Еще бы «Зенит» не выиграл... Боссу «Спартака» Леониду Федуну – 65

Накануне «Спартак» - любимая игрушка богача из списка Forbes – сделал Федуну классный подарок, выиграв важнейший гостевой матч. Как сказал после победной игры в «Ростове» (3:2) сам босс красно-белых, хорошо поздравили с юбилеем. Днюха пройдет под знаком продолжающегося соперничества с «Зенитом». На утро 5 апреля отрыв заклятого соперника составлял всего одно очко. Игра питерцам предстояла вечером – с «Химками», которые не проигрывают с ноября.

Летом о таком раскладе можно было только мечтать. «Спартак» завалил прошлый сезон, финишировав седьмым с отставанием в 33 очка от «Зенита». Нынешние «минус 4» по потерянным со вторым местом выглядят настоящим прорывом. Федун может выдохнуть – дела предприятия явно идут в гору.

Причем не только спортивные. В период начала пандемии вице-президент «Лукойла», помнится, бил серьезную тревогу, говоря об опасности для экономики «Спартака» и других клубов из-за резкого падения цен на нефть и остановки чемпионата. Ценник на черное золото тогда прогнозировался в районе 25 долларов за баррель, и Федун называл его катастрофическим. Нынешние 64 доллара с разрешением болельщикам заполнять трибуны, пусть и не на сто процентов, выглядят настоящим раем. Миллиард дополнительных убытков клуба по итогам прошлого года из-за коронавирусных ограничений уже не так страшен. Основной бизнес поправил свои дела.

А ведь в какой-то момент казалось, что Федун вот-вот и совсем разочаруется от футбольных неудач. Сколько разговоров он заводил о скорой передаче клуба в руки профессионалов, о том, что отдаст акции болельщикам, а сам отойдет от дел. Но всякий раз случалось что-то, что заставляло его снова заряжаться этим проектом. Без которого нынче невозможно представить жизнь бизнесмена. Да и «Спартак» уже сросся с именем своего хозяина. Разве что братья Старостины пока имеют больший вес в истории клуба.

С предыдущего юбилея Леонид Арнольдович сделал главное, от чего тяготился с момента покупки. Официально он пришел в «Спартак» в апреле 2004-го, но фактически стал владельцем еще в 2003-м. Тогдашний хозяин Андрей Червиченко имел в активе золото чемпионата. И тот титул долгое время оставался последним в прославленной истории клуба. 60-летие Федун справлял в статусе босса-лузера, который более чем за десятилетие правления самой популярной команды страны ни разу не видел ее триумфа, несмотря на многомиллионные вливания. Чемпионство неожиданно пришло в 2017-м, так что 65 миллиардер отмечает с одной звездочкой.