Сандро Шварц: «Динамо» проявило характер, мы были единым коллективом

- Как вам игра?

- Сегодня мы серьезно и с большой концентрацией отнеслись к матчу. В первом тайме сыграли хорошо, много владели мячом и наши голы – результат качества игры, которое мы проявили. Хотел бы отметить высокую интенсивность игры. Команда проявила характер. Во втором тайме тоже контролировали ход матча, и два мяча – это тоже результат нашего контроля прошедшей встречи.

- Чуть ли не впервые в сезоне «Динамо» не позволило сопернику создать хотя бы один голевой момент у ворот Шунина. Что скажете?

- Да, мы сегодня сыграли очень хорошо. При потере мяча мы максимально быстро вступали в отбор, и это сыграло свою роль. Выделю красивые мячи, которые мы забили, в том числе и после стандартов. Я очень доволен качеством игры, которое сегодня показало «Динамо».

- Многие опасались того, в каком состоянии вернутся сборники. Особенно молодые игроки после чемпионата Европы. Сегодня все голы соорудили именно они. Особенно первый. Как прокомментируете их игру?

- У нас почти все игроки находятся в хорошей форме благодаря нашим тренерам по физической подготовке. Медицинский департамент тоже хорошо работает и с нагрузками, которые ложатся на ребят, футболисты справляются. Мы контролировали физическое состояние игроков. Сейчас в преддверии трудной и интенсивной игровой недели наши ребята находится в хорошей форме.

- Вы сегодня разбавили состав игроками, которые не часто выходят в основе. Нойштедтер появился в центре полузащиты. Вы знаете, что для Романа его сегодняшний гол стал первым в составе «Динамо»?

- Я не знал, что это его первый мяч. Доволен качеством его игры. Это вариативный футболист, который может сыграть хорошо на позиции опорника, а также центрального полузащитника.

- Замена молодых ребят после того, как счет стал 3:0, означает, что вы думали о матче в Самаре и хотели их поберечь?

- Да. Независимо от того, что ребята будут играть в четверг, для нас было важно еще и распределить нагрузку, поэтому решили заменить молодых ребят в начале второго тайма. Они немного отдохнут и будут готовы в играть четверг.