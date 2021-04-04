«Краснодар» в четырех матчах 2021-го пропускал 13 раз после перерыва. Почему провалился Мурад Мусаев

Последний тезис вызывает недоумение. С чего так краснодарцы расстроились? Они единственные из всей РПЛ вышли в евровесну, им ли плакаться от результатов международной кубковой кампании. Однако после зимней паузы команда завалила все что можно. В восьми матчах одна победа над «Тамбовом», которая нынче не в счет, при одной ничьей - дома с «Уралом» (2:2). Ее тоже при всем уважении к екатеринбуржцам не занесешь в актив. Остальные шесть игр проиграны.

В этом и заключается профессионализм тренера – не позволять своему коллективу разваливаться, даже когда все складывается не в твою пользу. Мусаев этому противостоять не смог. В чем, кстати, сам признался на послематчевой пресс-конференции после игры с грозненцами. Он заявил, что «проиграли в первую очередь из-за того, что психологически не были одной командой». И что у игроков появилась неуверенность после двух поражений в Лиге Европы от загребского «Динамо».

Скорее тут все-таки второе. Это же не первый такой разгром «быков». Совсем недавно в 21-м туре «Краснодар» проиграл в Москве 1:6 «Спартаку». Тогда казалось, что та игра – досадное недоразумение. Гости в тот момент лишились нескольких ведущих защитников, это наверняка отразилось на итоговом результате. А красно-белым нужно было доказывать свои амбиции. Они не ограничились просто победой, а предпочли добить соперника.

37-летний специалист, ровесник, кстати, Юрия Жиркова, проработал в главной команде ровно три года. Он пришел в нее из «Краснодара-2», сменив Игоря Шалимова. Сейчас вспоминаешь «быков» тех времен и не покидает ощущение, что шалимовский футбол был интереснее. Да, такой же нестабильный, с провалами и необязательными поражениями, но все же та команда не позволяла себе выкрутасов, подобных тому, что было в последней игре. Проиграть дома «Ахмату» - 0:5 – это можно расценивать либо как слив тренера, что вряд ли (кому он из игроков мешал), либо как полную неуправляемость коллектива.

За вычетом «Тамбова» в четырех матчах чемпионата в 2021-м «Краснодар» пропустил 16 мячей! Это где такое видано? Это что за игра в защите? Но ведь не разучился же коллектив играть в футбол. У него был трудный период осенью, когда из-за травм и короны выбывал целый ряд лидеров. По этой причине было тяжело биться на два фронта, клуб потерял много очков в РПЛ. Но те проблемы позади. В конце концов это та же самая команда, которая заняла третье место в непростой группе ЛЧ-2020/21. Прошлый год она завершила тремя победами в премьер-лиге с общим счетом 11:0, в том числе уничтожив дома «Локомотив» - 5:0.

Команда Марко Николича после перерыва в чемпионате выиграла пять матчей в РПЛ и кубковую встречу, «Краснодар» проиграл все что можно. Вывод из этого напрашивается такой, что Мусаев зимой промахнулся с подготовкой. Не один специалист отмечал неважную физическую форму краснодарских футболистов. Неудивительно, что и 0:5 с «Ахматом» случились сразу после международной паузы на игры сборной. Некоторые игроки вернулись в клуб, сыграв по три матча за семь дней за национальные команды.

Показательно, что «быки» вставали во вторые 45 минут. Во вторых таймах четырех проигранных в этом году встречах в РПЛ «Краснодар» пропустил: оба гола от «Урала», по четыре мяча от «Спартака» и «Ахмата», все три мяча от «Динамо», хотя по ходу матча с бело-голубыми хозяева вели 2:0. Однако плохие кондиции не повод опускать руки. Тому же «Ахмату» можно было проиграть, но не с таким же счетом. Если бы была сила воли. И если бы «Краснодар» был единым крепким коллективом. Но этого мы не увидели.

Версию о провале с «физикой» подтверждает и такой момент. В недавних играх группового турнира молодежного Евро в Венгрии оба краснодарских футболиста нашей сборной Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин так и не появились на поле. Все встречи они просидели на лавке, не выйдя даже на замену. По некоторым данным, это тоже все из-за «физики». По своему уровню они точно были не хуже многих партнеров по сборной.

Самое обидное, что именно такой развязки все от «быков» и ждали. Когда Мусаев возглавил «Краснодар», не имея тренерской лицензии, у многих этот шаг босса Сергея Галицкого вызвал отторжение. Весь трудовой футбольный путь Мурад прошел в одном единственном клубе. Он пришел еще студентом в центр подготовки резерва «Краснодар-2000» детско-юношеским тренером в 2005-м. Так и варился в собственном соку все эти годы.

Только в этом сезоне подорвались уже несколько клубов, доверивших свои коллективы бывшим тренерам молодежок. Так было с Кириллом Новиковым в «Динамо» (это с ним в паре Мусаев был «никаким тренером» в оценках Орлова). На том же самом в начале чемпионата погорели «Химки», сменив после выхода в финал Кубка страны строптивого Сергея Юрана на Дмитрия Гунько из спартаковской академии и быстро оккупировав 16-е место. Убрав последнего, они выдали впечатляющую беспроигрышную серию с ноября по апрель.

Да и тренера молодежной сборной 36-летнего Михаила Галактионова поставил бы в этот же ряд. Специалист исключительно молодежного футбола. Нашего футбола, что важно. А в каком он состоянии - всем хорошо известно. Так что не стоит удивляться европровалу молодежки.

Кому-то, наверное, удобно иметь под рукой тренера, у которого нет большого авторитета в футбольном мире. В случае Мусаева его не было вообще. Поговаривают, что Галицкий привык рулить всем процессом сам, не любит возражений. Потому якобы и сделал ставку на неизвестного специалиста, чтобы тот безропотно выполнял все его указания. С теми же Семиным, Карпиным или Бердыевым такие вещи не прокатят. У них есть свое «я».

Но почему-то больше верится в другую версию. Сергей Николаевич возможно решил в какой-то момент, что именно у него получится построить в России современный футбольный клуб. Что он пойдет свои особым путем к социализму в отдельно взятом городе. В котором клубная структура будет работать как конвейер. Растить в академии свои таланты. Затем они будут переходить в первую команду и биться за родной клуб не щадя живота своего под руководством бывшего тренера академии и молодежной команды.

Что из этого получилось, мы только что увидели. «Краснодар» предстоит отстраивать заново. Фундамент у него отличный, игроки не хуже, чем у других. Не надо только больше ставить экспериментов над прекрасным клубом. ни к чему хорошему они не ведут.