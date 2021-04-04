«Унион» - «Герта». Больше чем просто дерби

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Бундеслига 3-я четверть С.Оливер Баске 44 Ольденбург 69
Франция - Лига 1 2-й тайм, 63' Лорьян 1 Брест 0 П1 1.27 Х 5.10 П2 16.0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 62' Нант 1 Ницца 2 П1 10.0 Х 4.50 П2 1.37
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 62' Вилафранкензе 2 Мафра 1 П1 1.30 Х 4.50 П2 11.0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 62' Реймс 1 Ренн 0 П1 1.45 Х 4.10 П2 8.90
Франция - Лига 1 2-й тайм, 61' Бордо 2 Страсбург 3 П1 8.20 Х 4.10 П2 1.45
Германия - Бундеслига 3-я четверть Фрапорт Скайла 47 Крайльсхайм Ме 45
Германия - Бундеслига перерыв Бамберг 43 Гамбург Тауэрс 63
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 56' Ньюкасл Юнайте 1 Тоттенхэм Хотс 2 П1 15.0 Х 6.30 П2 1.20
Россия - Премьер-Лига перерыв Тамбов 1 ЦСКА 1 П1 22.0 Х 4.80 П2 1.24
Германия - Бундеслига перерыв Штутгарт 0 Вердер 0 П1 2.33 Х 2.60 П2 4.10
Испания - Сегунда 1-й тайм, 17' Альбасете 0 Эспаньол 0 П1 5.80 Х 3.50 П2 1.65
Португалия - Примейра 1-й тайм, 13' Белененсеш 0 Боавишта 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 2.95
КХЛ - плей-офф 1-й период ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 3.50
Испания - Примера 1-й тайм, 2' Эльче 0 Бетис 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.75
Франция - Лига 1 18:05 Ним 0 Сент-Этьен 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.30
Англия - Премьер-лига 18:30 Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.44 Х 3.20 П2 3.20
Германия - Бундеслига 19:00 Унион 0 Герта 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.47 Х 4.90 П2 6.00
Германия - Бундеслига 19:00 Баскетс Бонн 0 Альба 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Ростов 0 Спартак М 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.12
Испания - Сегунда 19:15 Луго 0 Малага 0 П1 2.90 Х 2.85 П2 2.85
Испания - Сегунда 19:15 Леганес 0 Сабадель 0 П1 1.74 Х 3.40 П2 5.50
Португалия - Примейра 19:30 Витория Гимара 0 Тондела 0
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Валенсия 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.28
Аргентина - Примера 20:00 Ньюэллс Олд Бо 0 Уракан 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Чикаго Буллз 0 Бруклин Нетс 0 П1 2.08 П2 1.75
Испания - Сегунда 21:30 Лас-Пальмас 0 Мальорка 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.32
Англия - Премьер-лига 21:30 Манчестер Юнай 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 5.00
Испания - Примера 22:00 Севилья 0 Атлетико М 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.70
«Унион» - «Герта». Больше чем просто дерби
04 апреля 16:58
автор: Александр Быков
автор фото: ФК «Унион Берлин»

«Унион» - «Герта». Больше чем просто дерби

Сегодня в рамках 27-го тура бундеслиги состоится берлинское дерби.

Казалось бы, что интересного может произойти в матче не самых сильных команд чемпионата Германии? Чем же все-таки интересна эта встреча?

В каждом футбольном чемпионате есть ключевые противостояния, за которыми следят тысячи, а иногда и миллионы людей. В Германии чаще всего выделяют Дер-Класикер или Дерби Германии, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Также пристальное внимание фанатов немецкого футбола направлено на Рурское дерби – противостояние «Шальке 04» и все той же «Боруссии». Однако многие забывают о не менее культовом и жарком дерби в бундеслиге – берлинское дерби «Унион» - «Герта». Соперничество этих двух команд не заканчивается на футбольном поле, оно уходит глубоко в историю.

ИСТОРИЯ ДЕРБИ

Сразу стоит уточнить «Унион» - команда представляющая восточную часть Берлина, «Герта» - самое сердце западного Берлина.

Во время разделения страны на Восток и Запад, между болельщиками «Герты» и «Униона» укреплялись дружеские отношения: фанаты «Герты» посещали стадион «Ан дер Альтен Ферстерай», а болельщики «Униона» присутствовали на играх «Герты» с командами из ГДР и странами восточного блока.

После падения берлинской стены «Унион» и «Герта» 27 января 1990 года провели товарищеский матч, на котором присутствовало более 50 тысяч человек, матч закончился победой «Герты» со счетом 2:1.

Стоит отметить, что «Унион» всегда был слабее своих земляков, после объединения Германии «Унион» играл в третьем по силе немецком дивизионе.

В сезоне-2010/11 в рамках второй бундеслиги команды впервые за долгое время встретились между собой в официальном матче. «Унион» выступал в статусе чемпиона третьего по силе немецкого дивизиона, «Герта», в свою очередь, вылетела из высшего дивизиона. Первый матч этих команд завершился вничью (1:1), на этой встрече присутствовало около 19 тысяч болельщиков, в встрече второго круга победу одержал «Унион», и на матче присутствовало уже почти 75 тысяч фанатов! Довольно трудно найти противостояние во втором по силе национальном чемпионате, на котором присутствовало бы столько болельщиков.

На следующий сезон команды продолжили играть во второй бундеслиге. К их следующему матчу стало появляться все больше признаков того, что дружеское дерби переходит в формат настоящего противостояния. После победы Герты со счетом 2:1, вратарь унионистов Кристофер Квиринг оскорбительно назвал болельщиков соперника Весси.

Весси и Осси – оскорбительные термины, обозначающие жителей западной или восточной части Берлина.

В 2019 году «Унион» впервые в своей истории вышел в бундеслигу, где выступала и «Герта». Матчи между этими командами проводятся под надзором тысяч страж порядка. Столкновения и инциденты с болельщиками на берлинском дерби – обычное дело. Самый запоминающийся инцидент произошел в сезоне-2019/20, когда после победы «Униона» (1:0), фанаты «Герты» стали бросать на поле пиротехнику и жечь атрибутику унионистов.

РАСКЛАДЫ

Обычно фаворитом берлинского дерби всегда называют «Герту», так как клуб регулярно выступает в Бундеслиге, состав «Герты» всегда заметно сильнее и дороже чем у земляков. Но в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии вчерашние дебютанты из «Униона» располагаются выше соседей из «Герты»: «Унион» занимает восьмое место с 38 очками и сохраняет шансы на попадание в Еврокубки, а «Герта», в свою очередь, ведет борьбу за выживание, находясь на 15-й строчке и опережая «Арминию», которая находится в зоне вылета, на одно очко.

В последних пяти матчах «Унион» одержал лишь одну победу, дважды проиграл и дважды сыграл вничью. «Герта» же за последние пять туров смогла разжиться двумя победами и потерпела три поражения, причем всухую. Победа в этой встрече, разумеется, больше нужна «Герте», которая борется за выживание, но «Унион» не намерен легко уступать сверхмотивированным соседям.

Обе команды однозначно рассчитывали набрать больше очков в предыдущих турах, но сделать этого не удалось, поэтому настрой на дерби о обеих команд будет боевой, так что стоит ожидать яркого матча, однако из-за пандемии в Германии все еще не разрешено проводить матчи с болельщиками, поэтому ни мы, ни болельщики у телеэкранов, ни сами игроки не смогут прочувствовать атмосферу настоящего берлинского дерби.

источник: «Советский спорт»
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