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«Жоаозиньо и Новосельцев не помогут, а Федотов, возможно, вернется». Фоменко о матче с «Локомотивом»
06 апреля 11:16
автор: Юлия Григорьевская

«Жоаозиньо и Новосельцев не помогут, а Федотов, возможно, вернется». Фоменко о матче с «Локомотивом»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко и полузащитник Ибрагим Цаллагов в преддверии четвертьфинального матча на Кубок России с «Локомотивом» рассказали о готовности команды.

- Как прошла подготовка к матчу, и какие ожидания от игры с «Локомотивом»? – вопрос Фоменко.
- Учитывая, что было мало времени на подготовку, задача была просто восстановить игроков, чтобы они были готовы к матчу с «Локомотивом».

- Как себя чувствует Владимир Федотов, и когда он сможет вернуться к работе?
- Вчера ему было намного лучше. Все зависит от его состояния. Возможно, завтра он уже сможет со скамейки руководить командой. Мы на это надеемся. Все зависит от организма, как он справится с ангиной. У него то есть температура, то нет. Плавающий режим пока не понятен до конца.

- Каков характер травмы Джанаева. Когда он вернется на поле?
- Мы надеемся, что у него микротравма, но не можем рисковать здоровьем футболиста. Надеемся, что он в ближайшее время он вернется в команду.

- Принято ли решение, кто из вратарей завтра сыграет – Заболотный или Адамов?
- До конца решение не принято. Нам надо еще определить, кто лучше готов к матчу. До завтрашнего вечера решение будет принято.

- Смогут ли сыграть Жоаозиньо и Новосельцев, который получил травму в Казани?
- Нет, к сожалению. Ни тот, ни другой не сыграют.

- «Локомотив» выиграл шесть матчей подряд и, возможно, это лучшая команда весеннего отрезка чемпионата. Чем вы объясните столь резкий подъем команды Николича, и в чем плюсы схемы с ромбом в полузащите, которую он сейчас применяет, и в которой совершенно по-новому раскрылись Жемалетдинов и Камано?
- Лучше Николичу задать эти вопросы. Мне не корректно комментировать схему другой команды.

- Что для «Сочи» приоритетнее на данный момент: кубок или чемпионат?
- У нас нет приоритетов. Завтра матч, и не важно, чемпионат это или кубок. Мы в каждой игре ставим максимальные задачи - победить.

- В каком состоянии сейчас Ивелин Попов?
- Он восстанавливается после повреждения. Эта травма требует определенного периода лечения. Он проходит сложное восстановление. Мы надеялись, что весной он к нам присоединится, но все немного затягивается. Надеемся, он еще сыграет в этом чемпионате, потому что матчей еще достаточно.

- Вы не так давно уступили «Локомотиву» в чемпионате. Чем будет принципиально отличаться выездная игра и завтрашняя домашняя?
- Тем, что будет матч на кубок. А это всего одна игра. Плюс мы играем дома. А по остальным показателям ничем отличаться не будет. Есть соперник и нужно его победить.

- Вы с «Краснодаром», как тренер, доходили до финала Кубка России. Есть ли соблазн поднять этот трофей над головой?
- Соблазна нет, есть желание. Любой спортсмен, выходя на поле, имеет желание победить. Иначе зачем этим заниматься? У всех ребят есть желание выиграть кубок России.

«Нас подводит реализация, но мы надеемся вернуть удачу»

- «Сочи», судя по результатам, немого сдал в последнее время. В чем причина? – вопрос Цаллагову.
- Я бы не сказал, что мы сдали, потому что сама игра зрелищная, насыщенная. Реализация немного подводит. Нельзя вешать ярлыки, говорить, что мы сдали. Футбол не всегда предсказуем. Надеемся, мы сможем повернуть удачу на нашу сторону.

- Есть разница между матчами чемпионата и кубка и в чем она заключается?
- Разницы нет. Мы выходим на поле, и соперник хочет нас победить, и мы тоже хотим выиграть. Это как у боксера. Есть разница, важный турнир или нет? Получит он по морде или нет? Здесь точно так же.

- Что завтра будет определяющим и на что в игре с «Локомотивом» надо обратить особое внимание?
- Нам надо сконцентрироваться на себе, в первую очередь, на самоотдаче, на желании победить, и пусть «Локомотив» концентрируется на нашей игре.

- В кубке есть номинация - лучший полузащитник турнира. Насколько вы настроены стать обладателем столь престижного звания?
- Каждому игроку будет приятно любое звание. Но я об этом не думаю. Важнее результат команды. Если нам вручат кубок, для меня это будет более приятная награда.

источник: «Советский спорт»
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