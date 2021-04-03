Андрей Талалаев: Мы провели вторую игру за весну без пенальти в наши ворота, удалений и выиграли

- Как прокомментируете игру? Ожидали, что случится крупная победа?

- Сложно ожидать, что крупно обыграешь такую команду, которая хорошо играет в футбол. «Краснодар» и сам играет, и другим дает. Поэтому наши ребята воспользовались теми моментами, которые создавали. В первом тайме был хороший прессинг, но не забили несколько моментов. В перерыве это подкорректировали. Каждый внес свою лепту и команда назабивала во втором тайме то, что не реализовывала в предыдущих матчах весной.

- «Краснодар» - одна из играющих команд. Не было ли рискованно играть первым номером на его поле?

- Нельзя говорить, что мы прямо играли первым номером. Была борьба за лидерство и за мяч. Так получалось, что мы его перехватывали в зонах непосредственной близости от ворот соперника и создавали моменты, которые доходили до удара. Я рад, что наши нападающие забивают в каждой игре, потому что нам этого не хватало. Очень мало команд у нас в чемпионате, которые продолжают играть при счете 0:2, 0:3. «Краснодар» не закрывался и продолжал играть. Поэтому матч был интересный и зрелищный.

- Вы не раз говорили, что в предыдущих матчах команду подводила реализация, и пауза как раз была вам на руку, чтобы поработать над этим. Сегодняшний счет говорит о том, что вы провели хорошую работу над реализаций?

- Обычно работа оценивается результатом. Можно говорить, что хорошо работаешь, но у тебя не идет и не летит. Мы зимой тоже провели неплохую работу. Но при этом в стартовых матчах с ЦСКА, «Динамо» не залетало. Не хватало немного везения и немного мастерства. Сегодня мы провели вторую игру за весну без пенальти в наши ворота, удалений, и выиграли. Все абсолютно заслуженно. Я отмечал, что и с ЦСКА, и с «Зенитом» и «Динамо» были хорошие игровые отрезки и я был удовлетворен, как игроки работали на поле. Я рад за ребят, потому что сложно продолжать работу без результата. Победа над «Ростовом» и такие матчи, как сегодня - это шаг в развитии. Но нам надо все забыть и готовиться к предстоящему матчу с «Уфой» в Кубке России.

- Эта крупная победа послужит дополнительной мотивацией перед «Уфой»?

- Надеюсь. Нам не хватало положительных эмоций.