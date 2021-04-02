Дмитрий Селюк: Чорлука не только первый тайм уже отыграл, но даже и дополнительное время

«КОУТИНЬО РАЗВЕ ЧТО «ЗЕНИТ» КУПИТ»

- В Барселону приехал отец Эрлинга Холанда и его агент Мино Райола. Что скажете?

- Я на это не реагирую, идет борьба и торговля между клубами за норвежского форварда. Понятно, что «Барсе» нужен забивной нападающий. Но ведь пишут, что его отец будет также разговаривать с «Реалом», «Челси», «Ман Сити», «Ман Юнайтед» и т.д.

Что в апреле обсуждать переход Холанда? Сейчас еще не ясно, останется ли Месси в «Барселоне», а это сейчас гораздо важнее для определения будущего команды, чем приезд Холанда.

- Пишут, что ради норвежца «Барселона» готова расстаться с Филиппе Коутиньо…

- «Барселона» готова расстаться с Коутиньо уже несколько лет. Единственный, кто может купить Коутиньо, это «Зенит».

- …И даже с Антуаном Гризманном готовы расстаться.

- Гризманн не совсем себя проявил в «Барселоне», это очевидно.

- Еще готовы выставить на продажу Эктора Фирпо, Самюэля Умтити и Мартина Брейтуэйта, если на них найдутся покупатели. Умтити, к прмиеру, уже почти три года не играет.

- «Барсе», если поскрести по сусекам, есть, кого продавать. Например, Рафинья – очень хороший игрок, принадлежит «Барселоне», болтается по арендам. Вот, к кому стоит присмотреться российским клубам.

«БЕРИ ШИНЕЛЬ – ПОШЛИ ДОМОЙ, ЭТО ПРО ЧОРЛУКУ»

- Тут у нас небольшой скандал как раз по вашей теме. Вроде бы люди, которые близки к Ведрану Чорлуке, заставили его написать слезное обращение к «Локомотиву», мол, устал – ухожу. И при этом сообщили, что хорватом интересуется «Динамо». Видимо, это намек «Локомотиву».

- Это точно моя тема. Про Чорлуку скажу так. Есть популярная песня, где такие строчки «Первый тайм мы уже отыграли». Так вот, Чорлука уже отыграл не только первый тайм, но и даже дополнительное время. Ему подходит другая песня «Бери шинель – пошли домой».

- Честно, никогда не понимал, чем он настолько велик.

- Заработал достаточно, можно отдыхать. В определенный момент, когда надо было высказать веское слово капитана в переговорах с руководством, он спокойно уехал домой в Хорватию. Это было во время пандемии, при этом остальные футболисты находились в Москве.

Хотя футболист он не плохой, читает игру, но «Локомотив» будет выходить на новый уровень, для этого нужны молодые игроки, свежая кровь.