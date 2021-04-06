Максим Деменко: Не думаю, что Гончаренко быстро выведет «Краснодар» из кризиса

- Официально подтверждено назначение в «Краснодар» Виктора Гончаренко. Как восприняли эту новость?

- Нормально. Мы знаем, что этот тренер достаточно хорошо работал в «Кубани» и в ЦСКА себя проявлял. Но он пришел в «Краснодар» не в очень хорошее время. Возможно, первый его матч для «быков» станет эмоциональным, но в остальном все будет проблематично, потому что проблемы у южан существуют и мы это видим. Много футболистов уйдет после сезона, со многими он сейчас будет общаться. А так, как специалист мне он нравился не только по ЦСКА, но еще по работе в «Кубани».

- По силам ли ему быстро вывести команду из кризиса?

- Нет. Однозначно. Может быть эмоционально одна игра пройдет хорошо, все-таки новому наставнику что-то надо доказать, плюс некоторые ребята, кто не проходил в состав, будут пытаться завоевать это право, но проблемы у команды, конечно, есть.

- Это сезон уже потерян?

- Потерян. «Краснодар» никак не сможет пробиться в Лигу Европы.

- Вас не удивило, что неудачи Гончаренко в ЦСКА не отпугнули руководство «Краснодара»?

- Нет. Думаю, если Галицикй нашел общий язык с Гончаренко, то этот тренер будет в команде.

- Нет ли риска, что Гончаренко не сработается с Галицким, ведь у тренера довольно упрямый характер?

- Он запросто может не сработаться с Галицким. Но тут надо уже Виктору Михайловичу думать, потому что если у него что-то не пойдет, то вся его карьера может пошатнуться. Тут есть риск для тренера.