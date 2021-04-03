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Мурад Мусаев: Это был худший матч «Краснодара» в этом сезоне
03 апреля 19:34
автор: Юлия Григорьевская

Мурад Мусаев: Это был худший матч «Краснодара» в этом сезоне

После матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» - «Ахмат» (0:5), главный тренер «быков» Мурад Мусаев прокомментировал крупное поражение своей команды.

- Проиграли, в первую очередь, из-за того, что психологически не были одной командой. Мы не выполняли необходимый объем работы в единоборствах, в фазе атаки, в переключениях в оборону, и из этого сложилось, что пропустили сегодня столько мячей. Винить в этом некого, кроме нас самих. Я, как тренер, отвечаю за результат. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Они не заслуживают такой результат.

- С чем связана замена капитана и почему повязку получил именно Матвей Сафонов?
- Матвей первую тренировку в своей жизни провел в «Краснодаре». Это наш воспитанник и у него есть все качества, чтобы быть здесь капитаном еще много лет. Мы хотели сделать это летом, но так как этот сезон уже сложно было выровнять, решили, чтобы он набирался опыта уже сейчас.

- Как прокомментируете быстрый гол в самом начале игры и два в начале второго тайма?
- Мы не доработали в эпизоде с первым мячом, и Вандерссон не заблокировал подачу. Чернов упустил своего футболиста, которого он опекал. Во втором тайме мяч был пропущен со стандарта. Там тоже не разобрались. У «Ахмата» повторяется ситуация из игры в игру, когда футболист бежит из глубины. В данном случае это был Семенов. Надо было не дать ему пробежать, чего мы не сделали. Потом была потеря в центре поля, неправильно сыграли защитники и мы попустили третий мяч.

- Согласны, что это был худший матч команды в этом сезоне?
- Когда проигрываешь дома «Ахмату» 0:5, наверное да. Плохой матч. Но в этом году такая игра была не одна.

- За что команда способна бороться в оставшейся части чемпионата?
- С этим надо разбираться. Так не может продолжаться дальше. Нужно вносить какие-то изменения. Нельзя плыть по течению и уступать в ключевых моментах из матча в матч. Сейчас не хочу говорить о мерах, которые нужно принимать. Нужно остыть и поговорить с руководством.

- Если в первой половине сезона неудачи можно было списать на травмы, то сейчас проблем намного меньше. Почему рестарт сезона стал более провальным, чем осенняя часть?
- У команды появилась неуверенность после неудачи в Лиге Европы. Потом в нескольких матчах мы получали ранние удаления, когда начинали хорошо и должны были выигрывать. Все наслоилось одно на другое и тоже добавило команде неуверенность. Сейчас все идет как снежный ком, который только растет.

- Что должно случиться, чтобы вы сами подали в отставку?
- Еще после матча со «Спартаком» я разговаривал с руководством и сказал, что если для команды будет лучше, если я уйду, то готов это сделать сегодня же. Ответ вы слышали. Я дорожу и люблю свою работу. Это мой город, я здесь вырос как тренер, и мечтаю добыть новые победы, первые трофеи. Но ситуацию мы видим и она меня самого категорически не устраивает. Вы думаете, я спокойно сижу, держусь за место и нахожу какие-то аргументы, чтобы остаться? Это не так. Я понимаю, что поражение - это вина тренера и меня эта ситуация не устраивает. Но я не могу сейчас говорить о том, о чем должен поговорить с президентом клуба, прежде всего.

- Что произошло после матча, когда Шапи чуть не подрался с игроком «Ахмата»?
- Там проблема была между тренером «Ахмата» и Шапи, а не между игроками. Шапи сыграл жестко, и тренер ему что-то сказал. Шапи ответил. Я еще не разбирался в этой ситуации. Не до нее сейчас.

- Насколько вы удовлетворены самоотдачей игроков?
- Не удовлетворен вообще никак. Это одна из главных причин того, что мы сегодня получили.

источник: «Советский спорт»
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