В общем, убогость и еще раз убогость.

источник: «Советский спорт»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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