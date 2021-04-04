Андрей Червиченко: В Ростове на матч со «Спартаком» билетов нет. Прогноз? «Спартак» выиграет 2:1

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:15 Фейренсе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 1.58 Х 3.80 П2 5.70
Франция - Лига 1 14:00 Анже 0 Монпелье 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.75
Россия - Премьер-Лига 14:00 Урал 0 Арсенал 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
Англия - Премьер-лига 14:00 Саутгемптон 0 Бёрнли 0 П1 2.10 Х 3.30 П2 3.90
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Нюрнберг 0 Падерборн 07 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Дармштадт 98 0 Фортуна 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 2.14 Х 3.40 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ганновер-96 0 Гамбург 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.32
Испания - Сегунда 15:00 Спортинг Хихон 0 Мирандес 0 П1 1.60 Х 3.70 П2 6.60
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Сельта 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
Германия - Бундеслига 16:00 С.Оливер Баске 0 Ольденбург 0
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Брест 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Ренн 0 П1 3.90 Х 3.20 П2 2.13
Франция - Лига 1 16:00 Нант 0 Ницца 0 П1 2.50 Х 3.30 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Бордо 0 Страсбург 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Крайльсхайм Ме 0
Португалия - Сегунда 16:00 Вилафранкензе 0 Мафра 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.00
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гамбург Тауэрс 0
Англия - Премьер-лига 16:05 Ньюкасл Юнайте 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.67
Россия - Премьер-Лига 16:30 Тамбов 0 ЦСКА 0 П1 28.0 Х 11.0 П2 1.10
Германия - Бундеслига 16:30 Штутгарт 0 Вердер 0 П1 1.95 Х 3.60 П2 4.10
Португалия - Примейра 17:00 Белененсеш 0 Боавишта 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 3.00
Испания - Сегунда 17:00 Альбасете 0 Эспаньол 0 П1 6.70 Х 3.70 П2 1.59
КХЛ - плей-офф 17:00 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 3.90
Испания - Примера 17:15 Эльче 0 Бетис 0 П1 4.80 Х 3.70 П2 1.80
Франция - Лига 1 18:05 Ним 0 Сент-Этьен 0 П1 3.25 Х 3.30 П2 2.35
Англия - Премьер-лига 18:30 Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.24 Х 3.40 П2 3.40
Россия - Премьер-Лига 19:00 Ростов 0 Спартак М 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.10
Германия - Бундеслига 19:00 Баскетс Бонн 0 Альба 0
Андрей Червиченко: В Ростове на матч со «Спартаком» билетов нет. Прогноз? «Спартак» выиграет 2:1
04 апреля 08:00
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: В Ростове на матч со «Спартаком» билетов нет. Прогноз? «Спартак» выиграет 2:1

Экс-президент «Спартака» рассказал об огромном интересе в Ростове к предстоящему сегодня матчу 24-го тура.

«КАК ОБЪЯВИЛИ ВМЕСТИМОСТЬ 75 ПРОЦЕНТОВ – БИЛЕТЫ СРАЗУ СМЕЛИ»

- «Спартаку» надо отрываться от преследователей, для этого надо выигрывать. Но в Ростове будет непросто.
- Да, «Спартаку» нужно сохранить дистанцию от ближайших преследователей. «Локомотив» уже выиграл, ЦСКА играет с «Тамбовом», поэтому можно сказать, три очка уже есть. «Зенит» вряд ли упустит победу дома с «Химками».

«Спартаку» в предстоящих двух матчах спотыкаться нельзя, а следующий у них с «Локомотивом». Если не возьмут 4 очка, тогда будет сложно зацепиться за вторую строчку.

Объективно, «Спартак» на сегодня сильнее «Ростова», футболисты выше уровнем. Плюс очень хорошее нападение, думаю, самое лучшее в нашем чемпионате. Неплохая средняя линия, если только Зобнин не будет играть, то это будет потеря. Крал не столь надежен – чередует неплохие матчи, с совсем неудачными.

- Получается, у «Ростова» шансов почти нет.
- Надеться можно, что не фарт Маслова продолжится, и что Джикия подустал после матчей сборной. Он один сзади за всех отдувался во всех трех играх.

Но «Ростов» - не мальчики для битья, у «Спартака» точно не будет легкой прогулки. Однако если говорить объективно, «Спартак» на сегодняшний день сильнее. Сможет ли он реализовать свое преимущество – вопрос. «Ростов» - быстрый, дерзкий, плюс на трибунах будет 75 процентов болельщиков. Они будут гнать команду вперед.

- Почему 75, вроде разрешена 50-процентная заполняемость?
- Руководители клуба обратились к местным властям и им разрешили продавать 75 процентов билетов.

Так что, будет аншлаг. Как только стало известно, что разрешено 75 процентов, тут же все билеты смели. Я сейчас как раз занимаюсь билетами для родственников, пытаюсь достать им.

- Валерий Карпин всегда уверяет, что для него все соперники одинаковые – что «Спартак», что «Тамбов». Лукавит?
- Думаю, нет. Ему все равно, кого побеждать. Если же это будет победа над «Спартаком», Валерию будет приятно еще раз подтвердить свой тренерский уровень и саркастически улыбнуться своему бывшему работодателю.


- Вы рискнете дать прогноз?
- Думаю, «Спартак» победит 2:1.

- У вас не вызывает сомнения победа «Зенита» над «Химками»?
- Мне нравятся «Химки» и тренер Черевченко, но качество игроков в «Зените» выше. К тому же была большая пауза на игры сборной, болельщики в Питере соскучились по команде, по футболу, да и погода улучшилась, думаю, народ придет на игру.

Нет, «Зенит», объективно выше классом, не должен упустить победу.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Магомед Магомедов отправил в нокаут во втором раунде Си Джея Гамильтона на турнире Bellator 255Никиту Гусева не забрали из "Нью-Джерси"Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего футболиста в истории футболаФигуристка шокировала сеть голыми снимками«Отстаньте»: нервная реакция Тутберидзе на вопрос о ТрусовойАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Головин рвется в Лигу чемпионов. До Парижа — одно очко
«Монако» с Александром Головиным в составе выиграл второй матч подряд со счетом 4:0 (у «Метца») и по-настоящему включился в борьбу за титул.
Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон
«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».
«Пауза не нужна была «Спартаку», но он все равно победит Карпина 2:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», который состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.
«Мирзов в «Химках» король, но против «Зенита» это не спасет. А у «Сочи» будет ничья со Слуцким». Ловчев — о 24-м туре
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи» и «Зенит» — «Химки», которые состоятся 3 и 5 апреля в Казани и Санкт-Петербурге.
«Чугунная бутса»-2020/21: Ахметов, Бизоза, Бурмистров, Осипенко и «Ахмат» — лауреаты марта
Перед возобновлением футбольного чемпионата России, бравшего паузу на матчи сборных, «Плеймейкер» представляет рейтинг главных нарушителей минувшего месяца - как среди игроков, так и среди команд РПЛ-2020/21.
Англия — второй главный фаворит Евро, Германия вне тройки, Россия по «цене» Украины. Мнение букмекеров
30 и 31 марта прошли последние официальные матчи с участием команд, которые летом сыграют на Евро. Рассказываем, как изменились букмекерские котировки на исход главного футбольного старта 2021 года.
Возня вокруг Трусовой — дележ шкуры неубитого медведя. И вот почему
Одна из лучших российских фигуристок Александра Трусова снова попала в центр скандала. Ее олимпийские перспективы выглядят все более туманно.
И снова Нагучев против Орзул: 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #4
"Плеймейкер" представляет четвертый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Ставь против России — и выиграешь миллион
Неудачи первой и молодежной сборных России обеспечили солидный выигрыш клиенту БК "Лига Ставок", который получил прибыль в размере 10 500 процентов от вложенных средств.
«С Чаловым возимся столько лет, и никакого толку». Кавазашвили — о российской молодежке
Прославленный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» мнением о причинах неудачи молодежной сборной России на Евро-2021 в Венгрии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Гераклиона. 26.03.2021. Сильнейшие люди планеты. Михаил Кокляев о спорте и жизни

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика