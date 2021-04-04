«Гончаренко покажет кто тут физрук»

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Германия - Бундеслига 3-я четверть С.Оливер Баске 44 Ольденбург 69
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 62' Вилафранкензе 2 Мафра 1 П1 1.30 Х 4.50 П2 11.0
Германия - Бундеслига 3-я четверть Фрапорт Скайла 47 Крайльсхайм Ме 45
Франция - Лига 1 2-й тайм, 62' Нант 1 Ницца 2 П1 10.0 Х 4.50 П2 1.37
Германия - Бундеслига перерыв Бамберг 43 Гамбург Тауэрс 63
Франция - Лига 1 2-й тайм, 63' Лорьян 1 Брест 0 П1 1.27 Х 5.10 П2 16.0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 62' Реймс 1 Ренн 0 П1 1.45 Х 4.10 П2 8.90
Франция - Лига 1 2-й тайм, 61' Бордо 2 Страсбург 3 П1 8.20 Х 4.10 П2 1.45
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 56' Ньюкасл Юнайте 1 Тоттенхэм Хотс 2 П1 15.0 Х 6.30 П2 1.20
Германия - Бундеслига перерыв Штутгарт 0 Вердер 0 П1 2.33 Х 2.60 П2 4.10
Россия - Премьер-Лига перерыв Тамбов 1 ЦСКА 1 П1 22.0 Х 4.80 П2 1.24
Португалия - Примейра 1-й тайм, 13' Белененсеш 0 Боавишта 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 2.95
Испания - Сегунда 1-й тайм, 17' Альбасете 0 Эспаньол 0 П1 5.80 Х 3.50 П2 1.65
КХЛ - плей-офф 1-й период ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 3.50
Испания - Примера 1-й тайм, 2' Эльче 0 Бетис 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.75
Франция - Лига 1 18:05 Ним 0 Сент-Этьен 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.30
Англия - Премьер-лига 18:30 Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.44 Х 3.20 П2 3.20
Германия - Бундеслига 19:00 Баскетс Бонн 0 Альба 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Ростов 0 Спартак М 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.12
Германия - Бундеслига 19:00 Унион 0 Герта 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.47 Х 4.90 П2 6.00
Испания - Сегунда 19:15 Луго 0 Малага 0 П1 2.90 Х 2.85 П2 2.85
Испания - Сегунда 19:15 Леганес 0 Сабадель 0 П1 1.74 Х 3.40 П2 5.50
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Валенсия 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.28
Португалия - Примейра 19:30 Витория Гимара 0 Тондела 0
Аргентина - Примера 20:00 Ньюэллс Олд Бо 0 Уракан 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Чикаго Буллз 0 Бруклин Нетс 0 П1 2.08 П2 1.75
Испания - Сегунда 21:30 Лас-Пальмас 0 Мальорка 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.32
Англия - Премьер-лига 21:30 Манчестер Юнай 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 5.00
Португалия - Примейра 22:00 Фамаликан 0 Пасуш де Ферре 0
«Гончаренко покажет кто тут физрук»
04 апреля 15:44
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА

«Гончаренко покажет кто тут физрук»

Вчера после разгрома от «Ахмата» со счетом 0:5 главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба возражать не стало.

«ФК «КРАСНОДАР» БЛАГОДАРИТ МУРАДА ОЛЕГОВИЧА»

Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни. Все настойчивее разговоры, что это будет бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Мурад Мусаев начинал тренерскую карьеру в академии «Краснодара». Основную команду он возглавил в 2018 году.

Под его руководством «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

«ФК «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говорится в сообщении клуба.

Стандартное сообщение, но было очевидно уже после вылета «Краснодара» из Лиги Европы, что отставка Мусаева неизбежна. Спасти тренера могли только какие-то выдающиеся результаты в чемпионате страны, но и этого не было. Разгром от не самого грозного соперника да еще на своем стадионе стал последней точкой, обозначившей, в каком кризисе находится команда.

Претендовавший перед началом сезона на место в Лиге чемпионов «Краснодар» скатился на 10-е место. А не так давно прошла информация, что практически все легионеры заявили о желании покинуть «Краснодар» по окончании этого сезона. Виктору Гончаренко, если он придет, придется строить новую команду вместе с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«ВИДНА РУКА ГАЛИЦКОГО, МУСАЕВ ПРОСТО ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА»

Тем времен, болельщики на спортивных сайтах и соцсетях бурно обсуждают уход Мусаева.

Трофей Тоттенхэма
Самое неожиданное увольнение года. Мусаеву тупо не дали времени поработать.

MagicWithout
Когда его назначили, в первое время работы было много восхищений его работой.
Позже что-то пошло не так и хвалить его перестали.
Это первый большой опыт для Мусаева. Думаю, что он будет развиваться и мы его еще увидим на посту главного тренера, в том числе и в Краснодаре.

Виктор Краснодар
Я думаю, позже Сергей Николаевич решил поиграть в менеджера и вот только пошло все не так.

Mr.Bubble
Щас Гончаренко покажет кто тут физрук.

Какао Боб
По интервью, где Мусаев рассуждал об игре, понятно, что он не физрук. Но в какой-то момент совсем потерял контроль над командой. На самом деле очень жалко, хороший тренер в перспективе. Надеюсь, получит свой шанс в РПЛ еще с каким-нибудь середняком и поднимет его.

Vladichka
Была видна рука Галицкого, а не Мусаева. Поэтому говорить, что он перспективный тренер... Он просто говорящая голова. Поэтому и контакт с игроками потерян, поэтому и такие позорные поражения (не буду говорить про «слив»).

Sergey But
 Есть ощущение, что Галицкий специально не хочет чемпионства для Краснодара, имея один из лучших составов в лиге, тренерами были такие личности как Шалимов, Мусаев, Кононов. Если бы за все это время был бы хоть один нормальный тренер, думаю, боролись бы за чемпионство как минимум.

источник: «Советский спорт»
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