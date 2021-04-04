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Александр Соболев: Я знал, что после перерыва мы забьем еще и победим
04 апреля 22:49
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

Александр Соболев: Я знал, что после перерыва мы забьем еще и победим

Футболисты «Спартака» Александр Соболев и Роман Зобнин поделились впечатлениями от победы над «Ростовом» в матче 24-го тура РПЛ.

- В Ростове вы забили один из самых красивых мячей в карьере еще за «Крылья Советов». Там была реакция на этот мяч Андрея Тихонова, который рассмеялся. Почему в этом городе ваши удары так хороши, и как думаете, как бы отреагировал Тихонов на эти голы? - вопрос Соболеву.
- Тот гол был очень красивый: слева, да еще попал в дальний угол. Андрей Тихонов всегда смеялся надо мной, потому что бывают такие моменты, когда никто не ожидает, а я раз и забил. Сегодня не могу сказать, что мои голы получились яркими. Они обычные, забитые головой. В то же время это очень важные мячи. Я и тогда забил победный мяч, и сегодня тоже. Все супер.

- Вызов в сборную России и гол помогли эмоционально? Сегодня вы сделали дубль и стали лучшим бомбардиром команды вместе с Ларссоном.
- Если говорить честно, то когда приезжаешь из сборной, то немного тяжеловато эмоционально, потому что нет никаких эмоций. Сборная всегда так влияет. Когда выходишь на игру, нужно их вытаскивать из себя. Сегодня десять - пятнадцать минут я провел на автомате. А потом завелся и нашел в себе силы и эмоции.

- Почему поведя в счете, команда дважды пропустила? Это нервы, неуверенность, неготовность?
- Я не могу сказать, что это нервы или неготовность. «Ростов» - хорошая команда, которая играла дома. Он забил нам два мяча. Хорошо, что мы ушли на перерыв с равным счетом. Я знал, что мы забьем еще и выиграем.

- Что с вами случилось после нового года? Вы забили много мячей. Все еще разговор с Леонидом Трахтенбергом влияет?
- Наверное, да (смеется). После слов Федорыча я переосмыслил свою игру и немного по-другому действую. Это приносит плоды.

«ХОРОШО, ЧТО СМОГЛИ ВЕРНУТЬСЯ В ИГРУ И ПЕРЕВЕРНУТЬ ХОД МАТЧА»

- Как вы себя чувствуете после травмы? Не было такого, что играли через не могу, потому что больше некому? – вопрос Зобнину.
- Нет. Прекрасно себя чувствую. Весь период на сборную я восстанавливался, занимался по два раз в день, поэтому был полностью готов к игре.

- Что случилось в моменте со вторым голом «Ростова»? Айртон показал, кого держать, а сам держал воздух.
- Ошибки случаются. Это футбол. Ничего страшного. Хорошо, что вернулись в игру, что в очередной раз перевернули ход матча и выиграли.

- В первом тайме центр «Спартак» почти не был виден. Из обороны сразу выбегали в атаку. Что поменяли в перерыве?
- Да и во втором тайме, по сути, не было центра поля. Мы играли за счет длинных передач, так же, как и «Ростов». Интенсивность была высокая. Задумка была играть за спину, поэтому наши защитники сразу посылали мяч туда, за спину защитникам «Ростова», как и они отправляли мяч за спину нашим защитникам.

- Как вы поддержали Маслова, у которого черная полоса не прекращается?
- Опять же, это ошибки. Ничего страшного. Ему нужно поскорее забыть это. И у меня ошибки были, и у других они тоже будут.

- В чем была главная проблема в сегодняшней игре и основная сила «Ростова»?
- «Ростов» всегда с нами играет хорошо. Первый матч в этом чемпионате мы ему проиграли. Видимо, Валерий Карпин хорошо настраивает ребят против нас. С ними всегда тяжело играть на выезде.

источник: «Советский спорт»
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