Четыре пенальти в Саранске, две тренерские отставки, подарок на юбилей Федуну

Матчи еще не завершившегося 24-го тура чемпионата России по футболу не повлияли на расстановку сил в борьбе за медали. Оставшийся матч «Зенит» - «Химки», который состоится в понедельник вечером в Санкт-Петербурге, при любом исходе не сможет поколебать лидерство питерцев. В кулуарах почему-то говорят о ничьей как самом вероятном исходе.

Пока же «Спартак» благодаря победе в Ростове 3:2 приблизился к «Зениту» вплотную – на расстояние в одно очко.

Красно-белые с первых минут бросили в бой форварда Александра Соболева, вернувшегося из сборной. Он забил два мяча, перевернув ход матча. Гости открыли счет, но потом пропустили дважды. Ответный гол забил… защитник Павел Маслов, который привез в ворота нашей молодежной сборной два пенальти в игре с датчанами на чемпионате Европы для игроков не старше 21 года. Теперь он безоговорочный лидер по автоголам и достойный наследник Юрия Ковтуна (тоже, кстати, спартаковца). Вскоре хозяева вышли вперед – 2:1.

Тут-то включил голову Соболев и в высоком прыжке забил второй и третий мячи в ворота Сергея Песьякова. На радость четырем тысячам болельщиков красно-белых, прибывших в Ростов, и владельцу клуба Леониду Федуну. В понедельник он празднует свой 65-й день рождения.

«При Тедеско «Спартак» сильнее, чем при Каррере. Но если немец уйдет, о нем у нас забудут через неделю, - завил «Веку» эксперт Александр Мостовой. – Думаю, не напрасно он в декабре начал ныть. Сейчас выиграет еще пару матчей, и все снова будут им восхищаться и требовать оставить».