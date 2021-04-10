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Португалия - Сегунда 1-й тайм, 42' Академика 1 Порту Б 1 П1 2.45 Х 2.60 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Падерборн 07 0 Бохум 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.28
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Эрцгебирге 0 Санкт-Паули 0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Тамбов 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 10.0
Англия - Премьер-лига 14:30 Манчестер Сити 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.38 Х 5.30 П2 8.10
Англия - Чемпионшип 14:30 Миллуолл 0 Суонси Сити 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.50
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Испания - Примера 15:00 Хетафе 0 Кадис 0 П1 1.88 Х 3.20 П2 5.20
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 СПАЛ 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.50
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Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 Пескара 0 П1 2.22 Х 3.30 П2 3.40
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«Резо наглухо закрыл великого Джорджа Беста, тот растворился на поле». Ревазу Дзодзуашвили – 76!
10 апреля 12:14
автор: Юрий Волохов
автор фото: Sputnik / B. Elin

«Резо наглухо закрыл великого Джорджа Беста, тот растворился на поле». Ревазу Дзодзуашвили – 76!

Сегодня отмечает день рождения бывший защитник тбилисского «Динамо» и сборной СССР Реваз Дзодзуашвили.

НАДЕЖНЫЙ, ЦЕПКИЙ

Реваз Дзодзуашвили был крайним защитником, но, если надо, играл персонально против самых опасных форвардов соперника. Про своего давнего партнера по сборной СССР рассказывает лучший футболист страны 1972 года, эксперт «Теле спорта» Евгений Ловчев.

- Я только пришел в сборную в 1969 году. Осенью нам предстояли отборочные матчи чемпионата мира, который следующим летом должен пройти в Мексике. Нам досталась сборная Северной Ирландии – очень крепкая команда, но в ее составе была настоящая звезда, бомбардир «Манчестер Юнайтед», обладатель «Золото мяча» сезона-1968 Джордж Бест.

Первый матч мы играли в Белфасте в сентябре 1969 года. Про Беста тогда много говорили, ведь «МЮ» в 1968 году выиграл Кубок Европейских чемпионов, Бест там был одним из главных героев.

В Белфасте поразило количеством рекламных баннеров с Бестом. Он был везде – рекламировал продукты питания, напитки еще что-то. Красавец с длинными волосами - прическа по тогдашней моде.

Бест в Северной Ирландии, да и в Англии, был божеством – вел веселый образ жизни, вокруг него крутились толпы поклонниц. И многим он не отказывал во внимании.

Наш старший тренер Гавриил Дмитриевич Качалин решил, что против Беста нужно играть персонально. И поручил это Ревазу Дзодзуашвили.

Я помню: когда Бест получал мяч, трибуны визжали женскими голосами, как на концерте «Битлов». Но нам он не только не забил, Резо просто «съел» великого форварда, того не было видно, растворился на поле. Мы сыграли вничью 0:0.

То же самое было в московском матче – Резо выключил Беста полностью. В Москве мы выиграли 2:0. А турок без проблем обыграли и дома, и на выезде. Турки в те времена были аутсайдерами.

Резо не был таким уж ярким игроком, но он был очень надежным защитником, цепким и классным персональщиком.

«У НАС С ТОБОЙ ДЕЛА НЕ ОЧЕНЬ» И КАНИСТРА С ВИНОМ

- Я периодически бываю в Тбилиси и всегда встречаюсь с Резо, - продолжает рассказ Евгений Ловчев. - Мы с ним ходим на кладбище, к могилам Славы Метревели, Миши Месхи.

Пару сезонов Резо провел в кутаисском «Торпедо». Он мне как-то рассказал смешную историю про тренера, который тогда с «Торпедо» работал. Когда он выстраивал команду, говорил кому-то из игроков: «Что-то у нас с тобой не очень хорошие дела». Это фраза означала, что этот футболист тренера больше не устраивает. После этой фразы обычно игрока отчисляли.

И вот как-то тренер выстраивает команду, доходит до Резо и говорит свою стандартную фразу. Резо отвечает: «Да, нет – вроде очень хорошие дела».

Резо понял, что нужно уходить. Он переехал в Тбилиси и стал там основным игроком не только «Динамо», но и сборной СССР.

Вспомнил одну смешную историю. Это был, кажется, 1972 год. «Спартак» играл на выезде в Тбилиси. Вечером после матча Резо привез мне в гостиницу 30-литровую канистру домашнего вина. Я в принципе, человек не пьющий, но ничего - зато привезу подарок из Тбилиси. Лег спать, утром самолет в Москву. А наши никак не заснут, в карты играют в номере у Славы Егоровича. Вдруг – стук в дверь, Слава заходит. «Жень, тебе Дзодзуашвили вина привез. Можно мы немного отольем?».

Утром глянул – там полканистры как не бывало. Приехали в аэропорт. Обычно мы бросали сумки в середине зала, врач или кто-то за ними присматривал, а мы шли гулять по аэропорту. Я поверх сумок поставил канистру. Потом когда вернулся, смотрю, а канистра пустая – ребята в аэропорту ее добили.

Резо, с днем рождения! Здоровья! Очень люблю и уважаю этого замечательного человека.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Реваз Дзодзуашвили

Родился 10 апреля 1945 года в Кутаиси (Грузия).

Карьера. Сухумское «Динамо» (1965), кутаисское «Торпедо» (1966-1967), тбилисское «Динамо» (1968-1976).

В высшей лиге чемпионатов СССР провел 301 матч (5 голов).

За сборную СССР играл с 1969 по 1974 год, провел в ее составе 49 матчей.

Достижения. Серебряный призер чемпионата Европы (1972), бронзовый призер Олимпийских игр (1972); 4-кратный бронзовый призер чемпионатов СССР (1969, 1971, 1972, 1976 - весна); финалист Кубка СССР (1970).

источник: «Советский спорт»
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