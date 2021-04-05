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Еще бы «Зенит» не выиграл... Боссу «Спартака» Леониду Федуну – 65
05 апреля 12:04
автор: Дмитрий Кузнецов

Еще бы «Зенит» не выиграл... Боссу «Спартака» Леониду Федуну – 65

Леонид Арнольдович справляет день рождения в отличном настроении.

Накануне «Спартак» - любимая игрушка богача из списка Forbes – сделал Федуну классный подарок, выиграв важнейший гостевой матч. Как сказал после победной игры в «Ростове» (3:2) сам босс красно-белых, хорошо поздравили с юбилеем. Днюха пройдет под знаком продолжающегося соперничества с «Зенитом». На утро 5 апреля отрыв заклятого соперника составлял всего одно очко. Игра питерцам предстояла вечером – с «Химками», которые не проигрывают с ноября.

Летом о таком раскладе можно было только мечтать. «Спартак» завалил прошлый сезон, финишировав седьмым с отставанием в 33 очка от «Зенита». Нынешние «минус 4» по потерянным со вторым местом выглядят настоящим прорывом. Федун может выдохнуть – дела предприятия явно идут в гору.

Причем не только спортивные. В период начала пандемии вице-президент «Лукойла», помнится, бил серьезную тревогу, говоря об опасности для экономики «Спартака» и других клубов из-за резкого падения цен на нефть и остановки чемпионата. Ценник на черное золото тогда прогнозировался в районе 25 долларов за баррель, и Федун называл его катастрофическим. Нынешние 64 доллара с разрешением болельщикам заполнять трибуны, пусть и не на сто процентов, выглядят настоящим раем. Миллиард дополнительных убытков клуба по итогам прошлого года из-за коронавирусных ограничений уже не так страшен. Основной бизнес поправил свои дела.

А ведь в какой-то момент казалось, что Федун вот-вот и совсем разочаруется от футбольных неудач. Сколько разговоров он заводил о скорой передаче клуба в руки профессионалов, о том, что отдаст акции болельщикам, а сам отойдет от дел. Но всякий раз случалось что-то, что заставляло его снова заряжаться этим проектом. Без которого нынче невозможно представить жизнь бизнесмена. Да и «Спартак» уже сросся с именем своего хозяина. Разве что братья Старостины пока имеют больший вес в истории клуба.

С предыдущего юбилея Леонид Арнольдович сделал главное, от чего тяготился с момента покупки. Официально он пришел в «Спартак» в апреле 2004-го, но фактически стал владельцем еще в 2003-м. Тогдашний хозяин Андрей Червиченко имел в активе золото чемпионата. И тот титул долгое время оставался последним в прославленной истории клуба. 60-летие Федун справлял в статусе босса-лузера, который более чем за десятилетие правления самой популярной команды страны ни разу не видел ее триумфа, несмотря на многомиллионные вливания. Чемпионство неожиданно пришло в 2017-м, так что 65 миллиардер отмечает с одной звездочкой.

На футболе Федун теперь появляется с красавицей Заремой Салиховой – и это тоже перемены последней пятилетки. Кто-то называет ее спутницей Леонида Арнольдовича. Другие источники пишут о том, что бывшая участница конкурсов красоты и героиня журнала Playboy давно родила Федуну троих детей. Так ли это – доподлинно неизвестно. Если верить телеграм-каналу Baza, то зарегистрированных детей в России у пары нет. При этом не первый инсайдер утверждает, что Зарема нынче оказывает серьезное влияние на ключевые решения в клубе. Она активно корректирует его политику в отношении игроков и тренеров.

У кого-то вызывает раздражение, что женщина впутывается в футбольные дела. Но, быть может, как раз ее появление на играх (впервые пару увидели на футболе на ЧМ-2018) дает Леониду Арнольдовичу новые стимулы для продолжения проекта. За время его президентства было сделано уже немало. Фактически с нуля создана клубная академия, которая считается лучшей в России по инфраструктуре и потенциалу. Приведена в идеальный порядок легендарная база в Тарасовке. Запущен фантастический во всех отношениях клубный музей. Построен великолепный стадион «Открытие Арена», в 2018-м принявший игры чемпионата мира. Но ощущения того, что «Спартак» стал крутым клубом, по-прежнему нет.

Для этого красно-белым не хватает стабильности и побед. Постоянны в клубе только бесконечные кадровые перетряски. Только за последний год «Спартак» выгнал двух гендиректоров. Многим видится и в этом вопросе женский след.

Кто-то напротив полагает, что вся структура клуба завязана исключительно на сиюминутные настроения своего эмоционального шефа. Возможно, со стороны некоторые решения выглядят хаотичными и непродуманными. Именно так обставляли СМИ скорый уход из клуба Шамиля Гагизова. Сменивший летом Томаса Цорна гендир продержался в «Спартаке» до декабря, покидая получил свой золотой парашют, из-за чего один из акционеров теперь имеет финансовые претензии к красно-белым.

Но смотришь, как сегодня бросавший недавно перчатку «Зениту» Шамиль судорожно пытается спасти место в элите для развалившейся «Уфы» и на контрасте на победную серию «Спартака» из четырех матчей при 16 забитых мячах – и понимаешь, что не так все непродуманно в красно-белом королевстве. Не так все пессимистично, как многие стараются это преподать. Оно живет своей, одному Федуну понятной, но точно не самой плохой жизнью. Со своими радостями и проблемами. Сейчас, похоже, у клуба наступает светлая полоса.

Во всяком случае апрель 2021-го – наверное, один из лучших периодов за годы правления Федуна. «Спартак» идет вверх, стабилизировал состав, радует атакующим футболом, за которым Леонид Арнольдович наблюдает в компании красивой спутницы. Успешному мужчине остается пожелать на день рождения разве что спортивных побед. Эти пожелания для спартаковского босса никогда не станут лишними.

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