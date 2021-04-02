«Мишка уже в чемпионате Москвы был звездой» Михаилу Гершковичу – 73!

Из ФШМ совсем юных Мишку и Володю Козлова Константин Иванович Бесков пригласил в «Локомотив». И они тогда изрядно оживили игру команды.

Этим же Миша запомнился и всем болельщикам, когда уже играл за команды мастеров и в сборной СССР.

Он выделялся техникой, отличной обводкой, не боялся обыгрывать защитников один в один. Защитники команд-соперников с ним изрядно мучились.

– В юности я играл на первенство Москвы за завод «Юность», а Миша был старше меня на год, он играл за ФШМ. И самой главной звездой юношеского первенства Москвы в середине 60-х был Миша Гершкович.

О своем бывшем партнере по сборной СССР и сопернике в чемпионатах страны рассказывает эксперт «Теле спорта» Евгений Ловчев.

В 1966 году я оказался в «Буревестнике», а Мишка в составе юношеской сборной СССР стал чемпионом Европы в 1966 году. И всю эту сборную разобрали по командам мастеров. Поэтому Миша в «Буревестник» и не попал – сразу шагнул на другую ступеньку.

«СТРЕЛЬЦОВ ЦЕНИЛ ГЕРШКОВИЧА»

В 1969 году я стал чемпионом СССР в составе «Спартака» и меня пригласили в сборную. Я участвовал в чемпионате мира в Мексике. Миша появился в сборной сразу после чемпионата мира, осенью 1970 года.

В Мексику он объективно не мог попасть, в той сборной в нападении играли киевляне – Бышовец, Хмельницкий, Пузач. «Динамо» три раза подряд побеждало в чемпионатах СССР, только в 1969-м «Спартак» сумел их обойти.

После Мексики сборную стали обновлять, поэтому пригласили Мишку. Мы готовились к отборочному матчу чемпионата Европы с Северной Ирландией.

В сборной мы сразу с ним сдружились – ведь почти одногодки, жили в одной комнате.

Тренировалась сборная в Новогорске, а базировались мы неподалеку – в санатории московского горкома партии. Как-то раз почти вся команда развесила бутсы на балконе, и мы уехали на тренировку. Возвращаемся – бутс нет.

Приехала милиция: шум, гам, скандал – у футболистов сборной бутсы украли. А нам через пару дней вылетать в Белфаст на матч. Местная милиция знала всех местных хулиганов. Приехала к одному домой, а он по дому в наших бутсах ходит. Через день милиция все наши бутсы привезла. Вспомнил кстати такую смешную историю.

Мишка всем запомнился по «Динамо», но ведь в конце 60-х он был одним из лидеров московского «Торпедо», где играл с великими Шустиковым, Ворониным, а со Стрельцовым, вернувшимся после отсидки, составил отличную пару в нападении.

С великим Эдуардом Анатольевичем Мишка нашел общий язык на поле и вне его. Стрельцов Мишку очень уважал.

! Евгений Серафимович и коллектив «Советского спорта» поздравляет Михаила Даниловича с прошедшим днем рождения, и желает ему здоровья!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Михаил Данилович ГЕРШКОВИЧ

Родился 1 апреля 1948 года в Москве.

Карьера. Локомотив (Москва), (1966 год), 28 матчей (6 голов), Торпедо (Москва), (1967 – 1971), 126 (29), Динамо (Москва), (1972 – 1979), 146 (21), Локомотив (Москва), (1979), 8 (2).

После окончания игровой карьеры входил в тренерский штаб московского «Динамо», сборной России. Тренировал юношескую и молодежную сборные России.