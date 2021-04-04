«Унион» - «Герта». Больше чем просто дерби

После падения берлинской стены «Унион» и «Герта» 27 января 1990 года провели товарищеский матч, на котором присутствовало более 50 тысяч человек, матч закончился победой «Герты» со счетом 2:1.

Во время разделения страны на Восток и Запад, между болельщиками «Герты» и «Униона» укреплялись дружеские отношения: фанаты «Герты» посещали стадион «Ан дер Альтен Ферстерай», а болельщики «Униона» присутствовали на играх «Герты» с командами из ГДР и странами восточного блока.

В каждом футбольном чемпионате есть ключевые противостояния, за которыми следят тысячи, а иногда и миллионы людей. В Германии чаще всего выделяют Дер-Класикер или Дерби Германии, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Также пристальное внимание фанатов немецкого футбола направлено на Рурское дерби – противостояние «Шальке 04» и все той же «Боруссии». Однако многие забывают о не менее культовом и жарком дерби в бундеслиге – берлинское дерби «Унион» - «Герта». Соперничество этих двух команд не заканчивается на футбольном поле, оно уходит глубоко в историю.

Казалось бы, что интересного может произойти в матче не самых сильных команд чемпионата Германии? Чем же все-таки интересна эта встреча?

Стоит отметить, что «Унион» всегда был слабее своих земляков, после объединения Германии «Унион» играл в третьем по силе немецком дивизионе.

В сезоне-2010/11 в рамках второй бундеслиги команды впервые за долгое время встретились между собой в официальном матче. «Унион» выступал в статусе чемпиона третьего по силе немецкого дивизиона, «Герта», в свою очередь, вылетела из высшего дивизиона. Первый матч этих команд завершился вничью (1:1), на этой встрече присутствовало около 19 тысяч болельщиков, в встрече второго круга победу одержал «Унион», и на матче присутствовало уже почти 75 тысяч фанатов! Довольно трудно найти противостояние во втором по силе национальном чемпионате, на котором присутствовало бы столько болельщиков.

На следующий сезон команды продолжили играть во второй бундеслиге. К их следующему матчу стало появляться все больше признаков того, что дружеское дерби переходит в формат настоящего противостояния. После победы Герты со счетом 2:1, вратарь унионистов Кристофер Квиринг оскорбительно назвал болельщиков соперника Весси.

Весси и Осси – оскорбительные термины, обозначающие жителей западной или восточной части Берлина.

В 2019 году «Унион» впервые в своей истории вышел в бундеслигу, где выступала и «Герта». Матчи между этими командами проводятся под надзором тысяч страж порядка. Столкновения и инциденты с болельщиками на берлинском дерби – обычное дело. Самый запоминающийся инцидент произошел в сезоне-2019/20, когда после победы «Униона» (1:0), фанаты «Герты» стали бросать на поле пиротехнику и жечь атрибутику унионистов.

РАСКЛАДЫ

Обычно фаворитом берлинского дерби всегда называют «Герту», так как клуб регулярно выступает в Бундеслиге, состав «Герты» всегда заметно сильнее и дороже чем у земляков. Но в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии вчерашние дебютанты из «Униона» располагаются выше соседей из «Герты»: «Унион» занимает восьмое место с 38 очками и сохраняет шансы на попадание в Еврокубки, а «Герта», в свою очередь, ведет борьбу за выживание, находясь на 15-й строчке и опережая «Арминию», которая находится в зоне вылета, на одно очко.

В последних пяти матчах «Унион» одержал лишь одну победу, дважды проиграл и дважды сыграл вничью. «Герта» же за последние пять туров смогла разжиться двумя победами и потерпела три поражения, причем всухую. Победа в этой встрече, разумеется, больше нужна «Герте», которая борется за выживание, но «Унион» не намерен легко уступать сверхмотивированным соседям.

Обе команды однозначно рассчитывали набрать больше очков в предыдущих турах, но сделать этого не удалось, поэтому настрой на дерби о обеих команд будет боевой, так что стоит ожидать яркого матча, однако из-за пандемии в Германии все еще не разрешено проводить матчи с болельщиками, поэтому ни мы, ни болельщики у телеэкранов, ни сами игроки не смогут прочувствовать атмосферу настоящего берлинского дерби.