Стандартное сообщение, но было очевидно уже после вылета «Краснодара» из Лиги Европы, что отставка Мусаева неизбежна. Спасти тренера могли только какие-то выдающиеся результаты в чемпионате страны, но и этого не было. Разгром от не самого грозного соперника да еще на своем стадионе стал последней точкой, обозначившей, в каком кризисе находится команда.

Под его руководством «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни. Все настойчивее разговоры, что это будет бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Претендовавший перед началом сезона на место в Лиге чемпионов «Краснодар» скатился на 10-е место. А не так давно прошла информация, что практически все легионеры заявили о желании покинуть «Краснодар» по окончании этого сезона. Виктору Гончаренко, если он придет, придется строить новую команду вместе с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«ВИДНА РУКА ГАЛИЦКОГО, МУСАЕВ ПРОСТО ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА»

Тем времен, болельщики на спортивных сайтах и соцсетях бурно обсуждают уход Мусаева.

Трофей Тоттенхэма

Самое неожиданное увольнение года. Мусаеву тупо не дали времени поработать.

MagicWithout

Когда его назначили, в первое время работы было много восхищений его работой.

Позже что-то пошло не так и хвалить его перестали.

Это первый большой опыт для Мусаева. Думаю, что он будет развиваться и мы его еще увидим на посту главного тренера, в том числе и в Краснодаре.

Виктор Краснодар

Я думаю, позже Сергей Николаевич решил поиграть в менеджера и вот только пошло все не так.

Mr.Bubble

Щас Гончаренко покажет кто тут физрук.

Какао Боб

По интервью, где Мусаев рассуждал об игре, понятно, что он не физрук. Но в какой-то момент совсем потерял контроль над командой. На самом деле очень жалко, хороший тренер в перспективе. Надеюсь, получит свой шанс в РПЛ еще с каким-нибудь середняком и поднимет его.

Vladichka

Была видна рука Галицкого, а не Мусаева. Поэтому говорить, что он перспективный тренер... Он просто говорящая голова. Поэтому и контакт с игроками потерян, поэтому и такие позорные поражения (не буду говорить про «слив»).

Sergey But

Есть ощущение, что Галицкий специально не хочет чемпионства для Краснодара, имея один из лучших составов в лиге, тренерами были такие личности как Шалимов, Мусаев, Кононов. Если бы за все это время был бы хоть один нормальный тренер, думаю, боролись бы за чемпионство как минимум.