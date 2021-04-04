Александр Соболев: Я знал, что после перерыва мы забьем еще и победим

- В Ростове вы забили один из самых красивых мячей в карьере еще за «Крылья Советов». Там была реакция на этот мяч Андрея Тихонова, который рассмеялся. Почему в этом городе ваши удары так хороши, и как думаете, как бы отреагировал Тихонов на эти голы? - вопрос Соболеву.

- Тот гол был очень красивый: слева, да еще попал в дальний угол. Андрей Тихонов всегда смеялся надо мной, потому что бывают такие моменты, когда никто не ожидает, а я раз и забил. Сегодня не могу сказать, что мои голы получились яркими. Они обычные, забитые головой. В то же время это очень важные мячи. Я и тогда забил победный мяч, и сегодня тоже. Все супер.

- Вызов в сборную России и гол помогли эмоционально? Сегодня вы сделали дубль и стали лучшим бомбардиром команды вместе с Ларссоном.

- Если говорить честно, то когда приезжаешь из сборной, то немного тяжеловато эмоционально, потому что нет никаких эмоций. Сборная всегда так влияет. Когда выходишь на игру, нужно их вытаскивать из себя. Сегодня десять - пятнадцать минут я провел на автомате. А потом завелся и нашел в себе силы и эмоции.

- Почему поведя в счете, команда дважды пропустила? Это нервы, неуверенность, неготовность?

- Я не могу сказать, что это нервы или неготовность. «Ростов» - хорошая команда, которая играла дома. Он забил нам два мяча. Хорошо, что мы ушли на перерыв с равным счетом. Я знал, что мы забьем еще и выиграем.

- Что с вами случилось после нового года? Вы забили много мячей. Все еще разговор с Леонидом Трахтенбергом влияет?

- Наверное, да (смеется). После слов Федорыча я переосмыслил свою игру и немного по-другому действую. Это приносит плоды.

«ХОРОШО, ЧТО СМОГЛИ ВЕРНУТЬСЯ В ИГРУ И ПЕРЕВЕРНУТЬ ХОД МАТЧА»