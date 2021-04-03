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«Так нельзя начинать матчи. Мы уже с этим сталкивались, и вот опять». Сафонов о разгромном поражении
03 апреля 19:55
автор: Юлия Григорьевская

«Так нельзя начинать матчи. Мы уже с этим сталкивались, и вот опять». Сафонов о разгромном поражении

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «быков» Вандерсон после поражения от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура чемпионата России поделились впечатлениями от игры.

- Каковы ваши ощущения от возвращения в строй и как оцениваете свою текущую форму? – вопрос Сафонову.
- Я рад вернуться на поле. Конечно, хотелось бы начать возвращение с победы, но получилась, мягко говоря, неудачная игра. Что касается формы, то я в процессе ее набора. Сейчас у меня не лучшие кондиции, но я готов играть.

- Вам сегодня досталась капитанская повязка. Как думаете, почему именно вы удостоились этой чести?
- Возможно, сейчас такой период, когда надо что-то менять. Наверное, поэтому я и вышел сегодня с повязкой.

- Как прокомментируете быстрый гол в свои ворота? Что к этому привело?
- Ошиблись в обороне, дали сопернику ударить, и нападающий исполнил. Это связано с отсутствием концентрации, поэтому и произошли ошибки. Конечно, так нельзя начинать матч, мы не раз с этим сталкивались, и вот опять.

- Можно сказать, что сезон для «Краснодара» практически завершен. В чем причины провала команды во второй части чемпионата?
- Для нас сезон не завершен. Будем выходить на каждый матч за тремя очками. Мы играем для болельщиков, и хочется, чтобы они возвращались на стадион, продолжали нас поддерживать. Сегодня они уходили со стадиона с неприятными эмоциями, и мы сами в этом виноваты. Что касается провала сезона, я согласен, что весеннюю часть мы начали ужасно. Но постараемся сделать все, чтобы это исправить.

- Несколько недель назад в некоторых СМИ появились слухи о том, что у вас есть контрактные разногласия с клубом. Именно поэтому вы не попадали в основной состав. Как это прокомментируете?
- Я еще на сборах говорил, что новый контракт у меня подписан, никаких проблем нет. Если бы люди были внимательны, они бы это знали, и вопросов не возникло бы. Так что это неправда. У меня все нормально. Я восстанавливался и сейчас готов работать.

«Возможно, нам не хватило желания победить»

- Прокомментируйте сегодняшнюю игру, - вопрос Вандерсону.
- Конечно, мы разочарованы результатом, и нам очень грустно от этого. Вся команда ответственна за такой итог. Возможно, нам не хватило желания победить. Единственное, что нам остается, продолжать работать.

- Сегодня у «Краснодара» мало что получалось в атаке. Это больше заслуга «Ахмата» и его защитников или проблемы в игре «Краснодара»?
- Я думаю, оба этих фактора сыграли свою роль. После первого гола нам было трудно собраться и вся команда отошла назад. С другой стороны, «Ахмат» играет достаточно закрыто в защите, и было тяжело его взломать. Но если бы мы сыграли так, как необходимо, в свою силу, то никакая защита не устояла бы.

- Какова будет мотивация «Краснодара» в оставшихся матчах?
- Самое главное для нас – продолжать работать для того, чтобы побеждать. «Краснодар» умеет выигрывать, что мы неоднократно доказывали. Сейчас нам надо вспомнить, как мы одерживали победы. Нам надо работать, чтобы показывать лучший футбол.

источник: «Советский спорт»
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