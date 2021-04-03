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Сандро Шварц: «Динамо» проявило характер, мы были единым коллективом
03 апреля 22:13
автор: Юлия Григорьевская

Сандро Шварц: «Динамо» проявило характер, мы были единым коллективом

После матча 24-го тура чемпионата России главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (4:0).

- Как вам игра?
- Сегодня мы серьезно и с большой концентрацией отнеслись к матчу. В первом тайме сыграли хорошо, много владели мячом и наши голы – результат качества игры, которое мы проявили. Хотел бы отметить высокую интенсивность игры. Команда проявила характер. Во втором тайме тоже контролировали ход матча, и два мяча – это тоже результат нашего контроля прошедшей встречи.

- Чуть ли не впервые в сезоне «Динамо» не позволило сопернику создать хотя бы один голевой момент у ворот Шунина. Что скажете?
- Да, мы сегодня сыграли очень хорошо. При потере мяча мы максимально быстро вступали в отбор, и это сыграло свою роль. Выделю красивые мячи, которые мы забили, в том числе и после стандартов. Я очень доволен качеством игры, которое сегодня показало «Динамо».

- Многие опасались того, в каком состоянии вернутся сборники. Особенно молодые игроки после чемпионата Европы. Сегодня все голы соорудили именно они. Особенно первый. Как прокомментируете их игру?
- У нас почти все игроки находятся в хорошей форме благодаря нашим тренерам по физической подготовке. Медицинский департамент тоже хорошо работает и с нагрузками, которые ложатся на ребят, футболисты справляются. Мы контролировали физическое состояние игроков. Сейчас в преддверии трудной и интенсивной игровой недели наши ребята находится в хорошей форме.

- Вы сегодня разбавили состав игроками, которые не часто выходят в основе. Нойштедтер появился в центре полузащиты. Вы знаете, что для Романа его сегодняшний гол стал первым в составе «Динамо»?
- Я не знал, что это его первый мяч. Доволен качеством его игры. Это вариативный футболист, который может сыграть хорошо на позиции опорника, а также центрального полузащитника.

- Замена молодых ребят после того, как счет стал 3:0, означает, что вы думали о матче в Самаре и хотели их поберечь?
- Да. Независимо от того, что ребята будут играть в четверг, для нас было важно еще и распределить нагрузку, поэтому решили заменить молодых ребят в начале второго тайма. Они немного отдохнут и будут готовы в играть четверг.

- Захарян не расстроился, что его гол переписали на Тюкавина?
- Я не думаю, что он расстроился. Он хорошо проявил себя на позиции восьмерки. Я бы отметил не только его игру сегодня, но и каждого футболиста кто был на поле. Та игра, которая сегодня была, это достижение всей команды. Мы были единым коллективом.

- Сегодня один из мячей забил Комличенко. Насколько он готов к борьбе за место в старте с Тюкавиным и Грулевым?
- Да, Коля готов к борьбе с этими ребятами, как и со Слаем. Каждый из них вносит вклад для общего успеха команды.

- Соперник на Кубок России «Крылья Советов» представляет ФНЛ. Есть ли шапкозакидательские настроения перед выездом в Самару, или вы всерьез рассматриваете этого соперника?
- Никаких шапкозакидательских настроений у нас нет. Подходим к игре серьезно. Это будет важная игра для нас.

источник: «Советский спорт»
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