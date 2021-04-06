«Зенит» получил премию Liga Fair Play по итогам марта

«Зенит» стал лауреатом премии Liga Fair Play по итогам марта. С 20-го по 23-й тур Тинькофф РПЛ сине-бело-голубые набрали 7,938 балла по системе оценки Fair Play. Такой же показатель и у «Динамо», однако петербуржцы получили пять желтых карточек, а москвичи — восемь.

Приз вручался капитану команды Деяну Ловрену уже во второй раз в сезоне 2020–2021 гг. Торжественная церемония состоялась перед началом матча 24-го тура против «Химок». Первую награду команда получила по итогам октября.

“Зенит“ заслуженно становится обладателем премии LIGA FAIR PLAY. В первых четырёх играх после зимней паузы сине-бело-голубые показали достойное поведение на поле, честную и интересную игру. В то время как болельщики клуба красиво и с полной отдачей поддерживали свою любимую команду», — отметил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

«Премия LIGA FAIR PLAY нацелена на развитие отечественного футбола. Она вручается клубам, показавшим спортивную, дисциплинированную игру, которая, в свою очередь, всецело влияет на дальнейшее процветание российского футбола, выводит его на более высокий уровень», — объяснил советник по информационной политике Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев.

Основная цель премии LIGA FAIR PLAY, учреждённой РПЛ и генеральным партнёром лиги БК «Лига Ставок» в 2017 году, — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам, а также зрелищность игры, спортивное поведение и дисциплина на поле.

Премия присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой Fair Play за отчётный период. Методика оценки рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по данной системе осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play: зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков, жёлтые и красные карточки.

Всю необходимую дополнительную информацию можно найти на сайте ligafairplay.ru.