Четыре пенальти в Саранске, две тренерские отставки, подарок на юбилей Федуну

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Нидерланды - Первый дивизион 13:15 НЕК Неймеген 0 Телстар 0
Италия - Серия B 13:30 Порденоне 0 Виртус Энтелла 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Уотфорд 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.28
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Утрехт-2 0 Де Графсхап 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Дордрехт 0 Эйндховен 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.05
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 АЗ Алкмар-2 0 Ден Босх 0 П1 2.08 Х 3.70 П2 3.10
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Камбюр 0 Эксельсиор 0 П1 1.28 Х 5.50 П2 8.90
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Осс 0 Волендам 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 1.90
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 НАК Бреда 0 Гоу Эхед Иглс 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Хелмонд Спорт 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 ПСВ Эйндховен- 0 МВВ Маастрихт 0
Италия - Серия B 16:00 Монца 0 Пескара 0 П1 1.53 Х 4.10 П2 6.70
Италия - Серия B 16:00 Пиза 0 Лечче 0 П1 3.50 Х 3.00 П2 2.34
Германия - Бундеслига 16:00 Гёттинген 0 Людвигсбург 0
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Кремонезе 0 П1 3.00 Х 2.85 П2 2.75
Италия - Серия B 16:00 Асколи 0 Виченца 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B 16:00 Эмполи 0 Кьево 0
Италия - Серия B 16:00 Читтаделла 0 Реджина 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Суонси Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 1.97 Х 3.30 П2 4.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Сток Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.22 Х 3.10 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Уиган Атлетик 0 Портсмут 0 П1 4.60 Х 3.70 П2 1.77
Англия - Чемпионшип 17:00 Блэкберн Ровер 0 Борнмут 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Англия - Чемпионшип 17:00 Лутон Таун 0 Барнсли 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.28
Англия - Чемпионшип 17:00 Ноттингем Форе 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Ротерхэм Юнайт 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.82 Х 3.90 П2 4.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Рединг 0 Дерби Каунти 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Бристоль Ровер 0 Донкастер Рове 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Бристоль Сити 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 17:00 Блэкпул 0 Гиллингем 0
Англия - Первая лига 17:00 Милтон-Кинс До 0 Кру Александра 0 П1 2.16 Х 3.40 П2 3.40
Четыре пенальти в Саранске, две тренерские отставки, подарок на юбилей Федуну
05 апреля 07:52
автор: Григорий Матвеев

Четыре пенальти в Саранске, две тренерские отставки, подарок на юбилей Федуну

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич дебютировал с победы над аутсайдером «Тамбовым» (2:1), Мурад Мусаев и Рашид Рахимов покинули «Краснодар» и «Уфу» после разгрома от «Ахмата» (0:5) и «Динамо» (0:4). А дубль Александра Соболева помог «Спартаку» победить в Ростове (3:2) накануне 65-летия владельца красно-белых Леонида Федуна.

Матчи еще не завершившегося 24-го тура чемпионата России по футболу не повлияли на расстановку сил в борьбе за медали. Оставшийся матч «Зенит» - «Химки», который состоится в понедельник вечером в Санкт-Петербурге, при любом исходе не сможет поколебать лидерство питерцев. В кулуарах почему-то говорят о ничьей как самом вероятном исходе.

Пока же «Спартак» благодаря победе в Ростове 3:2 приблизился к «Зениту» вплотную – на расстояние в одно очко.

Красно-белые с первых минут бросили в бой форварда Александра Соболева, вернувшегося из сборной. Он забил два мяча, перевернув ход матча. Гости открыли счет, но потом пропустили дважды. Ответный гол забил… защитник Павел Маслов, который привез в ворота нашей молодежной сборной два пенальти в игре с датчанами на чемпионате Европы для игроков не старше 21 года. Теперь он безоговорочный лидер по автоголам и достойный наследник Юрия Ковтуна (тоже, кстати, спартаковца). Вскоре хозяева вышли вперед – 2:1.

Тут-то включил голову Соболев и в высоком прыжке забил второй и третий мячи в ворота Сергея Песьякова. На радость четырем тысячам болельщиков красно-белых, прибывших в Ростов, и владельцу клуба Леониду Федуну. В понедельник он празднует свой 65-й день рождения.

«При Тедеско «Спартак» сильнее, чем при Каррере. Но если немец уйдет, о нем у нас забудут через неделю, - завил «Веку» эксперт Александр Мостовой. – Думаю, не напрасно он в декабре начал ныть. Сейчас выиграет еще пару матчей, и все снова будут им восхищаться и требовать оставить».

А чуть раньше в Саранске, где принимает соперников дышащий на ладан «Тамбов», дебютировал у штурвала ЦСКА Ивица Олич. Хорватский специалист, никогда доселе не работавший главным тренером, наверняка удивился судейским нравам в РПЛ. Судья Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова четыре (!) раза назначил пенальти – трижды в ворота хозяев. Они открыли счет за фол защитника Игоря Дивеева. А потом тамбовчане перешли на волейбол: трижды мяч попадал им в руки в штрафной площади. Первый и второй 11-метровые реализовали Никола Влашич и Саломон Рондон. Но третья попытка успехом не увенчалась: удар Влашича отразил вратарь, совершивший еще несколько запоминающихся сэйвов. Армейцы одержали натужную победу 2:1 м потеряли центрального защитника Хёрдура Магнуссона, получившего травму ноги на ровном месте.

В Саранск добрались фанаты красно-синих с вспомнили добрым словом уже бывшего главного тренера команды Виктора Гончаренко. Ведь победы над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов из истории не вычеркнешь.

Говорят, на белорусского специалиста положил глаз «Краснодар», принявший отставку Мурада Мусаева. Гончаренко якобы предлагают зарплату, втрое превышающую цеэсковскую.

«Краснодар» после домашнего разгрома от «Ахмата» откатился на десятое место. Не помог «быкам» вернувшийся в ворота после продолжительного лечения кандидат в сборную Матвей Сафонов.

«Локомотив» благодаря победе 2:0 в Волгограде сохранил третье место. Отставание от идущего вторым «Спартака» 4 очка. Однако в следующем туре железнодорожники могут сократить эту дистанцию до минимума, если одержат победу в очной встрече. Дерби в Черкизове начнется в 19.00 11 апреля (воскресенье).

Не лишено медальных амбиций и «Динамо», забившее на «ВТБ Арене» четыре безответных мяча «Уфе». Впрочем, бело-голубые могут прорубить окно в Европу (Лигу Европы), если завоюют Кубок России. Четвертьфиналы состоятся в ближайшие среду и четверг. «Динамо» едет в Самару, ЦСКА – в Тулу, «Локомотив» - в Сочи, «Уфа» - в Грозный.

источник: «Советский спорт»
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