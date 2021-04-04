Андрей Червиченко: В Ростове на матч со «Спартаком» билетов нет. Прогноз? «Спартак» выиграет 2:1

«КАК ОБЪЯВИЛИ ВМЕСТИМОСТЬ 75 ПРОЦЕНТОВ – БИЛЕТЫ СРАЗУ СМЕЛИ»

- «Спартаку» надо отрываться от преследователей, для этого надо выигрывать. Но в Ростове будет непросто.

- Да, «Спартаку» нужно сохранить дистанцию от ближайших преследователей. «Локомотив» уже выиграл, ЦСКА играет с «Тамбовом», поэтому можно сказать, три очка уже есть. «Зенит» вряд ли упустит победу дома с «Химками».

«Спартаку» в предстоящих двух матчах спотыкаться нельзя, а следующий у них с «Локомотивом». Если не возьмут 4 очка, тогда будет сложно зацепиться за вторую строчку.

Объективно, «Спартак» на сегодня сильнее «Ростова», футболисты выше уровнем. Плюс очень хорошее нападение, думаю, самое лучшее в нашем чемпионате. Неплохая средняя линия, если только Зобнин не будет играть, то это будет потеря. Крал не столь надежен – чередует неплохие матчи, с совсем неудачными.

- Получается, у «Ростова» шансов почти нет.

- Надеться можно, что не фарт Маслова продолжится, и что Джикия подустал после матчей сборной. Он один сзади за всех отдувался во всех трех играх.

Но «Ростов» - не мальчики для битья, у «Спартака» точно не будет легкой прогулки. Однако если говорить объективно, «Спартак» на сегодняшний день сильнее. Сможет ли он реализовать свое преимущество – вопрос. «Ростов» - быстрый, дерзкий, плюс на трибунах будет 75 процентов болельщиков. Они будут гнать команду вперед.