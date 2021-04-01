Сперцян и Байрамян обходят Германию, Хвича забивает Испании. Легионеры РПЛ в отборе ЧМ-2022

Еще один дебютант на международном уровне – полузащитник «Урала» и сборной Польши Рафал Аугустиняк. Ему впервые удалось выйти на поле в футболке национальной команды и сразу на «Уэмбли». Правда, удержать ничейный результат полякам не удалось – на 85-й минуте Гарри Магуайр прибежал на подачу углового и принес хозяевам победу.

Армяне оторвались от ближайшего преследователя на три очка, но осенью их ждут две встречи с Германией, которая к тому времени избавится от Йоахима Лева и перестанет проигрывать всяким Северным Македониям. В этой же группе армейцы Хернур Магнуссон и Арнор Сигурдссон бьются за сборную Исландии, но без особого успеха. В актив они могут себе записать только победу над аутсайдером Лихтенштейном (4:1), к которой каждый из них приложил ногу – у обоих по результативной подаче.

Второй так вообще только дебютировал за сборную, выйдя в перерыве матча с Румынией и уже через 10 минут открыл счет (правда, не без удачи – благодаря рикошету от защитника, а затем и штанги) с передачи… Байрамяна, а на 89-й минуте при счете 2:2 заработал пенальти, реализованный Тиграном Баргесяном. Тут еще стоит добавить, что за три минуты до того в красивом полете счет сравнял хорошо знакомый российским болельщикам по играм за «Урал» и «Тамбов» Вараздат Ароян, уехавший зимой в «Астану».

Главной сенсацией мартовских матчей сборных стала команда Армении, набравшая 100% очков. В отборе к ЧМ-2022 такое удалось только Англии, Италии и Дании. Одними из героев команды стали российские легионеры Хорен Байрамян («Ростов») и воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

В этом же матче приняли участие железнодорожники Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус, но обоим больше удались предыдущие игры. Полузащитник ассистировал Кшиштофу Пентеку в Венгрии (3:3), а защитник отметился меткой передачей со штрафного на Роберта Левандовского во встрече с Андоррой (3:0). В сумме, однако ж, у поляков всего четыре очка и четвертое место в таблице, вслед за Англией, Венгрией и даже Албанией.

ХВИЧУ ЗАПОМНЯТ В ИСПАНИИ

Все три матча в марте выиграли и шведы, имеющие в составе четверых легионеров из РПЛ: Карла Старфельта («Рубин»), Кристофера Олссона, Виктора Классона и Маркуса Берга («Краснодар»). А могло быть и пятеро, если бы тренерский штаб не игнорировал спартаковца Джордана Ларссона, но с возвращением Златана Ибрагимовича его шансы поехать на чемпионат Европы стали еще ниже.

Так вот у шведов тоже 100% очков, с тем только уточнением, что один из трех матчей – против Эстонии (1:0) – носил товарищеский характер. Единственный мяч в этой встрече уже на третьей минуте забил как раз Берг, а его партнер Классон сделал то же самое в официальном матче с Грузией (1:0). Зато ему в своем неповторимом стиле ассистировал сам Златан.

Этот матч оказался единственным в мартовскую паузу на матчи сборных, который не удался лидеры сборной Грузии и «Рубина» Хвиче Кварацхелия. Уже в перерыве он был заменен, зато в других играх показал свой класс, забив по мячу в ворота Испании (1:2) и Греции (1:1). Такими темпами в РПЛ он надолго не задержится.

Результат для грузин все равно получился печальным (1 очко в трех матчах). Может, стоило активнее задействовать и других легионеров из России Соломона Кверквелия, Джемаля Табидзе, Гиа Григалаву и Зураба Давиташвили? Они из 270 минут не провели на поле ни одной.

ДУПЛЕТ ЛИСАКОВИЧА И КАПИТАНСКАЯ ПОВЯЗКА КОСТАДИНОВА

Индивидуально яркий матч провел против Эстонии и нападающий «Локомотива» и сборной Белоруссии Виталий Лисакович. На его счету дубль. Особенно хорош был второй гол – точным выстрелом в угол из-за пределов штрафной. Правда, через три дня случилась кошмарная поездка в Бельгию, завершившаяся самым крупным разгромом в истории белорусов со счетом 0:8. Тот матч также не забудут Александр Паловец («Ростов») и Иван Маевский («Ротор»).

Из других наблюдений отметим тот факт, что полузащитник «Арсенала» Георги Костадинов дослужился до статуса капитана сборной Болгарии. Счастья, однако, это никому не принесло – болгары стартовали в квалификации с домашних поражений от Швейцарии (1:3) и Италии (0:2), а затем не смогли обыграть Северную Ирландию (0:0).

Упомянем и «достижение» Бернарда Бериши («Ахмат»). Импульсивный косовар в матче со Швецией вышел на поле на 83-й минуте, но не доиграл матч до конца, успев получить две желтых карточки.

Стоит также добавить, что в Южной Америке и Азии квалификационных матчей ЧМ-2022 не было, зато Сердар Азмун забил свой очередной мяч в товарищеской игре с Сирией (3:0).

ГРУППА B

Швеция

Старфельт 90 минут против Эстонии (1:0)

Олссон 68 минут против Грузии (1:0); 90 минут против Косово (3:0)

Классон 74 минуты и гол против Грузии (1:0); 83 минуты против Косово (3:0)

Берг 23 минуты против Косово (3:0); 63 минуты и гол против Эстонии (1:0)

Грузия

Кварацхелия 45 минут против Швеции (0:1); 79 минут и гол против Испании (1:2); 90 минут и гол против Греции (1:1)

Косово

Бериша 14 минут против Литвы (4:0); 7 минут и удаление против Швеции (0:3)

ГРУППА C

Болгария

Костадинов 90 минут против Швейцарии (1:3); 63 минуты против Италии (0:2); 44 минуты против С. Ирландии (0:0)

ГРУППА D

Босния и Герцеговина

Хаджикадунич 90 минут против Финляндии (2:2); 14 минут против Коста-Рики (0:0); 90 минут против Франции (0:1)

Казахстан

Быстров 90 минут против Франции (0:2); 45 минут против Украины (1:1)

Аймбетов 60 минут против Украины (1:1)

ГРУППА E

Белоруссия

Павловец по 90 минут против Гондураса (1:1) и Бельгии (0:8)

Маевский 72 минуты против Гондураса (1:1); 29 минут против Бельгии (0:8)

Лисакович 85 минут и 2 гола против Эстонии (4:2); 75 минут против Бельгии (0:8)

Молдавия

Карп 72 минуты против Фарерских островов (1:1); 54 минуты против Дании (0:8); 62 минуты и гол против Израиля (1:4)

ГРУППА G

Норвегия

Страндберг 90 минут против Гибралтара (3:0); 1 минута против Черногории (1:0)

ГРУППА H

Хорватия

Ловрен по 90 минут против Словении (0:1) и Кипра (1:0)

Влашич 69 минут против Словении (0:1); 24 минуты против Кипра (1:0); 90 минут против Мальты (3:0)

Словения

Мевля по 90 минут против Хорватии (1:0) и России (1:2)

ГРУППА I

Польша

Рыбус 11 минут против Венгрии (1:1); 60 минут и передача против Андорры (3:0); 86 минут против Англии (1:2)

Крыховяк 90 минут и передача против Венгрии (1:1); по 90 минут против Андорры (3:0) и Англии (1:2)

Шиманьски 58 минут против Венгрии (1:1)

Августиняк 14 минут против Англии (1:2)

ГРУППА J

Армения

Байрамян 75 минут против Лихтенштейна (1:0); 34 минуты и гол против Исландии (2:0); 90 минут и передача против Румынии (3:2)

Сперцян 45 минут и гол против Румынии (3:2)

Румыния

Бикфалви 14 минут против С. Македонии (3:2)

Исландия

Магнуссон 90 минут против Германии (0:3); 90 минут и передача против Лихтенштейна (4:1)

Сигурдссон 19 минут против Германии (0:3); 56 минут против Армении (0:2); 27 минут и передача против Лихтенштейна (4:1)