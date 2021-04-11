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Италия - Серия А 13:30 Интер М 0 Кальяри 0 П1 1.30 Х 5.40 П2 12.0
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«Жора сказал: «Не дают квартиру – ухожу из «Спартака». И уехал в Кострому». Георгию Ярцеву – 73!
11 апреля 10:00
автор: Юрий Волохов

«Жора сказал: «Не дают квартиру – ухожу из «Спартака». И уехал в Кострому». Георгию Ярцеву – 73!

Сегодня отмечает 73-й день рождения чемпион и серебряный призер чемпионата СССР в составе «Спартака», бывший тренер сборной России, «Спартака» и московского «Динамо» Георгий Ярцев.

«БЕСКОВ ПРИСМОТРЕЛ НОВИЧКОВ НА ЗИМНЕМ ТУРНИРЕ»

Про своего партнера по «Спартаку» рассказывает лучший футболист СССР 1972 года, эксперт «Теле спорта» Евгений Ловчев.

- Жора появился в «Спартаке» зимой 1977 года. Команда только вылетела в первую лигу. Возглавил «Спартак» Константин Иванович Бесков. Он провел зимой большой смотр всех спартаковских сил. В манеже в Сокольниках собрались спартаковские команды со всего Союза. Кажется, всего было 16 команд.

Там-то Бесков присмотрел Жору Ярцева, Олега Романцева, Сергея Шавло, Сашку Сорокина, Рината Дасаева.

А из «Динамо» он забрал Юру Гаврилова и Вадима Павленко. Гаврила ведь в «Динамо» больше в дубле играл, в основу не проходил. А в «Спартаке» Бесков создал уникальную связку Гаврилов – Ярцев. Они была словно созданы друг для друга. Сколько Жора забил с передач Гаврилы!

Бесков же был отличным тактиком. Он говорил Ярцеву: «Держись по месту инсайда – между крайним и центральным защитником. У тебя будет ни один момент, когда они начнут тебя передавать друг другу, и ты окажешься на мгновение без опеки». Гаврилов в разрез ему давал пас, Жора убегал и забивал.

«БЕСКОВ НАЕХАЛ НА ЖОРУ, А ОН ДВА В ТАШКЕНТЕ ЗАБИЛ»

В конце сезона в первой лиге лидировали мы, «Пахтакор» и минское «Динамо». Выезд у нас был Душанбе-Ташкент. Жора, Хидя, Сорокин, Глушаков, дядя Дениса, и еще несколько ребят жили на базе в Тарасовке. Жора первый стоял в очереди на квартиру, взрослый человек, у него семья.

А на команду квартиру дали одну. И тут мы в Душанбе играем 1:1. Бесков после матча повесил всех собак на Жору. А Николай Петрович Старостин знал, какое положение с жильем у Гаврилы. Он жил в Сетуни в двухкомнатной квартире. С ней проживали отец-инвалид, Юра с семьей и еще одна семья. Старостин понимал, что нужно отдать квартиру Юре. Лидер «Спартака» не может и не должен жить в таких условиях. А тут еще Константин Иванович попер на Жору.

Приехали в Ташкент. Бесков говорит, что руководители «Пахтакора» предлагают ничью. И добавил: «Они нас боятся, мы выиграем». И мы выиграли 3:1, а Жора забил два гола.

Он уже знал, что квартиру отдали Гавриле. В самолете Жора говорит: «Квартиру не дали, ухожу из «Спартака». Я его отговаривал: «Жор, не пори горячку, все наладится, квартиру получишь».

Но в Тарасовке он собрал вещи и уехал в Кострому.

Бесков устроил собрание, по поводу отъезда Ярцева: мол, кто такой, ничего еще не добился, бросил команду. И говорит в конце: «Ставлю на голосование, чтобы Ярцеву запретить играть в футбол». В костромском «Спартаке», родном для Жоры, уж точно могли ему кислород перекрыть.

Как-то все промолчали. Я встал: «Константин Иванович, за что Жору дисквалифицировать? Я категорически против. В «Спартаке» так с игроками не поступают. Человек приехал из Костромы, взрослый человек, живет на базе». Жора уже назабивал кучу голов к тому времени, а после победы в Ташкенте мы вышли на первое место. «Ему надо спасибо сказать, а мы его выгонять хотим», – закончил я выступление.

Настроение после моих слов изменилось, ребята тоже стали выступать в поддержку Ярцева. А в конце проголосовали за то, чтобы Жору не наказывать.

Он через пару дней вернулся. Я сидел в столовой, Жора ко мне подошел и говорит: «Жень, спасибо». Я ответил, что не за то меня благодарить, я бы все равно не смог промолчать.

«Спартак» вернулся в высшую лигу. После сезона всей командой пошли на прием к председателю Моссовета Промыслову. Николай Петрович для таких встреч всегда готовил список: кому нужно дать квартиру, кому машину. Жора был в списке и ему дали квартиру в Сокольниках.

P.S.

Мы с Жорой дружим много лет. Мне его жена Любашка часто присылаем какие-то их видео, фото. Жора – яркий человек, я его люблю и уважаю.

Здоровья и еще раз здоровья!

источник: «Советский спорт»
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