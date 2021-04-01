Владимир Пономарев: Это не молодежка, а выпускники ремесленного училища! Дальше падать некуда

- Владимир Алексеевич, звоню вам, чтобы просто душу излить. Куда нам еще падать, я про молодежку, прежде всего?

- Да, некуда – уже достигли дна. Это полное безобразие, почему ребята такие слабенькие? Впечатление, что они окончили ремесленное училище, а выходят бороться против всесторонне подготовленных соперников, уровень которых выше на голову.

- Ни одного момента с Францией, ни одного с Данией…

- Я давно говорил: Чалов – не тот вариант. Вот, мы его продадим за 30 миллионов. Да продавайте скорее! Чего же не продали, хоть за десять? Да никаких там тридцати не было, одни разговоры.

- Но дело не в Чалове. В защите - дыры, полузащита - никакая.

- Уровень очень низкий. Ребята у нас какие-то закомплексованные. Видимо, это идет с их обучения в школах. Наше поколение все воспитывалось во дворах, на улице, во дворах учились играть в футбол. И ничего – играли не хуже лучших сборных мира.

Сейчас же все в академиях воспитываются, а в результате получаются выпускники ремесленных училищ. Никаких индивидуальных качеств там не развивают. Пас дают только тому, кого видят. Лишь бы наверняка, лишь бы не ошибиться.

- А сколько было перед чемпионатом Европы эйфории, криков: у нас сильнейшая молодежка, суперпоколение!

- Да, это было. Докричались. А первая сборная, что показала в Словакии? И Марио опять лучший, а то, что он два мяча привез, никто не вспоминает.