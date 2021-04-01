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Чорлука не нужен «Динамо». С таким «агентом» он может остаться и без контракта с «Локо»
01 апреля 21:09
автор: Сергей Иванов

Чорлука не нужен «Динамо». С таким «агентом» он может остаться и без контракта с «Локо»

Интересным образом развивается ситуация с Ведраном Чорлукой. Защитник «Локомотива» опубликовал эмоциональный пост в инстаграме, в котором заявил об уходе после сезона из клуба, где провел 9 лет.

Хорват благодарил всех как-то неестественно, словно испытывая эмоциональный шок. Да и сам пост появился в неподходящее время - впереди решающие матчи. Из чего многие сделали вывод, что в ситуации с Ведраном что-то не так.

Вскоре на свет появился комментарий представителя футболиста Степана Левина. Кто это такой? Когда-то он начинал в «Локомотиве» с того, что объявлял составы на матчах. Затем продолжил карьеру в качестве переводчика, сейчас дослужился до того, что некоторые СМИ, не разбираясь в подробностях, стали называть его агентом Чорлуки. Однако правильнее будет сказать, что Левин втерся к хорвату в доверие. Хотя мы бы посоветовали легионеру держать ухо востро с данным «специалистом». С такими «друзьями» и врагов не надо.

Сейчас Левин пытается применять давно устаревшие методы для выбивания контракта ветерану, при этом не разбираясь, как эти самые методы в нынешнее время работают. После высказывания хорвата и информации от Левина, что Чорлукой интересуется «Динамо», всем стало очевидно, что человек занимается обыкновенной разводкой, используя для этого информационные вбросы и авторитетное имя самого игрока. Это неумный и неумелый шантаж, попытка оказания давления на нынешний клуб защитника в связи со скорым завершением контракта.

Вот только интерес к Чорлуке со стороны «Динамо» не подтверждается, как и заманчивые варианты в РПЛ и других странах. Их попросту нет. Хорват – возрастной игрок с очень большой зарплатой, которая точно выше сегодняшнего рынка. Его лучшие годы давно позади, он подвержен травмам. Подобные неумные и нетактичные попытки выбить новый контракт у «Локомотива» могут Чорлуке обойтись очень дорого. Так хорошие агенты не работают.

Впрочем, Степан Левин и не агент – в реестре лицензированных посредников РФС его фамилия не значится, в профессиональном сообществе его как равного не воспринимают. По сути, это личный помощник Чорлуки по хозяйству, который взял на себя новые функции. Пока ситуация складывается так, что своего клиента он только подставляет. А жаль. Не такого завершения хочется пожелать футболисту, который оставил яркий след в РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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