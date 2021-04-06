«Спартак» и «Зенит» отдыхают. Кубок разыграют ЦСКА, «Локо» и «Динамо»?

7 и 8 апреля пройдут матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. «Спартак» и «Зенит» уже вылетели, сюрпризы возможны и дальше. «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» — фавориты, но этот статус еще нужно подтвердить.

«Сочи», «Ахмат», «Уфа» и «Арсенал» явно не прочь поиграть в Лиге Европы, а «Крылья Советов» и их супербомбардир Сергеев готовы снова всех удивить.

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«Сочи» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 7 апреля

После паузы на матчи сборных обе команды имели по 40 очков в РПЛ и мечтали о борьбе за место в Лиге чемпионов. «Локомотив» свою встречу в Волгограде выиграл. «Железнодорожники» со счетом 2:0 одолели «Ротор» и одержали уже шестую победу подряд в официальных поединках.

«Сочи» в упорной борьбе в Казани уступил «Рубину» — 0:1. Впереди у «барсов» «Зенит и ЦСКА, поэтому зацепиться хотя бы за место в Лиге Европы будет невероятно трудно.

Команда Владимира Федотова может сделать основной акцент на Кубке. Ведь до финала рукой подать, а ближайшая встреча пройдет на домашнем стадионе «Фишт».

Впрочем, фаворитом матча остается «Локомотив». БЕТСИТИ дает коэффициент 2.48 на победу гостей в основное время, а на хозяев предлагает котировку 2.90. Ничья идет за 3.30.

Соперники хорошо смотрятся в обороне и вряд ли будут рисковать. На кону путевка в полуфинал, на первый план выйдет надежность. Ожидать много голов не стоит, поэтому и мы выберем относительно безопасную ставку.

Прогноз «Советского Спорта»: тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.64

«Ахмат» — «Уфа»: прогноз и ставка на матч 7 апреля

«Ахмат» и «Уфа» показали диаметрально противоположные результаты в прошлом туре РПЛ. Грозненцы выдали, возможно, свой лучший матч в сезоне — 5:0 на выезде с «Краснодаром» выглядят внушительно

«Уфа» также играла в гостях, вот только разгромно уступила «Динамо» со счетом 0:4. Следствием стала отставка Рахимова и статус явного аутсайдера в предстоящем поединке.

БЕТСИТИ оценивает победу «Ахмата» в основное время котировкой 1.45. Ничья идет за 4.20, а поставить на выигрыш «Уфы» можно с огромным коэффициентом 8.60.

У «Ахмата» две подряд сухие победы, а у «Уфы» три поражения с общим счетом 0:8. При таких раскладах ставка на хозяев напрашивается сама собой.

Прогноз «Советского Спорта»: победа «Ахмата» всухую с коэффициентом 2.20.

«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 8 апреля

«Крылья» — единственный представитель ФНЛ в 1/4 финала Кубка. Самарцы почти наверняка вернутся в РПЛ, ведь их преимущество над идущим третьим «Оренбургом» составляет девять очков.

«Динамо» выступает в РПЛ и борется за место в Лиге чемпионов. Про 4:0 с «Уфой» мы уже вспоминали. Интересно, что «Крылья» с таким же счетом в субботу обыграли «Текстильщик».

БЕТСИТИ отдает предпочтение гостям. Победа бело-голубых по итогам 90 минут идет за 2.37, самарцев — за 3.10, а ничья доступна за 3.70.

«Крылья» — с запасом самый результативный клуб ФНЛ. Самарцы забивают 29 туров кряду, один Иван Сергеев наколотил уже 32 гола. Да и в Кубке у команды Осинькина 16 мячей за четыре встречи. Оборону «Динамо» ждет настоящее испытание.

Прогноз «Советского Спорта»: индивидуальный тотал «Крыльев Советов» больше 1 с коэффициентом 1.95.

«Арсенал» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 8 апреля

Меньше месяца назад «Арсенал» сенсационно обыграл ЦСКА в РПЛ со счетом 2:1. С тех пор туляки получили по 0:2 от «Ахмата» и «Урала». «Армейцы» за это время сменили тренера и одержали первую победу под руководством Ивицы Олича.

Дмитрий Парфенов — один из лучших специалистов по результатам в Кубке, но сейчас «Арсенал» больше озабочен сохранением прописки в РПЛ.

ЦСКА вполне логично идет фаворитом. БЕТСИТИ предлагает поставить на «армейцев» в основное время за 1.72, а на «Арсенал» — за 5.40 при котировке 3.60 на ничью.

Красно-синие будут на эмоциях от смены тренера и с желанием реабилитироваться за неудачу в очной встрече. За счет мотивации и класса игроков у «армейцев» значительно больше шансов на успех.

Прогноз «Советского Спорта»: победа ЦСКА с коэффициентом 1.72.

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