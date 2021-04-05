Андрей Червиченко: В Ростове все было супер – накал, игра, и, что особенно приятно, судейство

- И еще отметил бы такой фактор: когда на стадионе 75 процентов болельщиков, совсем по-другому играется футболистам.

Это еще раз подтверждает, что когда хотят – могут судить отлично. И также подтверждает мой тезис, что когда мы видим вопиющие ошибки наших судей, это имеет под собой какую-то нехорошую основу. И если таких матчей у нас будет больше, это просто здорово.

- Абсолютно, все было супер – и матч, и накал, и игра, и, что, особенно приятно, судейство. Никто как-то это не отметил, но в Ростове было отличное судейство. В адрес арбитра после матча даже полслова плохого не было сказано. Хочу Кукуяна поблагодарить за отличную работу.

Экс-президент «Спартака» - о своих впечатлениях от матча 24-го тура РППЛ «Ростов» - «Спартак».

- Если бы разрешили 100 процентов заполняемости, трибуны в Ростове были бы под завязку.

- Мы накануне игры с вами беседовали. Вы сказали, что все билеты уже смели и сейчас стараетесь достать билеты для родственников. Достали?

- Конечно.

- Так, билетов же не было…

- Я дружу с президентом клуба, он помог, оставил для меня парочку.

- Еще перед матчем вы сказали, что «Ростов» может рассчитывать на нефарт Маслова и мощную поддержку трибун. С трибунами понятно, но как вы по поводу Маслова угадали?

- Да, это даже уже смешно, но обидно за парня – игрок-то хороший, но попал в какую-то черную полосу. Такой нефарт, видимо, демоны над ним нависли. Выход – сходить в церковь к батюшке и неделю пить святую воду. А в перерыве между матчами в какое-нибудь святое место съездить. На Афон или еще куда.

- Сейчас у «Спартака» самое мощное нападение в РПЛ. В общем-то, вы об этом тоже говорили. Мозес здорово влился в состав.

- Его можно сравнить с Малкомом, у них схожие позиции, но Мозес выглядит предпочтительнее, чем Малком в «Зените».

- Соболев, похоже, окончательно возмужал.

- Молодец, на таком подъеме находится. Хорошо бы¸ чтоб его надолго хватило.

- Помните, как он только перешел из Самары, пошли разговоры – не уровень «Спартака», это вам не Самара.

- У него как-то пошло периодами: блеснул ярко - потом затишье. Сейчас опять блещет. Хотелось, чтобы Соболев так играл на постоянной основе.

Мне нравится, что парень старательный, целеустремленный, мне нравится их конкуренция с Дзюбой в сборной. Между ними развернулась борьба за звание главного форварда таранного типа в чемпионате и в сборной.

- «Спартак» сделал подарок президенту клуба к дню рождения.

- Да, кстати, это лучше, чем дарить галстук.

- Тем времен, «Локомотив» тихой сапой незаметно подкрадывается к «Спартаку».

- Подкрадывается, и не удивлюсь, если «Локомотив» в следующем туре обыграет «Спартак». Для этого нужно сдержать стартовый натиск, мы видим, что Тедеско делает ставку на блиц-крик. В Ростове он бросил все атакующие силы на оборону «Ростова», а к 70-й минуте «Спартак» стал подсаживаться. Многие игроки еле ноги волочили.

Мне кажется, Карпин тактически переиграл Тедеско. В концовке выпустил свежих Байрамяна и Мамаева , и «Ростов» передвинул игру на половину поля «Спартака». Тот сумел отстоять победный счет, но инициатива была у «Ростова».

У «Локомотива» нападение более мастеровитое, если он сдержит блиц-крик, не пропустит, то в концовке может забить.