«ФК «КРАСНОДАР» БЛАГОДАРИТ МУРАДА ОЛЕГОВИЧА»
Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни. Все настойчивее разговоры, что это будет бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
Мурад Мусаев начинал тренерскую карьеру в академии «Краснодара». Основную команду он возглавил в 2018 году.
Под его руководством «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
«ФК «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говорится в сообщении клуба.
Стандартное сообщение, но было очевидно уже после вылета «Краснодара» из Лиги Европы, что отставка Мусаева неизбежна. Спасти тренера могли только какие-то выдающиеся результаты в чемпионате страны, но и этого не было. Разгром от не самого грозного соперника да еще на своем стадионе стал последней точкой, обозначившей, в каком кризисе находится команда.
Претендовавший перед началом сезона на место в Лиге чемпионов «Краснодар» скатился на 10-е место. А не так давно прошла информация, что практически все легионеры заявили о желании покинуть «Краснодар» по окончании этого сезона. Виктору Гончаренко, если он придет, придется строить новую команду вместе с владельцем клуба Сергеем Галицким.
«ВИДНА РУКА ГАЛИЦКОГО, МУСАЕВ ПРОСТО ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА»
Тем времен, болельщики на спортивных сайтах и соцсетях бурно обсуждают уход Мусаева.
Трофей Тоттенхэма
Самое неожиданное увольнение года. Мусаеву тупо не дали времени поработать.
MagicWithout
Когда его назначили, в первое время работы было много восхищений его работой.
Позже что-то пошло не так и хвалить его перестали.
Это первый большой опыт для Мусаева. Думаю, что он будет развиваться и мы его еще увидим на посту главного тренера, в том числе и в Краснодаре.
Виктор Краснодар
Я думаю, позже Сергей Николаевич решил поиграть в менеджера и вот только пошло все не так.
Mr.Bubble
Щас Гончаренко покажет кто тут физрук.
Какао Боб
По интервью, где Мусаев рассуждал об игре, понятно, что он не физрук. Но в какой-то момент совсем потерял контроль над командой. На самом деле очень жалко, хороший тренер в перспективе. Надеюсь, получит свой шанс в РПЛ еще с каким-нибудь середняком и поднимет его.
Vladichka
Была видна рука Галицкого, а не Мусаева. Поэтому говорить, что он перспективный тренер... Он просто говорящая голова. Поэтому и контакт с игроками потерян, поэтому и такие позорные поражения (не буду говорить про «слив»).
Sergey But
Есть ощущение, что Галицкий специально не хочет чемпионства для Краснодара, имея один из лучших составов в лиге, тренерами были такие личности как Шалимов, Мусаев, Кононов. Если бы за все это время был бы хоть один нормальный тренер, думаю, боролись бы за чемпионство как минимум.