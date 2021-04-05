Четыре пенальти в Саранске, две тренерские отставки, подарок на юбилей Федуну

Матчи еще не завершившегося 24-го тура чемпионата России по футболу не повлияли на расстановку сил в борьбе за медали. Оставшийся матч «Зенит» - «Химки», который состоится в понедельник вечером в Санкт-Петербурге, при любом исходе не сможет поколебать лидерство питерцев. В кулуарах почему-то говорят о ничьей как самом вероятном исходе.
Пока же «Спартак» благодаря победе в Ростове 3:2 приблизился к «Зениту» вплотную – на расстояние в одно очко.
Красно-белые с первых минут бросили в бой форварда Александра Соболева, вернувшегося из сборной. Он забил два мяча, перевернув ход матча. Гости открыли счет, но потом пропустили дважды. Ответный гол забил… защитник Павел Маслов, который привез в ворота нашей молодежной сборной два пенальти в игре с датчанами на чемпионате Европы для игроков не старше 21 года. Теперь он безоговорочный лидер по автоголам и достойный наследник Юрия Ковтуна (тоже, кстати, спартаковца). Вскоре хозяева вышли вперед – 2:1.
Тут-то включил голову Соболев и в высоком прыжке забил второй и третий мячи в ворота Сергея Песьякова. На радость четырем тысячам болельщиков красно-белых, прибывших в Ростов, и владельцу клуба Леониду Федуну. В понедельник он празднует свой 65-й день рождения.
«При Тедеско «Спартак» сильнее, чем при Каррере. Но если немец уйдет, о нем у нас забудут через неделю, - завил «Веку» эксперт Александр Мостовой. – Думаю, не напрасно он в декабре начал ныть. Сейчас выиграет еще пару матчей, и все снова будут им восхищаться и требовать оставить».
А чуть раньше в Саранске, где принимает соперников дышащий на ладан «Тамбов», дебютировал у штурвала ЦСКА Ивица Олич. Хорватский специалист, никогда доселе не работавший главным тренером, наверняка удивился судейским нравам в РПЛ. Судья Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова четыре (!) раза назначил пенальти – трижды в ворота хозяев. Они открыли счет за фол защитника Игоря Дивеева. А потом тамбовчане перешли на волейбол: трижды мяч попадал им в руки в штрафной площади. Первый и второй 11-метровые реализовали Никола Влашич и Саломон Рондон. Но третья попытка успехом не увенчалась: удар Влашича отразил вратарь, совершивший еще несколько запоминающихся сэйвов. Армейцы одержали натужную победу 2:1 м потеряли центрального защитника Хёрдура Магнуссона, получившего травму ноги на ровном месте.
В Саранск добрались фанаты красно-синих с вспомнили добрым словом уже бывшего главного тренера команды Виктора Гончаренко. Ведь победы над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов из истории не вычеркнешь.
Говорят, на белорусского специалиста положил глаз «Краснодар», принявший отставку Мурада Мусаева. Гончаренко якобы предлагают зарплату, втрое превышающую цеэсковскую.
«Краснодар» после домашнего разгрома от «Ахмата» откатился на десятое место. Не помог «быкам» вернувшийся в ворота после продолжительного лечения кандидат в сборную Матвей Сафонов.
«Локомотив» благодаря победе 2:0 в Волгограде сохранил третье место. Отставание от идущего вторым «Спартака» 4 очка. Однако в следующем туре железнодорожники могут сократить эту дистанцию до минимума, если одержат победу в очной встрече. Дерби в Черкизове начнется в 19.00 11 апреля (воскресенье).
Не лишено медальных амбиций и «Динамо», забившее на «ВТБ Арене» четыре безответных мяча «Уфе». Впрочем, бело-голубые могут прорубить окно в Европу (Лигу Европы), если завоюют Кубок России. Четвертьфиналы состоятся в ближайшие среду и четверг. «Динамо» едет в Самару, ЦСКА – в Тулу, «Локомотив» - в Сочи, «Уфа» - в Грозный.