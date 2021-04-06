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Андрей Червиченко: «Краснодару» логичнее было бы пригласить Бердыева
06 апреля 09:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: РПЛ / Курбан Бердыев (слева)

Андрей Червиченко: «Краснодару» логичнее было бы пригласить Бердыева

Ранее сообщалось, что новым тренером «быков» может стать Виктор Гончаренко.

Экс-президент «Спартака» - о кризисе в футбольном клубе «Краснодар».

- Не кажется вам, что проект «Футбольный клуб «Краснодар» на данный момент зашел в тупик?

- Не думаю, но сейчас да, есть разочарование от выступления команды. Текущее 10-е место в чемпионате страны, не думаю, что на такое рассчитывал владелец клуба и его болельщики.

Когда ты себя загоняешь в определенные рамки, из-за этого зашоривается взгляд, в следствие чего следуют странные заявления вроде тех, что даже, если наш тренер проиграет все оставшиеся матчи, мы его все равно не уволим. И в какой-то момент приходит осознание, что да – это все-таки некий тупик.

Но ничего страшного не случилось, клуб молодой, это проблемы роста. Думаю, «Краснодар» быстро отряхнется и пойдет дальше.

- Дело в том, что легионеры составляют основу команды, а они недовольны, что «Краснодар» явно не попадает в еврокубки. Некоторые уже заявили, что хотят уйти.

- Информации из клуба мало, видимо, там что-то не все в порядке внутри.

- Берг уже точно уходит…

- Не могу сказать, что Берг такая звезда, из-за ухода которой нужно рыдать хотя бы в течение трех дней. Я вообще не вижу в «Краснодаре» таких игроков, из-за ухода которых можно было бы сильно расстраиваться. Что касается желания уйти, хотеть они могут что угодно, но есть контракты.

Клубу с таким стадионом, хорошей финансовой базой, с такой замечательной инфраструктурой, нужны игроки поярче. И, конечно, на месте тренера должен быть более серьезный специалист с подтвержденным качеством.

Такой тренер должен собрать команду, все отладить, а потом, если хотите экспериментировать с собственными кадрами, ради бога – экспериментируйте, но на всем готовом.

А пока философия – воспитаем тренера сами, потерпела фиаско. Поэтому логичнее, на мой взгляд, было бы взять Бердыева. Он бы там все собрал, наладил. Ставьте ему в помощники своего доморощенного, чтобы он рос рядом с Бердыевым.

- По все же были некоторые успехи…

- Не стал бы ставить в большую заслугу две бронзы и тот факт, что на фоне безобразного выступления наших клубов в еврокубках, «Краснодар» продержался на один раунд дольше.

Для таких амбиций, для такой огромной проделанной работы по части создания инфраструктуры, этих достижений маловато.

- Представим, что вы президент клуба, у вас артачатся легионеры. Что бы вы сделали в этой ситуации?

- Не могу это комментировать, потому что совершенно не знаю, что происходит внутри клуба. Задача хозяина – давать деньги и строить стадион, налаживать инфраструктуру. А за спортивную составляющую отвечает специальный человек. Если нет результатов и удовлетворения от игры, нужно с этого человека и спрашивать.

источник: «Советский спорт»
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