«Зенит» уверенно обыгрывает «Химки» и не подпускает «Спартак» к себе (видео)

У гостей изменения только вынужденные, но Владимир Дядюн, Александр Долгов и Аршак Корян не играют давно, к этому уже привыкли. Последний выздоровел после травмы и впервые попал в заявку на весеннем отрезке.

В составах сюрпризов тренеры Сергей Семак и Игорь Черевченко не приготовили. Наставник «Зенита» вообще не склонен к ротации игроков. Разве что отметим возвращение Малкома, игравшего в последний раз еще в декабре. Он заменил оставшегося в запасе Магомеда Оздоева.

Вынесенный на понедельник матч представлял очень большой интерес. После победы «Спартака» отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя сократился до минимума, так что дома надо было обязательно брать три очка. Но и «Химки» набрали фантастическую форму – 26 очков в 10 последних турах. На этом отрезке команда из Подмосковья – лидер РПЛ. Так что победа хозяевам отнюдь не была обеспечена.

Химчане на первых минутах попытались навязать свою игру, но быстро опомнились и отошли назад. О необходимости хранить свои ворота напомнил не засчитанный гол Сердара Азмуна, которому предшествовал удар локтем Деяна Ловрена по лицу Дмитрию Тихому. Арбитр Павел Шадыханов фола не заметил, но после просмотра видеоповтора согласился с видеоассистентом и взятие ворот отменил, а хорватского защитника наградил предупреждением.

Питерцев этот эпизод завел не на шутку. Им здорово удавалось растаскивать центральных полузащитников соперника Филипа Дагерстоля и Дениса Глушакова и регулярно проникать в штрафную красно-черых. Да и внутри площадки защитникам с трудом удавалось сдерживать Азмуна и Артема Дзюбу. Один за счет антропометрии выигрывал верх, другой за счет динамики регулярно находил свободные зоны. Александру Филину удалось помешать иранцу пробить из убойной позиции только за счет прихватов руками, но форвард устоял и тем лишился права на пенальти. И это был не единственный спорный эпизод в чужой штрафной с участием Азмуна.

Гости пытались отодвинуть игру за счет активного прессинга на чужой половине поля, Мохамед Конате в нем отрабатывал с ленцой и не успевал прикрывать оппонентов, так что он быстро разваливался. Зенитовцы продолжали мощно накатывать на чужие ворота и по делу повели в счете к перерыву. Дуглас Сантос попал в штангу и перекладину, Малком совсем чуть-чуть не попал в пустые ворота с острого угла, но все-таки под занавес первого тайма Вячеслав Караваев оказался расторопнее всех в чужой штрафной при розыгрыше углового.

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«ХИМКАМ» НЕ ХВАТИЛО СИЛ

Вторую половину гости начали еще активнее, чем первую, но выдержали этот темп намного дольше. Моторность обеспечивали технарь Резиуан Мирзов (пять обводок) и двужильный Денис Глушаков (он вообще выдал 96% точных передач), принимавшие участие практически во всех атаках своей команды. Зенитовцы получили много свободного пространства впереди и перестроились на контратаки, что было даже еще более перспективно, чем до перерыва.

Весенняя новинка Семака заключается в новых ролях для крайних полузащитников – вместо игры по бровке они (в прошлых матчах Далер Кузяев и Вендел, теперь Кузяев и Малком) регулярно смещаются в центр, создавая большинство перед штрафной и освобождая фланги крайним защитникам. Любопытно, что на сборах этот прием не наигрывался. В первом тайме он работал отлично, а вот при переходе на более вертикальную игру уже скорее мешал. Вместо растягивания обороны соперника получалась его концентрация на небольшом пространстве. Малком же слишком тянул одеяло на себя, что также сказалось на остроте выпадов.

В результате вместо того, чтобы убить интригу в зародыше, чемпионы до последнего оставляли соперникам надежду отыграться. Лишь уже в компенсированное время вышедший на замену Андрей Мостовой удвоил преимущество. Но Илья Кухарчук и Глушаков были заменены, а Мирзов наелся, и атаки «Химок» потеряли в силе. Единственный раз, когда могло повезти, это дальний удар Павла Могилевца, после которого мяч пролетел над дальней девяткой.

«Зенит» одержал в целом уверенную победу и удержал четырехочковый открыв от «Спартака». В следующих турах сине-бело-голубым ехать на выезд в Сочи и Краснодар. «Химки» же после поражения практически выбыли из гонки за еврокубки.

РПЛ. 24-й тур

«Зенит» - «Химки» - 2:0 (1:0)

Голы: Караваев, 45+2 – 1:0. Мостовой, 90+2 – 2:0.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев (Оздоев, 75), Вендел (Ерохин, 90+3), Малком (Мостовой, 76), Дзюба (Сутормин, 90+3), Азмун (Дриусси, 87).

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Боженов, Дагерстоль, Глушаков (Могилевец, 69), Идову, Мирзов, Кухарчук (Себай, 69), Конате.

Предупреждения: Ловрен, 10. Идову, 66. Азмун, 86.

Судья: Шадыханов (Москва).