ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 ЦСКА 0 П1 2.60 Х 3.70 П2 2.50
Еврокубок 20:00 Монако 0 Гран Канария 0 П1 1.50 П2 2.60
Германия - Бундеслига 20:00 Бавария 0 Меди Байройт 0
Англия - Чемпионшип 21:00 Брентфорд 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.55 Х 4.00 П2 7.10
Португалия - Сегунда 21:00 Каза Пия 0 Шавиш 0
Англия - Чемпионшип 21:45 Норвич Сити 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.42 Х 4.70 П2 8.40
Еврокубок 21:45 Виртус Болонья 0 УНИКС 0 П1 1.33 П2 3.30
Лига чемпионов 22:00 Манчестер Сити 0 Боруссия Д 0 П1 1.32 Х 5.80 П2 10.5
Лига чемпионов 22:00 Реал Мадрид 0 Ливерпуль 0 П1 2.90 Х 3.60 П2 2.48
«Это даже не шило на мыло, а гораздо хуже». Болельщики – о приходе в «Краснодар» Виктора Гончаренко
06 апреля 14:03
автор: Юрий Волохов

«Это даже не шило на мыло, а гораздо хуже». Болельщики – о приходе в «Краснодар» Виктора Гончаренко

Сегодня главным тренером «Краснодара» назначен Виктор Гончаренко. Белорусский специалист подписал контракт с «быками» до конца июня 2023 года.

ОЖИДАЕМОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Напомним, 3 апреля после разгромного поражения на своем поле от «Ахмата» (0:5) Мурад Мусаев написал заявление об отставке. Руководство клуба возражать не стало.

Мусаев работал в академии «Краснодара», с весны 2018 года он возглавлял главную команду. При Мусаеве «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов.

37-летний Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА 22 марта 2021 года. Его сменил хорватский специалист Ивица Олич, ранее выступавший в ЦСКА.

После 24 туров чемпионата России «Краснодар» занимает 10-е место, набрав 34 очка.

Сегодня на сайте «Советского спорта» экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мысль, что в данной ситуации логичнее было бы пригласить опытного Курбана Бердыева. Но, похоже, хозяин «Краснодара» давно остановился на кандидатуре Гончаренко, об этом писали многие комментаторы. Сергей Галицкий давно хотел бы пригласить Гончаренко, но тот являлся главным тренером ЦСКА.

«СОЧУВСТВУЮ: ГАНЧАРЕНКА НЕ ТРЕНЕР – ФИЗРУК»

Болельщики на спортивных сайтах и в соцсетях активно обсуждают это назначение.

с13
Это даже не шило на мыло, это гораздо хуже. Единственное объяснение - Галицкий решил построить клуб заново. Но не клуб с амбициями, а середнячок «Уфу» (Краснодар). И то, думаю, Гончаренко ее будет строить-строить и ..., ну короче - не построит. Печально. Еще один перспективный клуб - на обочину жизни.

WK_Ent
ЦСКА у Гончаренко прекрасно прессинговал в первые пару лет, единственная проблема, которая им помешала, - кошмарная реализация. Если Гончаренко сможет заставить Краснодар прессинговать, плюс сможет вводить в состав молодежь, то уровень игроков должен помочь добиться успеха.

Вова ВованоВИЧ
Сочувствую Краснодару. Хотя такого как Мусаев легко будет затмить, но Ганчаренка не тренер - физрук.

Hovawart645
Жеребят загубил, теперь телята на очереди.

Тот самый Зануда
Прекрасный стадион, отличная детская академия, неплохой в общем-то состав. Ну казалось бы найми нормального специалиста, живи и радуйся. Так нет же, мы не ищем лёгких путей.

Bidigon2020
Очередная «прокладка» между Галицким-Арутюняном и футболистами. Последним тренером Краснодара был Муслин. После его увольнения на эту должность назначались исключительно «проводники идей » владельца клуба. Я так думаю))

Лукойл не народное бабло
Даешь дубль 3, победа Зенита 7:0 в Краснодаре и увольнение картошки )))

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Панарина признанали первой российской звездой недели в НХЛСеверная Корея отказалась от участия в токийской ОлимпиадеМайкл Чендлер хочет подраться за "пояс Макгрегора" с КоноромРоднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катанииУЕФА отреагировал на отказ арбитра Карасева вставать на коленоАкинфеев публично обратился к Гончаренко
Гончаренко и Галицкий: какой будет перезагрузка по-краснодарски
Виктор Гончаренко после отставки из ЦСКА оставался без работы всего две недели. 6 апреля он был утвержден на посту главного тренера принадлежащего Сергею Галицкому клуба «Краснодар», где с ним подписали контракт до 2023 года.
«Спартак» без Лиги чемпионов, ЦСКА вне первой четверки. Расклады на концовку РПЛ
«Плеймейкер» оценил перспективы ведущих команд Российской Премьер-Лиги на финишном отрезке чемпионата-2020/21 исходя из календаря.
Могильщики «Челси» и «Атлетико», всплеск Трента перед «Реалом». Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в выходные в Топ-5 европейских лиг.
«Муктара сильно оскорбили, он убит». Реакция на расистский скандал с командой Черышева
Матч Примеры «Кадис» - «Валенсия» (2:1), состоявшийся 4 апреля, был прерван после оскорблений на расовой почве в адрес игрока гостей. История обязательно получит продолжение.
Капитаном на Евро будет Дзюба, новых лиц там не увидим. Главное из интервью Черчесова
Станислав Черчесов в воскресенье раздавал интервью. «Плеймейкер» собрал самые интересные высказывания главного тренера сборной России в беседах с «Матч ТВ» и «Чемпионатом».
Невероятно, но Орзул снова победила Нагучева. Итоги 4-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул ошиблась лишь в одном из пяти прогнозов на матчи футбольного уик-энда и повела уже со счетом 4:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Мусорные шайбы тоже считаются. Овечкин забил гол №725, до Дионна осталось шесть
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:4) благодаря семи очкам российских легионеров.
«Гончаренко не подходит под философию клуба Галицкого». Балахнин — о переменах в «Краснодаре»
Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу двух отставок в клубах РПЛ - Мурада Мусаева и Рашида Рахимова.
Головин рвется в Лигу чемпионов. До Парижа — одно очко
«Монако» с Александром Головиным в составе выиграл второй матч подряд со счетом 4:0 (у «Метца») и по-настоящему включился в борьбу за титул.
Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон
«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика