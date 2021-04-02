Сандро Шварц: Захарян сделал большой шаг вперед

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Англия - Первая лига 14:30 Донкастер Рове 0 Чарльтон Атлет 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.55
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Асколи 0 П1 2.80 Х 2.80 П2 3.00
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Норвич Сити 0 П1 5.80 Х 3.80 П2 1.66
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.55 Х 3.90 П2 7.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Сток Сити 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.25
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Ковентри Сити 0
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Блэкпул 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 2.00
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.30
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.12 Х 3.30 П2 3.80
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Рочдейл 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.30
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Уимблдон 0 П1 2.12 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Блэкберн Ровер 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.85
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.24
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Мидлсбро 0 П1 2.23 Х 3.30 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Лутон Таун 0 П1 2.25 Х 3.20 П2 3.60
Португалия - Сегунда 17:30 Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 18:00 Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.30
Италия - Серия B 18:00 Пескара 0 Пиза 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.43
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 2.00 Х 3.90 П2 3.60
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.70
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Сандро Шварц: Захарян сделал большой шаг вперед
02 апреля 12:51
автор: Юлия Григорьевская

Сандро Шварц: Захарян сделал большой шаг вперед

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 24 тура чемпионата России с «Уфой» рассказал о вернувшихся сборниках, Захаряне и прививке от ковида.

- Какой матч вы ждете завтра?

- Завтра ждем очень интенсивную игру. «Уфа» хорошо обороняется, компактно. Как правило, она играет по схеме 3-5-2. Нам надо будет сыграть в максимально быстрый футбол. Мы понимаем, насколько «Уфа» хороша. Матч уфимцев с «Локомотивом» двухнедельной давности это доказал.

- В каком настроении вернулись из сборной футболисты? Не сказался ли на молодых ребятах вылет с молодежного чемпионата Европы?

- Я смотрел все матчи молодежки. Вчера с ребятами пообщались. Сегодня они будут полноценно тренироваться. А вчера у кого-то из них была восстановительная тренировка, а кто-то тренировался в общей группе.

- Нет ли опасений, что футболисты вернулись из сборной измотанными, и есть ли планы провести ротацию?

- Команда находится в хорошем физическом состоянии, потому что мы сделали хороший задел на сборах. Мы посмотрим состояние игроков, и тогда сложится окончательное мнение по физическому состоянию ребят.

- Вы следили за выступлением Захаряна на молодежном чемпионате Европы, как его оцениваете? Стоит ли ждать Захаряна завтра в составе?

- Да, я смотрели игры. Результат против Дании, к сожалению, разочаровал. Те ребята, кто находится в расположении команды, мастеровитые. Захарян сделал большой шаг вперед в развитии. Вчера мы говорили с ним об этом в короткой беседе. Завтра примем решение о его участии в игре с «Уфой».

- Как настроение у вернувшихся из молодежки футболистов? Нет ли расстройства от вылета с молодежного чемпионата Европы?

- Настроение очень хорошее. Я встречался с ними вчера. Не могу сказать, что они были с поникшими головами. Завтра у нас будет новый матч. Те две недели, которые мы тренировались с теми, кто остался в команде, провели плодотворно. Ребята занимались в малых группах, проделали атлетическую работу. Для нас наступает важный период и оставшиеся шесть недель мы готовы выдержать. Этот период для нас начинается завтра.

- У «Динамо» есть проблема: команда готова брать три очка с любым серьезным соперником, а с аутсайдерами возникают трудности. Есть ли у вас разные варианты, как взять плановые три очка?

- Я неоднократно слышал, что «Динамо» испытывало проблемы с командами из нижней части таблицы. Но сейчас я возглавляю бело-голубых, и завтра будет важно большое количество времени владения мячом. Я считаю, что мы хорошо играем с такими командами за время моей работы с «Динамо». Мы создаем много моментов и завтра справимся с ролью фаворита. Завтра будет важно наша интенсивная игра. В последних матчах мы пробегали в среднем 120 км, было много спринтов, и команда делала очень хорошую беговую работу.

- «Динамо» явный фаворит в матче с «Уфой». Может быть, дадите возможность сыграть Лещуку, тем более Шунин провел три встречи в сборной России?

- Лещук качественно и упорно работает на тренировках. Мы понимаем, что Шунин провел три матча, но независимо от этого, завтра сыграет именно он.

- Вы изучали «Уфу». Чем опасна эта команда?

- «Уфа» хорошо и компактно обороняется. Я видел матчи против «Локомотива» и «Рубина» и они это доказывают. Эта команда обладает хорошим подбором исполнительно. Нам надо будет максимально проявить свои лучшие качества на поле.

- Следите за ушедшими в аренду игроками? Много вопросов о Филиппе.

- Да. Не могу сказать, что каждую неделю смотрим матчи, но общее впечатление у нас есть. Мы знаем, сколько играют те ребята, кто у нас ушел в аренду.

- Вы уже придумали, кем заменить Фомина, который не сыграет из-за дисквалификации?

- Да, завтра он не сыграет. Но мы можем сказать, что он будет в заявке на кубковую встречу с «Крыльями Советов». Сегодня проведем первую тактическую тренировку после паузы, посмотрим, в каком состоянии находятся игроки, и после этого примем решение.

- Удалось ли потренироваться полным составом на этой неделе?

- Сегодня будет первая тренировка со всеми игроками, будет двадцать один человек, плюс три вратаря. Сегодня не планируется высоких нагрузок. Вчера у нас тренировались одиннадцать человек.

- В матче с «Краснодаром» вы перестроились на схему с тремя центральными защитниками и «Динамо» перевернуло игру. Планируете ли завтра сыграть по такой же схеме, тем более предстоит взламывать насыщенную оборону «Уфы»?

- Игра в «Краснодаре» показала, что мы сейчас на том уровне развитии, что те игровые принципы, которые мы закладываем, начинают давать плоды, не зависимо от схемы, которую мы выберем. Завтра мы выберем эту схему и посмотрим на тех игроков, которые смогут максимально вписаться в данную схему и быть эффективными.

- Ожидаете ли появления на поле арендованного из «Динамо» Морозова?

- Мы ожидаем Морозова на позиции правого защитника.

- Почему вчера вы не приняли участие в игре тренерского штаба и персонала?

- Я поставил прививку «Спутник-V», поэтому находился в качестве зрители. Но переводчик, который сидит рядом со мной, провел хороший матч.

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