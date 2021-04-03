«Арсенал» - «Ливерпуль»: ждем непредсказуемого матча!

Однако если посмотреть на последние результаты команд, то у «Арсенала» дела идут получше. В АПЛ коллектив Артеты не проигрывает на протяжении четырех матчей - ничьи с «Бернли» и «Вест Хэмом», а также победы над «Лестером» и «Тоттенхэмом». А вот у Клоппа есть некие проблемы. В последних восьми турах у «Ливерпуля» шесть поражений, причем и не от самых сильных соперников.

В рамках АПЛ оба коллектива занимают явно не те места, на которые рассчитывали перед началом сезона: «Ливерпуль» находится на 7-м месте с 46 очками, «канониры», в свою очередь, расположились на 9-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 42 балла.

В нынешнем сезоне команды уже встречались трижды. Первая их встреча открывала сезон 2020/21 – это был матч за Суперкубок Англии, где в серии пенальти команда Микеля Артеты оказалась сильнее (1:1, 5:4 пен). В рамках АПЛ уверенную победу одержал «Ливерпуль» (3:1), но затем в 1/8 финала Кубка лиги «Арсенал» снова победил и снова по пенальти (0:0, 5:4 пен).

Всего за свою историю команды провели 232 матча: в 89 играх победу одержал «Ливерпуль», в 79 - «Арсенал» и 64 раза был зафиксирован ничейный результат. Но данный статистический факт имеет лишь условный характер.

Главным событием выходных в АПЛ станет стартующий в 22 часа по Москве матч «Арсенал» - «Ливерпуль». Обе команды, мягко говоря, не блещут стабильностью и играют явно ниже собственных возможностей. Чего же дать от сегодняшнего поединка?

Также обе команды продолжают участвовать в еврокубках. Правда, «мерсисайдцы» в Лиге чемпионов, где в 1/4 финала встретятся с мадридским «Реалом», а лондонцы - в четвертьфинале Лиге Европы сыграют с пражской «Славией».

Разумеется, задачи на сезон у команд были разные: банда Клоппа рассчитывала защитить титул чемпионов, а лондонцы жаждали вернуться в Лигу чемпионов спустя 4 года. Но скомканный из-за пандемии сезон получился непростым для всех без исключения, у каждой команды премьер-лиги был кризисный отрезок. До воцарения «Манчестер Сити» в лидерах успели побывать «Эвертон», «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Челси» и тот же «Ливерпуль». Сейчас же эти команды разбросаны по всей турнирной таблице.

Потери

Кто же выйдет у «Ливерпуля» в центре обороны? Этим вопросом задаются все футбольные фанаты перед матчем «мерсисайдцев». Основные центральные защитники Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип все еще недоступны, капитан Джордан Хендерсон также травмирован. Ходили слухи, что матч также пропустит Роберто Фирмино, но на пресс-конференции перед матчем Юрген Клопп сообщил, что бразилец в заявке.

«Канониров» травмы тоже не обошли стороной. Матч точно пропустит Давид Луис, у него проблемы с правым коленом. Букайо Сака, Гранит Джака и Эмиль Смит-Роу имеют небольшие повреждения, их состояние будет оценено непосредственно перед матчем.

Расклады

Какого ждать итога? Пожалуй, результат матча предсказать будет очень трудно, явного фаворита в этой встрече нет. Возможно, кто-то скажет, что все же на бумаге «Ливерпуль» выглядит предпочтительнее, как-никак и в таблице выше, и тренер опытнее, да и сама команда по именам выглядит солиднее, но отнюдь не все так просто.

В последних матчах «Арсенал» показывает куда более убедительный футбол, задумки Артеты постепенно начинают работать, а, в свою очередь, Клопп никаких кардинальных изменений в игру своей команды не привнес. Немецкий специалист продолжает настаивать на высокоподнятой линии обороны. С такой тактикой «Ливерпуль» Клоппа становился чемпионом АПЛ и обладателем Лиги чемпионов. Но тогда в защите у «мерсисайдцев» играл ван Дейк, а не молодой Кабак, и в паре с голландцем был Гомес или Матип, а не Натаниэль Филлипс. Но проблемы «Ливерпуля» не исчерпываются обороной, их знаменитое атакующее трио Салах-Фирмино-Мане тоже утратило свою магию. В последних трех домашних матчах в рамках АПЛ «Ливерпуль» ни разу не отличился.

«Арсенал» же в целом настолько непредсказуемая команда, что может обыграть «Лестер», идущий в тройке, но при этом уступить «Бернли», который борется за выживание.

Нас непременно ожидает очень интересный и непредсказуемый матч, который безусловно стоит вашего внимания. «Ливерпуль» в случае победы приблизится к зоне Лиги чемпионов, если же победу одержит «Арсенал», то «канониры» сократят отставание от «мерсисайдцев» до одного очка. Ничья в этом матче не устроит никого, обеим командам нужно решать турнирные задачи, ведь до конца чемпионата остается лишь 9 туров, поэтому игра обещает быть яркой.