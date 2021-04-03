Мурад Мусаев: Это был худший матч «Краснодара» в этом сезоне

- Проиграли, в первую очередь, из-за того, что психологически не были одной командой. Мы не выполняли необходимый объем работы в единоборствах, в фазе атаки, в переключениях в оборону, и из этого сложилось, что пропустили сегодня столько мячей. Винить в этом некого, кроме нас самих. Я, как тренер, отвечаю за результат. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Они не заслуживают такой результат.

- С чем связана замена капитана и почему повязку получил именно Матвей Сафонов?

- Матвей первую тренировку в своей жизни провел в «Краснодаре». Это наш воспитанник и у него есть все качества, чтобы быть здесь капитаном еще много лет. Мы хотели сделать это летом, но так как этот сезон уже сложно было выровнять, решили, чтобы он набирался опыта уже сейчас.

- Как прокомментируете быстрый гол в самом начале игры и два в начале второго тайма?

- Мы не доработали в эпизоде с первым мячом, и Вандерссон не заблокировал подачу. Чернов упустил своего футболиста, которого он опекал. Во втором тайме мяч был пропущен со стандарта. Там тоже не разобрались. У «Ахмата» повторяется ситуация из игры в игру, когда футболист бежит из глубины. В данном случае это был Семенов. Надо было не дать ему пробежать, чего мы не сделали. Потом была потеря в центре поля, неправильно сыграли защитники и мы попустили третий мяч.

- Согласны, что это был худший матч команды в этом сезоне?

- Когда проигрываешь дома «Ахмату» 0:5, наверное да. Плохой матч. Но в этом году такая игра была не одна.

- За что команда способна бороться в оставшейся части чемпионата?

- С этим надо разбираться. Так не может продолжаться дальше. Нужно вносить какие-то изменения. Нельзя плыть по течению и уступать в ключевых моментах из матча в матч. Сейчас не хочу говорить о мерах, которые нужно принимать. Нужно остыть и поговорить с руководством.