Сергей Семак: Мы могли забить «Химкам» больше, но у нас проблемы с реализацией

- Вы сказали, что есть проблемы с реализацией. Как ведется работа над ее улучшением?

- Это не так. Мы продолжали играть, но если кто-то на каком-то отрезке функционально подустали, это отражается на всей команде. Поэтому были эпизоды в матче, когда наша команда брала передышку. Но в целом и в обороне, и в атаке мы сыграли хорошо.

- Получился интересный, но довольно нервный матч. Перед игрой наши конкуренты сократили отрыв в турнирной таблице, и нам нельзя было терять дома очки. Качеством игры я полностью доволен, но есть и проблемы – реализация. Нам нужно было забивать больше. Хотя «Химки» не так много пропускают. Но мы могли забить еще. Если бы забили раньше, концовка была бы не такая нервная, потому что любой дальний удар, рикошет или навес могли привести к пропущенному мячу. Поэтому до второго забитого мяча была напряженная ситуация. Мы показали хорошую игру и движение, и победили заслуженно.

- Конечно, на тренировках мы работаем над завершением. Мы много забиваем, но можем еще больше.

- Замена Малкома была плановой?

- Да. Мы смотрели, насколько его хватит, и даже несмотря на то, что во втором тайме он почувствовал ритм игры и хорошо выглядел, для него на данном этапе достаточно того времени, которое он провел.

- Показалось, что Малком немного выпал из игрового ритма и у него ощущалось недопонимание с партнерами.

- По первому тайму я с вами согласен. Он ошибался чаще, чем обычно это делает. Это связано с длительным перерывом, когда он не играл. Во втором тайме он действовал надежнее, меньше терял мяч, создавал больше остроты. Чтобы выйти на свой уровень ему надо матча три повести. Ни один футболист после паузы не покажет свой лучший футбол.

- Со стороны кажется, что газон худший в этом сезоне. Как вам поле и сказалось ли оно на игре команд?

- Поле какое уж есть. Оно далеко не идеальное, но играть на нем можно. Это не моя зона ответственности. Хотелось бы лучше поля, но на тренировочной базе полей вообще нет.

- После того, как был отменен первый гол, вы с Черевченко о чем-то оживленно спорили. Это был методический или эмоциональный разговор?

- Методический. Мы обсуждали момент с забитым мячом, фол, который был у Ловрена. Это было не прямое нарушение, которое привело к голу. Поэтому я ему сказал, что думаю по этому поводу. Если такой мяч засчитывать, тогда и с «Рубином» надо засчитывать, когда в центре поля фолили на Кузяеве, потом пошла атака и нам забивают. Никто не пересматривает этот эпизод. Мне этот вопрос непонятен, и мы пообщались на данную тему.

- На позиции десятки Вендел дает больше «Зениту» в атаке, и сегодня казалось, что он недорабатывает в обороне играя вместе с Барриосом опорника. Может ли Вендел при Малкоме играть десятку в каком-либо варианте?

- Мне понравилось, как он играл сегодня. Он везде успевал и выполнил огромный объем работы. Очень хорошо перемещался. В первом тайме очень многое было на нем завязано. Мне понравилось, как он в роли опорного немного сместился и отдал голевую передачу на Мостового. Этот футболист может играть везде, потому что у него есть хороший футбольный интеллект, и смена позиции не является для него проблемой. При этом он сегодня и в обороне действовал хорошо, - сказал Семак.

«Зенит» победил заслуженно»

- Поделитесь впечатлениями от матча, – вопрос Черевченко.

- «Зенит» заслуженно победил, но в то же время у меня вопросов к футболистам по самоотдаче, желанию играть нет. Да, были ошибки, поэтому такой результат - 0:2.

- Во втором тайме характер игры несколько поменялся, по сравнению с началом встречи. Как вы прокомментируете этот факт? Вы ожидали, что «Зенит» позволит вашей команде поддавить или это «Химки» заставили питерцев отойти назад?

- У нас в перерыве в раздевалке был разговор. Мы сказали ребятам, чтобы они больше прессинговали, выше поднимались. Это нас заставляла делать ситуация, потому что надо было отыгрываться. С такими соперниками приятно играть, потому что они и сами играют, и другим дают.

- Какой был план на игру и за счет чего вы хотели достичь превосходства над соперником?

- План был играть вторым номером и быстро убегать в ответные атаки. Было бы глупо играть с «Зенитом» первым номером. Все против питерцев действуют вторым номером. Но потом пришлось сделать поправки, чтобы играть выше.