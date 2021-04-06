«Милан» – идеальный вариант для Хвичи, а «Юве» и «Бавария» – слишком большой риск

По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, большое промо в Италии Хвиче делает его соотечественник Каха Каладзе. Будучи одной из легенд «Милана», он пользуется большим авторитетом и находится в близких отношениях со спортивным директором россонери Паоло Мальдини. Тот якобы даже посылал скаута на матч Грузия – Испания. Увиденное им наверняка добавило Кварацхелии вистов.

Если уж год не забивавший за «Ростов» Шомуродов получил интересное предложение из «Дженоа», то на Хвичу обязаны были обратить внимание куда более статусные команды. Так оно и получилось. Утверждается, что он есть в списках «Баварии», «Милана», «Ювентуса», «Наполи» и дортмундской «Боруссии». Гендиректор казанцев Рустем Сайманов очень хочет оставить лидера еще на один сезон, но понимает, что отказывать грандам неправильно (он сказал – «не имею права удерживать»), так что летом игрок наверняка покинет РПЛ.

Леонид Слуцкий опровергает факт зависимости от Кварацхелии, оперируя голевой статистикой Джордже Деспотовича (11 голов) и Дениса Макарова (6), но это не вполне справедливо, ведь подавляющее большинство опасных моментов у ворот соперника создается именно при участии Хвичи, за счет его абсолютно непредсказуемого дриблинга. По этому показателю он лучший не только в РПЛ (3,6 обводки за игру), но даже в отборе к ЧМ-2022 (5). Примечательно, кстати, что по статистике Whoscored вторую строчку с Лероем Зане, Мемфисом Депаем, Русланом Малиновским и Саргисом Адамяном делит лидер сборной России Александр Головин. Но это так, приятный факт.

Если узбекский нападающий после яркого старта забивать практически перестал (с октября 2020-го всего один гол за «Ростов»), то грузинский полузащитник продолжает набирать обороты. Весенний отрезок он проводит просто фантастически – забил «Уфе», «Сочи» и сборным Испании и Грузии, сыграл ключевую роль в обоих голевых эпизодах матча со «Спартаком».

Осенью 2019-го мы все вместе восхищались невероятной игрой и результативностью нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова, а спустя год еще более ярко стал проявлять себя Хвича Кварацхелия из «Рубина». Их объединяет тот факт, что оба они – молодые легионеры из стран постсоветского пространства, сверкнувшие в нашей лиге, но на этом совпадения заканчиваются.

Считается, что «Милан» прямо сейчас является фаворитом в этой гонке. Среди представленных выше вариантов этот кажется самым правильным и для команды, и для самого игрока. Коротко о каждом.

«МИЛАН»

Важно проговорить, что Хвича отлично владеет обеими ногами, а его главные достоинства – умение на дриблинге сместиться в центр и поставленный удар с дальней дистанции (так он забил, например, в предыдущем туре «Сочи»). Однако два последних сезона он провел на левом краю атаки и именно здесь проявил себя наиболее ярко, поэтому для минимизации риска стоит выбирать команды: а) где он будет регулярно выходить на поле; б) преимущественно слева.

«Милан» в этом отношении подходит очень здорово. В первую очередь потому, что на левом краю обороны у россонери есть блестяще подключающийся к атакам Тео Эрнандес, способный в одиночку закрывать всю бровку. Это позволяет игроку, располагающемуся выше, смещаться в центр без потери вариантов развития атаки, что идеально подходит Хвиче – оказавшиеся с ним лицом к лицу соперники вынуждены разрываться между сразу несколькими игроками атаки.

Сейчас эти функции выполняет Анте Ребич, но он скорее игрок касания, готовый здорово убежать в контратаку, бросить мяч на ход партнеру или завершить комбинацию в роли второго форварда, однако в позиционной атаке хорват не так хорош – куда слабее контролирует мяч (0,7 обводки за матч) и хуже находит варианты для розыгрыша накоротке.

По владению мячом «Милан» только седьмой в серии A (51,8%), однако большинство мячей забивает именно в позиционном нападении, так что прибавлять в этом компоненте команде необходимо. Хвича станет идеальным дополнением уже имеющимся игрокам, а уж возможность поиграть в связке с недавно продлившим контракт Златаном Ибрагимовичем – наверное, для этого парни и начинают играть в футбол.

Кроме того, у «Милана» молодой по составу участников проект, в топ-11 команды по количеству проведенных на поле минут: Джануиджи Доннарумма (22 года), Франк Кессье (24), Тео Эрнандес (23), Давид Калабрия (24), Рафаэл Леау (21), Алексис Салемакерс (21) и Сандро Тонали (20), в роли первых запасных Диогу Далот (22), Браим Диас (21) и Фикайо Томори (23).

Четверо последних находятся в команде в аренде, так что неизвестно, останутся ли они в Милане, тем не менее очевидно, что Мальдини делает ставку на перспективную молодежь. Прямо сейчас проект красно-черных – самые прогрессивный в Италии и, возможно, Европе, а Стефано Пиоли блестяще развивает молодых игроков, так что заскочить на борт хотя бы на второй сезон будет большой удачей. Через пару лет пробиться в команду будет в несколько раз сложнее.

«БОРУССИЯ» ДОРТМУНД

В Дортмунде тоже традиционно много молодежи, но здесь конкуренция выше. «Боруссия» располагает приличным бюджетом и может себе позволить не продавать за 100 млн евро Джейдона Санчо.

В нынешнем сезоне проект притормозил, но состав по-прежнему очень здорово укомплектован, а прямым конкурентом Хвичи по позиции будет проводящий последние два года даже лучше брата Эдера полузащитник сборной Бельгии Торган Азар. Плюс капитан команды Марко Ройс и молодые таланты Джованни Рейна и Рейньер (он взят в аренду у «Реала» до 2022 года), а на правом краю есть Джейдон Санчо. В общем, игровой практики, без которой невозможен рост, будет куда меньше, чем в «Милане».

Также стоит добавить, что летом «Боруссию» возглавит Марко Розе. Он круто работал с молодежью в «Зальцбурге», но в Менхенгладбахе ситуация совсем иная. К тому же здесь у него есть четко выраженный костяк, в который вносятся изменения только в случае необходимости. А сходу пробиться в основу на таком уровне Хвиче будет непросто.

Из плюсов отметим возможную связку с Эрлингом Холандом и куда более романтичный чемпионат. Большинство команд бундеслиги играют в интенсивный футбол, много прессингуют и оставляют сзади достаточно свободного пространства, что на руку такому технарю, как Кварацхелия.

«ЮВЕНТУС»

Туринцев летом ждут очень серьезные изменения, но сейчас детали их будущего в тумане. Неясно, кто уйдет, кто останется (даже судьба Криштиану Роналду под вопросом), кто будет строить команду заново.

К тому же на левом краю есть будущая звезда сборной Италии Федерико Кьеза, с которым у Хвичи схожая манера игры – обострение за счет смещения в центр. В «Фиорентине» он выступал справа, но этот фланг сильно ограничивает его потенциал, так что передвигать его туда нелогично, а конкурировать с итальянцем Хвиче будет тяжело.

Справа попроще – 20-летний Деян Кулусевски и Федерико Бернардески, от которого «старая синьора» никак не может избавиться. Плюс отправленный в оборону Хуан Куадрадо. Пожалуй, здесь заиграть у Хвичи шансы неплохие, особенно если Бернардески и Куадрадо уйдут, но не очень понятно, насколько ему самому будет проще проявить свои сильные качества именно на правом краю.

Не имея представления о том, кому доверят тренировать «Ювентус» в следующем сезоне (почти наверняка это будет не Андреа Пирло), очень сложно предсказать, как повернутся события. А еще нельзя забывать о том, что туринцы подписывают игроков на три-четыре состава, а потом раскидывают их по арендам (прямо сейчас таковых десять человек только из первой команды), и лишь немногие возвращаются обратно. Велик риск запросто затухнуть где-нибудь в «Дженоа».

«БАВАРИЯ»

Не хочется быть банальным, но «Бавария» - это «Бавария». Альфонсо Дэвисов, способных в 20 лет заиграть на таком уровне, единицы. Куда больше шансов стать вторым Михаэлем Кюизансом, проведшим за прошлый сезон 302 минуты (в нынешнем его отдали в аренду «Марселю»). У мюнхенцев максимально высокие задачи, поэтому времени на эксперименты нет, а конкурировать с игроками уровня Кингсли Комана, Дугласа Косты, Сержа Гнабри и Лероя Зане Хвича, при всем к нему уважении, вряд ли готов. Во всяком случае, риск затеряться в резерве слишком велик.

К тому же в Мюнхене тоже не очень понятно, кто будет руководить командой в следующем сезоне. По работе Ханса-Дитера Флика не может быть никаких вопросов, однако ходят слухи, что он не смог найти общий язык со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Не исключено, что летом уйдет в сборную Германии.

«НАПОЛИ»

Возможно, это прозвучит слишком субъективно, но я бы никому не пожелал оказаться в «Наполи». Отвратительный, давно потерявший актуальность стадион с беговыми дорожками, построенный еще в середине прошлого века, безумный владелец Аудрелио де Лаурентис, способный запереть команду на базе вопреки мнению тренера, регулярно неудачный (ладно, пусть будет – спорный) выбор тренеров…

Подписанный в Неаполе контракт регулярно становится кабалой, и покинуть клуб при желании может оказаться нереально (Калиду Кулибали не даст соврать). А конкретно для Хвичи это еще и нереальный конкурент в лице капитана и любимца Неаполя Лоренцо Инсинье. По общему уровню неаполитанцы грузину вполне подходят, но вот все эти нюансы… На такое предложение можно согласиться только в случае отсутствия достойных альтернатив в Европе. А может быть, даже тогда лучше остаться еще на год-два в «Рубине».