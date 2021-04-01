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В Барселону приехал Холанд. Пока, правда, старший. Но в Испании уже объявили «великий четверг»
01 апреля 16:09
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Боруссия» (Дортмунд)

В Барселону приехал Холанд. Пока, правда, старший. Но в Испании уже объявили «великий четверг»

Испанская пресса с пометкой «молния» в четверг сообщила о прибытии на переговоры с «Барсой» отца норвежского вундеркинда Эрлинга Холанда и известного агента Мино Райолы.

Альф-Инге Холанд, отец форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга, а также агент игрока Райола прибыли в Барселону, где их встретило доверенное лицо президента каталонского клуба Жоана Лапорты. Испанское издание As назвало событие «великим четвергом». По информации источника, Райола сначала встретился с руководителями «Боруссии», которая владеет правами на норвежца, а затем уже вылетел в Испанию. Из чего можно сделать вывод, что клуб из Дортмунда готов расстаться со своим главным активом. Вопрос - в цене.

«Барселона» хочет приобрести суперснайпера, который не скрывает своего желания перебраться из немецкого клуба в один из европейских грандов. Сине-гранатовые намерены построить новый проект вокруг могучего норвежца, в 20-летнем возрасте показывающего головокружительную, особенно для современного футбола, статистику. В этом сезоне он забил больше, чем сыграл матчей за «Боруссию». На данный момент на его счету 33 гола в 31 игре, к которым Эрлинг добавил восемь голевых передач.

Мечтает видеть Холанда в «Барсе» не только новый президент, но и главный тренер Роналд Куман. По некоторым данным, несколько дней назад голландец уезжал в краткосрочную командировку в Малагу, где как раз квартировала сборная Норвегии, проводившая в международную паузу матчи отбора ЧМ-2022. Предположительно, цель поездки была встреча с Холандом. Если это так, то нынешний визит отца футболиста в Барселону говорит о том, что знакомство состоялось и не вызвало отрицательных моментов.

«Барселона» еще с лета не скрывала своих планов по приобретению форварда «Боруссии» Дортмунд. Не только Лапорта говорил об этом в своих предвыборных речах. Так, кандидат в президенты каталонского клуба Эмили Руссо заявлял, что имеет предварительное соглашение с норвежцем о трансфере в «Барсу». И что если Руссо выиграет на выборах босса «сине-гранатовых», то данный переход будет осуществлен.

Это лишний раз подчеркивает серьезность намерений «Барселоны» купить уже взошедшую на футбольный небосклон звезду. Проблемы могут возникнуть, если сторона футболиста выставит каталонцам условия, которые клуб не сможет осилить. Экономические трудности, которые испытывает «Барса», способны разрушить планы «сине-гранатовых». Богатые конкуренты стоят за норвежцем в очереди, и еще вопрос, кто среди них первый.

Заполучить игрока мечтает «Манчестер Сити», который после сезона покидает Серхио Агуэро, отыгравший в клубе большую часть своей карьеры. В испанской прессе появлялись сообщения, что аргентинец не прочь был бы присоединиться к своему соотечественнику Лионелю Месси. Но еще до конца не ясно, где Лео проведет следующий сезон. Вопрос с дальнейшими выступлениями за «Барселону» для него пока не закрыт. Лапорта считает, что подписание Холанда помимо прочего станет шагом к тому, что Месси останется в клубе.

Альф-Инге Холанд выступал в свое время как раз за «Манчестер Сити» - в период с 2000 по 2003 год. По этой причине английский вариант называют для норвежца также в числе приоритетных. При этом в списке претендентов на игрока значатся еще два гранда АПЛ – «МЮ» и «Челси». Ну и, конечно, среди них есть мадридский «Реал». При этом в прессе мелькали слухи о том, что сам Эрлинг склоняется к переезду в Испанию. Так ли это – покажет время.

Судя по всему, каталонский суперклуб не будет сильно жаться при покупке звезды, учитывая конкуренцию за игрока на трансферном рынке. Ценник на Эрлинга, по прогнозам, будет держаться около отметки 150 миллионов евро. По нынешнем коронавирусным временам сумма огромная. Но футболист того стоит.

Тот же Агуэро уже не молод, ему 32. На таком новичке команду не построишь. Против прихода аргентинца выступает Куман. «Барсе» необходим новый проект, причем задача состоит в том, чтобы запустить его вместе с Месси.

Лапорта по этому поводу настроен оптимистично. Для подписания новичка он собирается выставить на рынок значительную часть раздевалки. Для осуществления сделки с «Боруссией» испанский клуб готов расстаться с Филиппе Коутиньо и Антуаном Гризманном. Кроме того, «Барселона» рассматривает вариант с продажей Эктора Фирпо, Самюэля Умтити и Мартина Брейтуэйта, если на игроков найдутся покупатели.

По мнению Райолы, его клиент готов к более серьезным испытаниям. «С Холандом все были неправы. Он прогрессирует намного быстрее, чем можно было ожидать. Эрлинг находится в авангарде карьеры, он опережает свое время. Возможно, я был слишком осторожен, когда сказал ему, что надо не торопиться переходить в топ-клуб и посоветовал поехать в Дортмунд».

источник: «Советский спорт»
источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)
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