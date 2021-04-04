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Воля и разум. «Спартак» одержал волевую победу в Ростове (видео)
04 апреля 21:05
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

Воля и разум. «Спартак» одержал волевую победу в Ростове (видео)

Дубль Соболева принес «Спартаку» выездную победу над «Ростовом» (3:2). Это первая выездная победа красно-белых над командой Карпина с 2013 года.

«ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ» КАРПИНА

По весне «Спартак» выдал трехматчевую победную серию и показал очень убедительную игру, однако паузы на матчи сборных всегда выбивают команды, в которых есть много сборников, из колеи. А тут еще и тяжелейший выезд в Ростов, где в последний красно-белые побеждали еще в 2013 году еще при… Валерии Карпине, тренирующем нынче желто-синих. Да и в пяти последних встречах статистика москвичей грустная – победа, ничья и три поражения.

К этой игре ростовские власти разрешили увеличить заполняемость арены до 75%, так что атмосфера на стадионе была очень горячей. А еще огромный интерес к матчу позволил хозяевам вернуться к своим креативным представлениям игр. На сей раз обстановка была стилизована под популярный британский криминальный сериал «Острые козырьки» о бирмингемской банде в начале XX века. Ростовчане обыграли его очень круто, соцсети были заполнены стилизованными картинками.

Местные «острые козырьки» предстали в сравнительно привычном стиле. В центре поле вышли Даниил Глебов (он давно игрок основы), Георгий Махатадзе (стал стабильно играть в старте по весне) и вернувшийся после травмы японский легионер Кэнто Хасимото. Этой троице у москвичей предстояло противостоять Роману Зобнину и Наилю Умярову. Алекс Крал прилетел с командой в Ростов, но из-за травмы даже в заявку не попал, а Йоррит Хендрикс предсказуемо остался в запасе. Также стоит отметить, что Хорен Байрамян начал встречу на скамейке запасных.

«БОМБАРДИР» МАСЛОВ, РИКОШЕТЫ АЛЕЕСАМИ

Игра началась под проливным дождем. Мяч быстрее скользил по газону, однако команды к этому оказались как будто не готовы – старались проводить скоростные комбинации, но не успевали за собственными мыслями. Технических огрехов оказалось очень много, а первый удар был нанесен только на 17-й минуте, когда после подачи Айртона Глебов неудачно подставился под мяч, забросив его притаившемуся на дальней штанге Джордану Ларссону (выше ворот).

Первым к мокрому газону адаптировался Виктор Мозес. В середине тайма он агрессивно пошел в обводку против Николая Пояркова (несколькими минутами ранее защитник «Ростова» схожим образом накрутил нигерийца, но тому на помощь пришли партнеры) и сильно пробил в ближний угол. Мяч рикошетом от ноги Хайтами Алеесами влетел в ближний угол мимо не успевшего сориентироваться Сергея Песьякова. Причем мяч прошел в полуметре от вратаря. Может, он не успел привыкнуть к мокрой траве?

Правда, радовались москвичи недолго. Очень тяжело проводящий весенний отрезок Павел Маслов (автогол с «Динамо», два пенальти в составе молодежки на чемпионате Европы) вновь совершил результативную ошибку. На сей раз он переправил мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел с фланга. Это уже третий гол защитника в ворота «Спартака» с прошлого июля, когда он «отметился» в Сочи. Обстоятельства кричат о том, что парню нужна передышка.

Следом спартаковцы упустили нападающего хозяев Али Соу, но тому не удался прострел, а вскоре Айртон нелепо пропустил мяч, оставив Дмитрия Полоза один на один с Александром Максименко. Вратарь выиграл эту дуэль, но Полоз подхватил мяч и покатил на линию штрафной Махатадзе. 23-летний полузащитник зряче пробил в ближний угол, и мяч от штанги влетел в сетку.

И все-таки «Спартак» не наиграл в эти 45 минут на поражение и перед самым перерывом сравнять счет. Вирус неудачных действий в обороне подхватил Алеесами и после прострела Айртона неудачно подставил ногу, подняв свечу прямо над линией вратарской. Александр Соболев не простил – опередил Песьякова и головой отправил мяч в сетку.

СОБОЛЕВ – 7 ГОЛОВ В 4 МАТЧАХ!

Вторую половину ростовчане начали с двух опасных забегов Соу, после чего прижались к своим воротам и не выстояли. Соболев дважды в течение минуты выпрыгивал на подачи, но в первом случае до мяча не дотянулся (мяч отскочил к Мозесу, чей удар отразил Песьяков), а после розыгрыша углового перевисел всех и уложил мяч в угол. Для него это уже седьмой гол в четырех последних матчах!

В обороне гости были небезгрешны, а вот в атаке, получив свободное пространство, стали пользоваться так, как в РПЛ умеют только они. Квинси Промес дважды мог снимать вопросы о результате, но сначала на дальней штанге не дотянулся до мяча после чуть неточного удара Ларссона, а затем неудачно обработал мяч, отскочивший от Песьякова, парировавшего очередной сильный удар Мозеса. Нигериец вообще заслуживает похвалы за игру впереди, он принял участие во многих атаках – в организации или завершении.

А вот обойма игроков в распоряжении Тедеско очень немногочисленная – всего пять полевых в запасе. Выбыли Крал и Эсекиэль Понсе (тоже у него повреждение), и даже по ходу матча выпускать на поле оказалось некого. К 77-й минуте Карпин сделал четыре замены, тогда как немец – ни одной. Убегая в контратаки, спартаковцы уставали, но поддержать их свежестью на скамейке было некому. Лишь на последнюю десятиминутку вышел Илья Гапонов (его тезка Кутепов пропускал игру из-за дисквалификации), да и то вынужденно – Самуэль Жиго не смог доиграть из-за повреждения.

«Спартак» провел очередную очень результативную игру (16 голов в четырех матчах) и все-таки одержал тяжелейшую победу, как минимум на день поджав «Зенит». До лидера всего одно очко – в понедельник питерцы принимают дома «Химки». А «Ростов» хотя и понравился, но остался на восьмом месте.

РПЛ
24-й тур

«Ростов» - «Спартак» - 2:3 (2:2)

Голы: Мозес, 23 – 0:1. Маслов, 27 – в свои ворота – 1:1. Махатадзе, 32 – 2:1. Соболев, 45 – 2:2. Соболев, 58 – 2:3.

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Терентьев, 77), Осипенко, Алеесами, Поярков, Хасимото (Гигович, 68), Махатадзе (Мамаев, 77), Глебов, Полоз, Соу, Альмквист (Байрамян, 77).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго (Гапонов, 80), Джикия, Мозес(Ещенко, 90+2), Умяров, Зобнин, Айртон, Промес (Хендрикс, 87), Ларссон (З. Бакаев, 90+2), Соболев.

Предупреждения: Промес, 15. Соу, 52. Зобнин, 62. Хендрикс, 89.

Судья: Кукуян (Сочи).

источник: «Советский спорт»
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