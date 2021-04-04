Доменико Тедеско: Маслов провел блестящий матч и я буду его защищать, как и других своих футболистов

- «Спартак» не выигрывал в Ростове семь с половиной лет. Вы это знали, когда готовились к игре, и на чем делался акцент в подготовке?

- Нет, я не знал об этом. Мне сказали только после матча. Каждая игра «Спартака» особенная и всегда непростая, потому что все соперники настраиваются на нас по особенному. Они готовы оставить все силы, которые у них есть, в матче против нас. «Ростов» не исключение. Он играет просто, с помощью длинных передач, и мы никак не могли этого избежать. Это надо было принять и играть также, как они: биться на подборах, играть в короткие пасы, выдавать длинную передачу и сразу бежать вперед, стараться зацепиться за мяч. Был силовой футбол, достаточно простой.

- Жиго после удара в голову оставался на поле, потому что сам рвался в бой? Почему он был заменен и каково его состояние?

- Он хорошо себя чувствует. Мы его заменили, потому что врачи порекомендовали это сделать. Он получил удар в голову, а с такими вещами нельзя шутить. Если есть мышечная проблема, то можно как-то потянуть время с заменой, оставить футболиста в игре, но когда дело доходит до головы, тут не до шуток. Поэтому мы его и заменили.

- За сколько времени до матча вы поняли, что Мозес и Зобнин смогут сыграть, а Крал нет. И кто появился бы справа, если бы никто из них не смог бы выйти?

- По Кралу решение приняли непосредственно перед самим матчем. До последних минут перед матчем пытались сделать все, для того, чтобы он смог выйти на поле. К сожалению, этого не удалось. Если бы Зобнин и Мозес не смогли принять участия в матче, то могли бы появиться Ещенко, или Хендрикс в центре поля. Вариантов было бы достаточно много.

- Соболев – лучший снайпер весенней части чемпионата. Изменилось ли что-то в его игре по сравнению с осенью, и как сказался на его игре приход в команду Промеса?

- Промес – очень качественный футболист и он часто принимает правильные решения. Он полезен своими действиями не только для Соболева, но и для всех остальных игроков нашей команды. Что касается самого Соболева, он был хорошим игроком и будет еще лучше. Он молодой, постоянно работает над собой, пытается в чем-то прибавить. В последнее время он начал лучше работать корпусом при контроле мяча. В этом сезоне он пропустил из-за травм много матчей – около десяти. Конечно, без него мы тоже взяли какие-то очки, но каждой команде нужен подобный нападающий. Без Соболева можно справиться, но не так опасно. Если взять «Баварию», то без Левандовски она будет совсем по-другому выглядеть.

- Маслову явно не везет в последние две недели. Впереди важнейшие матчи сезона. Вы намерены его поддержать?

- Абсолютное безумие спрашивать подобное. Не важно, что произошло в матче, потому что всякое случается. Сегодня был автогол, до этого пенальти по его вине, но по этим деталям нельзя судить в целом об игре футболиста. Посмотрите, как он сегодня играл. Он действовал против Алмквиста – одного из самых быстрых нападающих российского чемпионата. Павел страховал глубину, выиграл огромное количество единоборств, в его исполнении были отличные передачи за спину, для начала наших атак. Маслов провел сегодня блестящий матч. Я буду защищать и его, и Кутепова, и Джикию, и Жиго, потому что все они мои футболисты.