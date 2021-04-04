Валерий Карпин: Нас подвело то, что начали терять мячи на своей половине поля и недорабатывали

- Довольны ли игрой?

- В целом доволен. К чему мы готовились, команда делала. Обидно проигрывать, еще и когда залетают такие мячи. Но ребята молодцы, могу их поблагодарить.

- Когда был ключевой момент матча? После гола Соболева во втором тайме?

- Нет, он был раньше, когда минут на десять отдали инициативу.

- Показалось, что во втором тайме команда не выдержала темп, который задала в первой половине встречи. Это было проблемой?

- Если вам так показалось, то может быть. Мне так не показалось. Мы выдержали девяносто минут. Начали терять мячи на своей половине поля, где-то недорабатывали. Вот в этом была проблема.

- Соболев забил два мяча. У «Ростова» не было центральных защитников или дело не в этом?

- Вы игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Случился рикошет и он забил, на стандарте воспользовался своим ростом. Что-то еще видели?

- Впереди шесть туров до конца чемпионата. Что стоит на кону для команды?

- Борьба до конца. Хотим оказаться как можно выше в таблице. Главное, не терять очки.