Чорлука не нужен «Динамо». С таким «агентом» он может остаться и без контракта с «Локо»

Хорват благодарил всех как-то неестественно, словно испытывая эмоциональный шок. Да и сам пост появился в неподходящее время - впереди решающие матчи. Из чего многие сделали вывод, что в ситуации с Ведраном что-то не так.

Вскоре на свет появился комментарий представителя футболиста Степана Левина. Кто это такой? Когда-то он начинал в «Локомотиве» с того, что объявлял составы на матчах. Затем продолжил карьеру в качестве переводчика, сейчас дослужился до того, что некоторые СМИ, не разбираясь в подробностях, стали называть его агентом Чорлуки. Однако правильнее будет сказать, что Левин втерся к хорвату в доверие. Хотя мы бы посоветовали легионеру держать ухо востро с данным «специалистом». С такими «друзьями» и врагов не надо.

Сейчас Левин пытается применять давно устаревшие методы для выбивания контракта ветерану, при этом не разбираясь, как эти самые методы в нынешнее время работают. После высказывания хорвата и информации от Левина, что Чорлукой интересуется «Динамо», всем стало очевидно, что человек занимается обыкновенной разводкой, используя для этого информационные вбросы и авторитетное имя самого игрока. Это неумный и неумелый шантаж, попытка оказания давления на нынешний клуб защитника в связи со скорым завершением контракта.

Вот только интерес к Чорлуке со стороны «Динамо» не подтверждается, как и заманчивые варианты в РПЛ и других странах. Их попросту нет. Хорват – возрастной игрок с очень большой зарплатой, которая точно выше сегодняшнего рынка. Его лучшие годы давно позади, он подвержен травмам. Подобные неумные и нетактичные попытки выбить новый контракт у «Локомотива» могут Чорлуке обойтись очень дорого. Так хорошие агенты не работают.