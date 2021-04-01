В Барселону приехал Холанд. Пока, правда, старший. Но в Испании уже объявили «великий четверг»

Альф-Инге Холанд, отец форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга, а также агент игрока Райола прибыли в Барселону, где их встретило доверенное лицо президента каталонского клуба Жоана Лапорты. Испанское издание As назвало событие «великим четвергом». По информации источника, Райола сначала встретился с руководителями «Боруссии», которая владеет правами на норвежца, а затем уже вылетел в Испанию. Из чего можно сделать вывод, что клуб из Дортмунда готов расстаться со своим главным активом. Вопрос - в цене.

«Барселона» хочет приобрести суперснайпера, который не скрывает своего желания перебраться из немецкого клуба в один из европейских грандов. Сине-гранатовые намерены построить новый проект вокруг могучего норвежца, в 20-летнем возрасте показывающего головокружительную, особенно для современного футбола, статистику. В этом сезоне он забил больше, чем сыграл матчей за «Боруссию». На данный момент на его счету 33 гола в 31 игре, к которым Эрлинг добавил восемь голевых передач.

Мечтает видеть Холанда в «Барсе» не только новый президент, но и главный тренер Роналд Куман. По некоторым данным, несколько дней назад голландец уезжал в краткосрочную командировку в Малагу, где как раз квартировала сборная Норвегии, проводившая в международную паузу матчи отбора ЧМ-2022. Предположительно, цель поездки была встреча с Холандом. Если это так, то нынешний визит отца футболиста в Барселону говорит о том, что знакомство состоялось и не вызвало отрицательных моментов.

«Барселона» еще с лета не скрывала своих планов по приобретению форварда «Боруссии» Дортмунд. Не только Лапорта говорил об этом в своих предвыборных речах. Так, кандидат в президенты каталонского клуба Эмили Руссо заявлял, что имеет предварительное соглашение с норвежцем о трансфере в «Барсу». И что если Руссо выиграет на выборах босса «сине-гранатовых», то данный переход будет осуществлен.

Это лишний раз подчеркивает серьезность намерений «Барселоны» купить уже взошедшую на футбольный небосклон звезду. Проблемы могут возникнуть, если сторона футболиста выставит каталонцам условия, которые клуб не сможет осилить. Экономические трудности, которые испытывает «Барса», способны разрушить планы «сине-гранатовых». Богатые конкуренты стоят за норвежцем в очереди, и еще вопрос, кто среди них первый.