Мусаева сменит Гончаренко? «Краснодару» нужен свежий взгляд из-за рубежа

Системно Гончаренко и правда подходит руководству «горожан» - молодой, амбициозный, уже с еврокубковым опытом, добивался хороших результатов с молодежью, делает ставку на атакующий футбол. Русскоязычный, в конце концов, а это очень важно для владельца клуба Сергея Галицкого, которому необходимо иметь возможность общаться с тренером в неформальной обстановке.

По характеру, общему видению игры, относительной для тренера молодости он напоминает Виктора Гончаренко. И это не случайное сравнение. По нашей информации, еще в момент планировавшейся в декабре отставки белорусского тренера из ЦСКА краснодарцы выходили с ним на связь и предлагали возглавить команду на намного более выгодных финансовых условиях. Вроде бы Гончаренко был не против, но в Москве все-таки оставили тренера. А по утверждениям коллег, первый такой разговор случился еще прошлым летом, когда Гончаренко после разгрома от «Зенита» уехал на импровизированные каникулы в Белоруссию.

У его отставки много объективных причин – приостановка в росте молодых игроков, низкая реализация высокого мастерства легионеров, слепая вера в постоянно дающую сбои модель игры без серьезных изменений, отсутствие реально работающего плана «Б», потеря командой характера, за счет которого она вытаскивала матчи в прошлые годы. Зато он всегда оставался правильным в хорошем смысле слова человеком (возможно, иногда даже слишком, оттого команда и поплыла) и вновь вызвал уважение тем, что сам попросил об уходе с поста. Вероятно, уже во второй раз в сезоне, поскольку не скрывает, что разговор с руководством у него был еще после 1:6 со «Спартаком».

В первую очередь хотелось бы сказать о нем несколько хороших слов. Он здорово встряхнул команду в начале своей работы, придя на смену Игорю Шалимову, при котором в команде начался застой. Поначалу смело доверял молодым воспитанникам. При нем по-настоящему закрепились в первой команде Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев, затем показал себя Даниил Уткин. Краснодарцы дважды брали бронзу РПЛ, проходили в Лиге Европы «Байер», были в считанных секундах от четвертьфинала этого турнира, впервые в истории добрались до группового раунда Лиги чемпионов. Мусаев точно наслуживает благодарности – нашей и в первую очередь клубного руководства.

В «Краснодаре» произошло неизбежное. Вопреки утверждению генерального директора Владимира Хашига о том, что Мурад Мусаев продолжит работу с командой, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата матчи, главный тренер «быков» после 0:5 от «Ахмата» сам подал в отставку.

Косвенно подтверждает эту возможность официальное заявление «Краснодара» по отставке Мусаева, где среди прочего сказано, что «имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни». А ведь быстро можно договориться всего с двумя типами кандидатов – кем-то из тренерского штаба или свободным тренером, с которым уже есть какие-то наметки. В противном случае надо было бы составлять список интересных клубу вариантов, вступать в переговоры, а если тренер занят, договариваться с его клубом или ждать завершения сезона, а пока выбрать исполняющего его обязанности. Как ни крути, а этот процесс при взвешенном подходе занимает время. «Краснодар» же не тот клуб, где что-то делают впопыхах.

Однако тут стоит задаться вопросом: а чем, собственно, Гончаренко лучше Мусаева? Он однозначно куда более опытен, ведь самостоятельно начал тренировать еще в 2007 году. Неслучайно ведь Жозе Моуринью выбрал себе новое прозвище – вместо Опытный, а не Особенный. И добавил: «Накопленные опыт и знания могут сделать тебя только лучше». Также Гончаренко выглядит куда более гибким тактически и куда более сильным мотиватором. Все это делает его более интересным тренером, чем Мусаев.

Проблема в том, что из ЦСКА он был уволен ровно по тем же самым причинам, что и Мусаев из «Краснодара»: отсутствие прогресса – командного и индивидуального у молодых игроков, эмоциональный застой, вылившийся в усталость футболистов и тренера друг от друга (кажется, тот великолепный заключительный матч года в Ростове, в котором Федор Чалов забил больше, чем во всем остальном сезоне, вызван облегчением форварда, прощавшегося уже с придавившим его психологически тренером), ставка на одних и тех же игроков (Константина Марадишвили-то открыл Сергей Овчинников во время «белорусского побега» Гончаренко) и слабое внедрение дорогостоящих новичков (Адольфо Гайч не заиграл, Саломон Рондон неэффективен, Бруно Фукс все время нездоров, Чидера Эджуке сам по себе).

Все это вылилось регулярные потери очков и затяжные серии неудач. Добавьте сюда классный старт в команде после появления на тренерском мостике, свежесть игровых идей на первоначальном этапе, доверие молодеже и ее развитие при первом знакомстве, а также неудачи в еврокубках – Гончаренко трижды подряд финишировал последним в группах Лиги чемпионов и Лиги Европы, Мусаев вылетал от «Олимпиакоса», оба позапрошлой осенью стартовали с пяти пропущенных на выезде голов (один от «Лудогорца», другой от «Базеля»), а в нынешней Лиге Европы получили по лицу от загребского «Динамо» – и портреты обоих тренеров при наложении друг на друга покажутся идентичными.

Перед рестартом сезона мы писали, что за ЦСКА и «Краснодар» по весне боязно. Слова надо было подбирать разные, но их смысл был один – сборы команды провели невнятно, а действия игроков выглядят бездумным выполнением тренерских инструкций. И там, и там футболисты атаки перестали творить, отчего стали заложниками вложенных в их головы комбинаций и взаимодействий, которые соперники по РПЛ раскусили еще осенью. Ни Гончаренко, ни Мусаев не нашли в себе сил придумать что-то новое.

«КРАСНОДАРУ» НУЖЕН СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Из всего этого не следует, что белорусскому специалисту не удастся проявить себя в «Краснодаре». Напротив, на первоначальном этапе он почти наверняка привнесет в команду свежее видение, изменит тренировочный процесс, зарядит игроков. Вполне вероятно, хорошо проведет концовку нынешнего сезона и весь следующий. Но исходя из увиденного ранее, создается впечатление, что эта история не может быть успешной в долгосрочной перспективе, и мы станем свидетелями двойного краснодарско-армейского дежа вю. В любой другой команде это не было бы чем-то плохим. Тренеры приходят и уходят, отработать два-три года в одном клубе – нормально. Но «Краснодар», как и ЦСКА, строится по совершенно иным принципам. Здесь людей (что игроков, что тренеров) приглашают как будто навсегда, с прицелом на постоянный и безостановочный рост. Поэтому держат тренеров до последнего, даже если уже длительное время всем очевидно, что союз стал деструктивным.

Какой же тренер нужен сегодняшнему «Краснодару»? Пожалуй, тот, кто способен сделать с командой качественный рывок. «Быки» уже несколько лет ходят неподалеку от второго места, но на чемпионство, несмотря на солидные финансовые вливания, претендовать не получается. Опять напрашивается сравнение с ЦСКА Гончаренко, не правда ли? Белорус ведь в Москве так ничего и не выиграл (Суперкубок не в счет), а с приходом дорогостоящий новичков увяз в проблемах еще глубже. Значит, нужен тренер с опытом побед хотя бы на национальном уровне.

А еще тот, кто будет не только доверять, но и сможет прокачать талантливую молодежь. Дать ей толчок развития. А для этого необходим, как говорил персонаж из «Места встречи изменить нельзя» Владимир Шарапов, «не замыленный» взгляд. Посмотрите на работу в РПЛ иностранцев Доменико Тедеско, Сандро Шварца, Марко Николича. Всех троих объединяет тот факт, что они ничего не знали о российском футболе и по приезду на каждого игрока смотрели совершенно иначе, без багажа предрассудков. Так Павел Маслов вытеснил Илья Кутепова, провел классный сезон Зелимхан Бакаев, Максим Куликов в дебютном сезоне получил вызов в сборную России, стал столпом обороны «Динамо» и молодежной сборной Роман Евгеньев, а Даниил Лесовой – одним из лучших дриблеров РПЛ.

Ясно, что нужны и другие качества – тактическая гибкость, опыт создания «коллектива единомышленников» (банальное выражение, но никуда не деться), умение сочетать романтику футбола с рациональностью результатов, желание работать в России (то есть нет смысла засматриваться на Эрнесто Вальверде или Маурицио Сарри) и многое другое. Кажется, идеальным кандидатом был бы уделавший с загребским «Динамо» и Гончаренко, и Мусаева Зоран Мамич, но ему, к сожалению, после обвинений в коррупции в ближайшие пять лет будет не до футбола.

Однако еще есть, например, выигравший со «Спортингом» чемпионат Португалии-2019 Бруну Лажи, взявший за полтора года с «Партизаном» серебро чемпионата и Кубок Сербии Саво Милошевич, победивший с ПСВ в трех чемпионатах Нидерландов Филип Коку, чемпион Польши-2020 Александар Вукович (все четверо свободны с прошлого года). Серб уже выступал в России и наверняка быстро выучит русский язык, да и у поляка проблем с этим не возникнет, если это такая уж необходимость.

Но почему-то кажется, что «Краснодар» пойдет по проторенной дорожке и остановится на Гончаренко. Что ж. Нам в этом случае останется только пожелать и ему, и команде удачи.