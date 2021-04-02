Дмитрий Селюк: Чорлука не только первый тайм уже отыграл, но даже и дополнительное время

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Англия - Первая лига 14:30 Донкастер Рове 0 Чарльтон Атлет 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.55
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Асколи 0 П1 2.80 Х 2.80 П2 3.00
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Норвич Сити 0 П1 5.80 Х 3.80 П2 1.66
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.55 Х 3.90 П2 7.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.12 Х 3.30 П2 3.80
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Ковентри Сити 0
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Блэкпул 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 2.00
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.30
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Сток Сити 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.25
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Рочдейл 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.30
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Уимблдон 0 П1 2.12 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Блэкберн Ровер 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.85
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.24
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Мидлсбро 0 П1 2.23 Х 3.30 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Лутон Таун 0 П1 2.25 Х 3.20 П2 3.60
Португалия - Сегунда 17:30 Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 18:00 Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.30
Италия - Серия B 18:00 Пескара 0 Пиза 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.43
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 2.00 Х 3.90 П2 3.60
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.70
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Дмитрий Селюк: Чорлука не только первый тайм уже отыграл, но даже и дополнительное время
02 апреля 13:18
автор: Юрий Волохов

Дмитрий Селюк: Чорлука не только первый тайм уже отыграл, но даже и дополнительное время

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк - о ситуации вокруг защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, а также о возможном приходе в «Барселону» Эрлинга Холанда.

«КОУТИНЬО РАЗВЕ ЧТО «ЗЕНИТ» КУПИТ»

- В Барселону приехал отец Эрлинга Холанда и его агент Мино Райола. Что скажете?

- Я на это не реагирую, идет борьба и торговля между клубами за норвежского форварда. Понятно, что «Барсе» нужен забивной нападающий. Но ведь пишут, что его отец будет также разговаривать с «Реалом», «Челси», «Ман Сити», «Ман Юнайтед» и т.д.

Что в апреле обсуждать переход Холанда? Сейчас еще не ясно, останется ли Месси в «Барселоне», а это сейчас гораздо важнее для определения будущего команды, чем приезд Холанда.

- Пишут, что ради норвежца «Барселона» готова расстаться с Филиппе Коутиньо…

- «Барселона» готова расстаться с Коутиньо уже несколько лет. Единственный, кто может купить Коутиньо, это «Зенит».

- …И даже с Антуаном Гризманном готовы расстаться.

- Гризманн не совсем себя проявил в «Барселоне», это очевидно.

- Еще готовы выставить на продажу Эктора Фирпо, Самюэля Умтити и Мартина Брейтуэйта, если на них найдутся покупатели. Умтити, к прмиеру, уже почти три года не играет.

- «Барсе», если поскрести по сусекам, есть, кого продавать. Например, Рафинья – очень хороший игрок, принадлежит «Барселоне», болтается по арендам. Вот, к кому стоит присмотреться российским клубам.

«БЕРИ ШИНЕЛЬ – ПОШЛИ ДОМОЙ, ЭТО ПРО ЧОРЛУКУ»

- Тут у нас небольшой скандал как раз по вашей теме. Вроде бы люди, которые близки к Ведрану Чорлуке, заставили его написать слезное обращение к «Локомотиву», мол, устал – ухожу. И при этом сообщили, что хорватом интересуется «Динамо». Видимо, это намек «Локомотиву».

- Это точно моя тема. Про Чорлуку скажу так. Есть популярная песня, где такие строчки «Первый тайм мы уже отыграли». Так вот, Чорлука уже отыграл не только первый тайм, но и даже дополнительное время. Ему подходит другая песня «Бери шинель – пошли домой».

- Честно, никогда не понимал, чем он настолько велик.

- Заработал достаточно, можно отдыхать. В определенный момент, когда надо было высказать веское слово капитана в переговорах с руководством, он спокойно уехал домой в Хорватию. Это было во время пандемии, при этом остальные футболисты находились в Москве.

Хотя футболист он не плохой, читает игру, но «Локомотив» будет выходить на новый уровень, для этого нужны молодые игроки, свежая кровь.

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