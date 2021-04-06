«Это даже не шило на мыло, а гораздо хуже». Болельщики – о приходе в «Краснодар» Виктора Гончаренко

Сегодня на сайте «Советского спорта» экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мысль, что в данной ситуации логичнее было бы пригласить опытного Курбана Бердыева. Но, похоже, хозяин «Краснодара» давно остановился на кандидатуре Гончаренко, об этом писали многие комментаторы. Сергей Галицкий давно хотел бы пригласить Гончаренко, но тот являлся главным тренером ЦСКА.

37-летний Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА 22 марта 2021 года. Его сменил хорватский специалист Ивица Олич, ранее выступавший в ЦСКА.

Мусаев работал в академии «Краснодара», с весны 2018 года он возглавлял главную команду. При Мусаеве «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов.

Напомним, 3 апреля после разгромного поражения на своем поле от «Ахмата» (0:5) Мурад Мусаев написал заявление об отставке. Руководство клуба возражать не стало.

«СОЧУВСТВУЮ: ГАНЧАРЕНКА НЕ ТРЕНЕР – ФИЗРУК»

Болельщики на спортивных сайтах и в соцсетях активно обсуждают это назначение.

с13

Это даже не шило на мыло, это гораздо хуже. Единственное объяснение - Галицкий решил построить клуб заново. Но не клуб с амбициями, а середнячок «Уфу» (Краснодар). И то, думаю, Гончаренко ее будет строить-строить и ..., ну короче - не построит. Печально. Еще один перспективный клуб - на обочину жизни.

WK_Ent

ЦСКА у Гончаренко прекрасно прессинговал в первые пару лет, единственная проблема, которая им помешала, - кошмарная реализация. Если Гончаренко сможет заставить Краснодар прессинговать, плюс сможет вводить в состав молодежь, то уровень игроков должен помочь добиться успеха.

Вова ВованоВИЧ

Сочувствую Краснодару. Хотя такого как Мусаев легко будет затмить, но Ганчаренка не тренер - физрук.

Hovawart645

Жеребят загубил, теперь телята на очереди.

Тот самый Зануда

Прекрасный стадион, отличная детская академия, неплохой в общем-то состав. Ну казалось бы найми нормального специалиста, живи и радуйся. Так нет же, мы не ищем лёгких путей.

Bidigon2020

Очередная «прокладка» между Галицким-Арутюняном и футболистами. Последним тренером Краснодара был Муслин. После его увольнения на эту должность назначались исключительно «проводники идей » владельца клуба. Я так думаю))

Лукойл не народное бабло

Даешь дубль 3, победа Зенита 7:0 в Краснодаре и увольнение картошки )))