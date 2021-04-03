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«Я поговорю с руководством. Может, смена тренера встряхнет команду». Рахимов о поражении от «Динамо»
03 апреля 22:31
автор: Юлия Григорьевская

«Я поговорю с руководством. Может, смена тренера встряхнет команду». Рахимов о поражении от «Динамо»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов после поражения от «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура РПЛ завил, готов уйти в отставку.

- «Динамо» выглядело во всех компонентах игры лучше, чем мы, поэтому победа закономерная. Мы сегодня были слабее, - сказал Рахимов.

- Не сыграло ли злую шутку, что много игроков «Динамо» уезжало в сборную и многие говорили, что они не будут такими свежими, как футболисты «Уфы», которые планомерно готовились к этому матчу?
- Это палка о двух концах, потому что в «Динамо» много молодых ребят, которые быстро восстанавливаются и имеют игровую практику на хорошем уровне против сильных соперников. Тем более, большинство из них не сыграло все матчи по 90 минут, за исключением Моро. Мы не думали, что это сыграет большую роль.

- В предыдущем матче «Уфа» не позволила сопернику создать много моментов. Сегодня «Динамо» свой первый мяч забило после контратаки. Насколько это повлияло на игру?
- Мы говорили о том, что «Динамо» хорошо в переходной фазе и быстро убегает в контратаку. Они во всех фазах игры нас сегодня превзошли. В данной ситуации, которая сложилась, надо что-то делать, как-то встряхивать команду и дать ей другой импульс. Может, что-то изменится. Для себя я принял решение, что сейчас поговорю с руководством и скажу о том, что в таких случаях нужно встряхнуть команду. Как это сделать? Команду не поменяешь, значит нужно сделать это с тренером.

- Какой был план на игру? Как против таких команд, которые действуют интенсивно, играть аутсайдеру?
- У нас был план, и мы говорили, как должны выстроить оборону, что начальную фазу атаки от вратаря должны высоко контролировать. Но если нас будут проходить, то надо опускаться чуть ниже и контролировать развороты игры «Динамо», потому что они часто разворачивают игру с одного фланга на другой, используют инсайды с другой стороны и фланги. Здесь у динамовцев многое получалось. Мы часто не контролировали эти моменты. Было больше игры у ворот. Здесь, чтобы игра была вязкая, надо было все время ее контролировать. Если через тебя играют, нужно было отскакивать. Но мы много таких стенок пропускали. Поэтому нас проходили, и отсюда пришел второй гол. План не сработал. И на переходную фазу атаки мы медленнее реагировали, чем «Динамо», как и на потерею мяча. Нас накрывали. Мы перехватывали мяч и у нас был пауза в несколько секунд и этого хватало «Динамо», чтобы нас накрыть. Отсюда увеличивался наш технический брак. Выходов из обороны в атаку было у нас минимум.

- Есть ли кто-то из игроков, кто вас разочаровал?
- Да. Пришли игроки ближе к началу чемпионата. Проводились сборы с шестнадцатью - семнадцатью футболистами. Остальные пришли ближе к старту чемпионата. Это естественный процесс интеграции в состав. Мы понимали, что звезды не придут, и будет непросто взять супер футболистов. Для этого нужно время. Отсюда такие перепады, потому что не все еще понимают. Но в любом случае, нужно встряхнуть команду. Скажу руководству, что это нужно сделать и может быть смена тренера даст какой-то импульс и встряхнет ребят, чтобы они по-другому провели завершающие матчи. Ждать нечего, заявлять мы никого не можем. Это нам нужно сделать. Но я для себя такое решение принял.

источник: «Советский спорт»
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