Дебют Олича получился нервным. ЦСКА по пенальти обыграл «Тамбов» (видео)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Выезд ЦСКА в Саранск в гости к «Тамбову» (ох этот российский футбол) был бы абсолютно проходным для армейцев, если бы не был первым для их нового тренера Ивицы Олича. Легендарный в прошлом нападающих красно-синих сменил Виктора Гончаренко. Так что эта игра в первую очередь имела значение с точки зрения тех изменений, которые хорват внесет в команду. Тем более, что соперник находится в предсмертном состоянии.

Структурно москвичи не изменились. Все те же 4-2-3-1 с практически тем же составом, что мы видели при предшественнике. Обновленной можно назвать только опорную зону, за которую отвечала пара Константин Марадишвили – Эмиль Бохинен. Таким образом, Алан Дзагоев и Иван Обляков остались в запасе, а Ильзат Ахметов пропускал игру из-за удаления в предыдущем матче с «Зенитом» (2:3).

Стилистически игра тоже привычная – крайние защитники Георгий Щенников и особенно Марио Фернандес поднимаются высоко по флангу. Щенников оказывает поддержку на краю Чидера Эджуке, а Марио располагается на одной линии с нападением, тогда как занявший позицию правого атакующего полузащитника Арнор Сигурдссон смещается в полуфланг лицом к центру. Периодически вингеры менялись местами. Впрочем, удивить оппонентов своими перемещениями им не удавалось.

ОБМЕН 11-МЕТРОВЫМИ

Предсказуемость атакующей модели очень помогла наставнику «Тамбова» Сергею Первушину. Вместо свежих идей гости предложили привычный футбол и привычно уже поплатились на старте встречи пропущенным мячом. Это Игорь Дивеев неосторожно пошел в отбор в своей штрафной и заработал пенальти, уверенно реализованный Артемом Архиповым.

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И до гола армейцы владели мячом и много атаковали, а уж после него окончательно закрепились на чужой половине поля. Дважды выручал партнеров защитник Денис Кайков, в последний момент успевавший бросаться под удары Чидера Эджуке, затем вратарь Виталий Сычев чудом среагировал на удар в упор Саломона Рондона. Долго так продолжаться не могло. В середине тайма Азер Алиев неудачно выставил руку в борьбе с Фернандесом и прервал ею полет мяча. Ответный пенальти без шансов для вратаря пробил Никола Влашич.

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Футбольная обстановка (а в Саранске болельщиков пустили на трибуны впервые с ноября прошлого года) шла красно-синим на пользу. Они играли очень подвижно и задорно, выигрывали большинство единоборств, сразу после потери мяча вступали в отбор, превосходили соперника по ударам (12-4 по итогам 45 минут), но не всегда уступали в оборону. Никто не мешал Алиеву исправиться за свою оплошность, но мяч после сильного удара тамбовчанина прошел неподалеку от дальней штанги.

ПЕНАЛЬТИ ИМЕНИ РОНДОНА

В начале второго тайма ЦСКА вышел вперед. Перед забитым мячом Рондон успел упустить убойный момент – растерялся в центре штрафной, оказавшись с глазу на глаз с Сычевым и позволил вратарю мяч забрать. Но вскоре заработал пенальти ровно в том же стиле, что и до перерыва Фернандес – сильно пробил в руку находящемуся в метре от него защитнику. С той только разницей, что Алиев отставил руку горизонтально, а у Юрия Бавина она находилась внизу. Понятно, что по современным трактовкам пенальти за такую игру рукой назначают (во всяком случае, в РПЛ), но справедливым это не кажется. Единственная возможность избежать встречи руки и мяча – откусить ее по локоть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлайн (@matchpremier)

В целом ЦСКА играл здорово – владел инициативой, много атаковал, постоянно нагнетал давление на ворота «Тамбова» и регулярно доставлял мяч в штрафную, но изобретательности команде не хватает. Созданием моментов во многом держится на силовом давлении на чужой трети поля, и если соперникам удается не дрогнуть, возникают проблемы. Право на третий пенальти гости получили благодаря тому, что Архипов в стенке прервал удар Влашича выставленным локтем. 11-метровому хет-трику красно-синих помешал состояться Сычев, великолепно вытащивший мяч из угла. Кстати, четыре пенальти в одном матче РПЛ не назначали еще ни разу.

Армейцам все-таки удалось одержать победу. Пожалуй, вполне справедливую по содержанию. Вот только, к сожалению, из-за травмы не смог доиграть матч Хердур Магнуссон, которого унесли с поля на носилках. Очень печальное известие для Олича, поскольку даже в такой простой игре у ворот Игоря Акинфеева регулярно было тревожно. Любопытно, что заменил исландца не опытный Виктор Васин, а молодой Вадим Карпов. Для него это первый выход на поле в РПЛ с октября. В следующих турах ЦСКА ждут «Ротор», «Сочи» и «Спартак», и если Магнуссон все-таки не сможет вернуться к этому времени, армейцам будет тяжело.

РПЛ

24-й тур

«Тамбов» - ЦСКА – 1:2 (1:1)

Голы: Архипов, 16 – с пенальти – 1:0. Влашич, 26 – с пенальти – 1:1. Рондон, 52 – с пенальти – 1:2.

Нереализованный пенальти: Влашич, 63 (вратарь).

«Тамбов»: Сычев, Кайков, Шахов, Денисов, Карапузов, Карп (Аванесян, 88), Бавин, Терехов (Дроздов, 67), Алиев, Архипов, Климов (Чабанов, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон (Карпов, 70), Щенников, Марадишвили, Бохинен (Бохинен, 89), Эджуке, Влашич, Сигурдссон, Рондон (Чалов, 75).

Предупреждения: Карапузов, 7. Климов, 17. Карп, 45. Бавин, 52. Бохинен, 54. Архипов, 63.

Судья: Мешков (Дмитров).