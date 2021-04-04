Тренеропад. Как понимать отставки Рахимова и Мусаева?

Две тренерские отставки случились в субботу в русском футболе. Ушли со своих постов Рашид Рахимов и Мурад Мусаев. В обоих случаях причиной являются низкие результаты команд, но контекст в корне различный.

С моим добрым товарищем Рашидом Маматкуловичем все понятно: клуб борется за выживание, но в Петровском парке в эти выходные показал полнейшее безволие (куда большее, чем здесь же не так давно «Тамбов»). Вся интрига сейчас лишь в том, как вылетать «Уфе» - напрямую или все-таки через стыки. И логично, что вернувшийся опять к руководству родной «Уфой» Шамиль Газизов, отъезжавший в недолгую командировку в столичный «Спартак» (о «Спартаке» чуть ниже поговорим), получает возможность заново подкрутить все разболтавшиеся винтики в крепко сложенном хозяйстве. Заодно и команде на последние шесть туров встряску получить не помешает. Иначе может быть поздно. Так что тут видна логика.

История с Мусаевым – совсем иная. «Краснодар» на 10-м месте, шансы на еврокубки давно потерял. По положению в таблице он куда ближе даже к зоне вылета, просто нижняя четверка так давно «ушла» вниз, что очковый отрыв не беспокоит даже находящийся на 12-м месте «Урал». Это безумно обидно. Особенно потому, что этот сезон мог стать прорывом для «быков» - они, наконец, играли в групповой стадии Лиги чемпионов. Да, во многом это стечение обстоятельств – все эти однораундовые противостояния на предварительной стадии (тут ковид пошел «Краснодару» во благо) и прочие нюансы. И даже единственная победа в шести матчах удивительным образом вывела южан в весеннюю стадию Лиги Европы. Но стадия та оказалась короткой – завершилась еще до наступления весны. А уж что происходит в чемпионате – все видят.

Но отставка эта могла произойти в любой момент. Странно, что не в феврале-марте, когда уже все стало понятно с турнирными перспективами. И вот тут надо будет произнести не сильно популярную вещь. Ведь вроде как принято всем хвалить Сергея Галицкого, человека, который создал с нуля такой клуб, такой стадион, такой парк, такую академию и так далее, и так далее… Да, появление на карте родины такого частного клуба – это яркий и прорывной кейс. Найдись еще десяток таких частников по всей стране – мы бы и футбол, базирующийся на иных принципах получили бы. Но есть очень важный момент. Называется он «умение делегировать полномочия». Для меня загадка, почему в свое время в крупной торговой сети у Галицкого получилось (он же не раскладывал овощи сам в магазинах, в конце концов, правда?), а вот в клубе – не получается. В чем загвоздка? Действительно ли виновато ручное управление?

Сразу оговорюсь: мне очень симпатичен Сергей Николаевич, мне нравится, что он оперативно отвечает на мои вопросы, заданные в «личке» твиттера, мне вообще нравится то, что он сделал для русского футбола. Но ответить в «личке» журналисту – это одно, а по сути, лично тренировать, строить, планировать все до деталей – наверное, это другое.

Я не верю словам Игоря Шалимова, что Мусаев ушел, потому что стало стыдно в глаза Галицкому смотреть. Тут надо поправку делать на то, что Шалимов сам работал в «Краснодаре», сам уходил со всеми вытекающими… Разумеется, это лично Галицкий решил, что Мусаеву надо уже уйти. Но мне непонятны рассуждения в соцсетях, в том числе и у адекватных журналистов, кто сможет сработаться с Галицким, кто нет. Вот, мол, придет Виктор Гончаренко - тогда, дескать, и Галицкий поймет, что такое человек с принципами.

Смешно, ей-богу. Быть бессловесным Мусаевым - это не означает «сработаться».

Очень многое мне непонятно: стадион не окупается, хотя он планировал выйти на окупаемость. Все-таки стадиону уже сколько? Семь лет, если не ощибаюсь? Клуб не окупается тоже.

Да, делается все очень красиво. Все эти парки, инфраструктура. Задумал не так давно владелец построить совершенно роскошный стадион для «Краснодара-2» - заложил первый камень в прошлом мае, а к маю нынешней весны уже сдаст объект. Сам прилетает ежедневно на вертолете, смотрит стройку. Стадион красивый. Черные панели делают его похожим на стильный блестящий айфон. Только вопрос у меня: это хорошо, но - зачем? Надо ли напоминать, с кем «Краснодар-2» играет? «Нефтехимик», «Чайка», «Иртыш»? Кто туда ходить будет?

В ответ на недоуменные вопросы Галицкий отвечает: зато здесь вокруг стадиона будет самый большой (вне пределов Японии) японский сад камней.

Это всё очень хорошо, очень красиво, это украшает город. Но это не может быть завязано на одного человека. Это же не рабочая бизнес-модель.

А вот теперь представьте: не станет когда-нибудь Сергея Николаевича (нет, ему, конечно, долгих лет жизни!), но когда-нибудь ведь не станет, все мы не вечны - что со всем этим хозяйством будет, а? Бизнес-процессами-то не пахнет…

А в работе с клубом - та же самая история. И все, кто работают там, прекрасно знают, до каких карикатурных ситуаций доходит всё это.

Сергей Галицкий – безумно талантливый и одаренный человек, гений. Но он реально не задумывается об этих вещах.

Сейчас речь не о том, хорошо это или плохо - речь о том, что не надо всех этих разговоров про взаимное обогащение новыми идеями при работе с Виктором Гончаренко. Впрочем, Гончаренко могут «уломать»: белорусскому тренеру надо работать, а тут поговаривают и про зарплату в три раза большую, чем у предшественника (1,5 млн евро вместо 0,5 – то есть так, как было в ЦСКА), и про кардинальную перестройку команды. Но ведь вопрос опять в том, кто будет перестраивать? И как избежать новых проявлений кризиса внутри команды, когда покупаются дорогие атакующие иностранцы, а местные воспитанники являются людьми второго сорта. Оттого и феерят теперь многие воспитанники академии «Краснодара» - той самой, которую все так хвалят – в других клубах.

Гончаренко рассматривается «быками» как кандидатура номер один. Об этом свидетельствуют и многочисленные вбросы, которые уже пошли. В телеграм-каналах всерьез рассуждают, как в свое время молниеносно расставались в «Краснодаре» с Олегом Кононовым.

Цитирую один из таких источников: «Краснодар» шел на 3-м или 4-м месте, до конца чемпионата оставалось 5 туров. Предстоял матч с «Уфой» в гостях. В раздевалке Кононов объявил, что надо сыграть вничью. Его об этом попросил коллега-соотечественник из Уфы. Команда боролась за выживание, и очки нужны были как воздух. На уточняющие вопросы футболистов Кононов ответил: «Так решили сверху». Сыграли 0:0. На следующий день Мартынович поинтересовался у Галицкого, что это была за дичь. Так быстро не увольняли никого. В один день. К вечеру Кононов подписывал обходной лист. Теперь – внимание! – вопрос: неужели Галицкий возьмёт Гончаренко после этой истории?»

Тут, как говорится, без комментариев. Нет, все-таки один комментарий себе позволим: история, как принято говорить сегодня, «зашкварная». Ведь тут даже элементарным фактчекингом никто не занялся: уходил Кононов в сентябре 2016 года, какие пять туров до конца?

Вернемся к нашей теме. Ничто не говорит о том, что Галицкий отстранится от ручного управления своим детищем. Слишком много амбиций. И не надо называть «Краснодар» его игрушкой – этот термин был бы скорее применим к Зареме и «Спартаку».

Так вот, переходим к последнему номеру нашего концерта. Многих удивила информация, промелькнувшая в начале недели о том, что Леонид Федун и мать его трех детей Зарема летят в Ростов на игру клуба. И чем ближе матч, тем активнее стали поговаривать о том, что это все не просто так. Информированные люди стали всерьез уверять, что якобы Вагит Алекперов все-таки грозится прекратить финансирование «Спартака», если все эти бесконечные ротации тренеров и бесчисленные смены концепций не прекратятся. Так что Валерий Карпин может просить всё, что угодно. Да, быть первым парнем на деревне круче, чем в город заехать ненадолго, но ведь всё дело, как известно, в цене вопроса. И слова про «сбитого летчика» тоже можно за определенную сумму проглотить.

Вот так и хочется сказать: «Валерий Георгиевич, не продешеви! Карта идёт!»

Так что не исключено, что эти тренерские отставки и ротации – вовсе не последние. В нашем футболе иногда намного веселее, чем в цирке.