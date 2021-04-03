«Так нельзя начинать матчи. Мы уже с этим сталкивались, и вот опять». Сафонов о разгромном поражении

- Каковы ваши ощущения от возвращения в строй и как оцениваете свою текущую форму? – вопрос Сафонову.

- Я рад вернуться на поле. Конечно, хотелось бы начать возвращение с победы, но получилась, мягко говоря, неудачная игра. Что касается формы, то я в процессе ее набора. Сейчас у меня не лучшие кондиции, но я готов играть.

- Вам сегодня досталась капитанская повязка. Как думаете, почему именно вы удостоились этой чести?

- Возможно, сейчас такой период, когда надо что-то менять. Наверное, поэтому я и вышел сегодня с повязкой.

- Как прокомментируете быстрый гол в свои ворота? Что к этому привело?

- Ошиблись в обороне, дали сопернику ударить, и нападающий исполнил. Это связано с отсутствием концентрации, поэтому и произошли ошибки. Конечно, так нельзя начинать матч, мы не раз с этим сталкивались, и вот опять.

- Можно сказать, что сезон для «Краснодара» практически завершен. В чем причины провала команды во второй части чемпионата?

- Для нас сезон не завершен. Будем выходить на каждый матч за тремя очками. Мы играем для болельщиков, и хочется, чтобы они возвращались на стадион, продолжали нас поддерживать. Сегодня они уходили со стадиона с неприятными эмоциями, и мы сами в этом виноваты. Что касается провала сезона, я согласен, что весеннюю часть мы начали ужасно. Но постараемся сделать все, чтобы это исправить.

- Несколько недель назад в некоторых СМИ появились слухи о том, что у вас есть контрактные разногласия с клубом. Именно поэтому вы не попадали в основной состав. Как это прокомментируете?

- Я еще на сборах говорил, что новый контракт у меня подписан, никаких проблем нет. Если бы люди были внимательны, они бы это знали, и вопросов не возникло бы. Так что это неправда. У меня все нормально. Я восстанавливался и сейчас готов работать.