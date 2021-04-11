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Азмун никому шансов не оставит. Волевая победа «Зенита» в Сочи
11 апреля 18:42
автор: Артем Зибрак
автор фото: Twitter РПЛ

Азмун никому шансов не оставит. Волевая победа «Зенита» в Сочи

В 25-м туре РПЛ «Зенит» в равной игре победил на выезде «Сочи» (2:1) и оторвался от «Спартака» на семь очков. Азмун оформил дубль.

«СОЧИ-1» ИЛИ «ЗЕНИТ-2»?

Плотность в турнирной таблице РПЛ столь высока, что каждый матч имеет огромное значение для каждой команды. Во всяком случае, в верхней половине таблицы. Встреча «Сочи» и «Зенита» не исключение, а специфические отношения между командами только добавляли интриги. Хозяева очень хотели доказать, что все разговоры вокруг отношений команд не имеют под собой оснований, но вновь не смогли добиться успеха.

Вряд ли в России есть футбольные болельщики, кому невдомек об оптовых переходах зенитовцев в клуб с юга России. Эта игра стала тому еще более ярким подтверждением, ведь в составе хозяев дебютировал воспитанник сине-бело-голубых Данила Прохин. Он разбавил МММовскую тройку в центре обороны Маммана – Миладинович – Мевля. Словенец не попал даже в заявку. Как и Иван Новосельцев (еще один защитник с зенитовским прошлым) и Жоаозиньо.

У питерцев главной потерей стало отсутствие получившего повреждение Деяна Ловрена, что позволило оправдать аренду у «Ростова» Дмитрия Чистякова. Ростовчанин выходит на поле только в случае проблем у основной пары Ловрен – Ярослав Ракицкий, поэтому в стартовом составе в нынешнем сезоне РПЛ он вышел всего в четвертый раз.

ДЗЮБА ПРОИГРЫВАЕТ ВЕРХ

«Зенит», как лидер чемпионата, имел огромное территориальное и игровое преимущество. Вытягивая плотно обороняющихся оппонентов со своих позиций, гости регулярно доставляли мяч в штрафную и создавали моменты той или иной остроты. К середине тайма гости нанесли уже семь ударов, а Артем Дзюба откровенно простил соперника, неудачно положив корпус после зрячей подачи Далера Кузяева с фланга.

Питерцы в последних матчах пытаются влезать в чужую штрафную через центр, но на сей раз столкнулись с очень сильным сопротивлением и отказом от агрессивного прессинга (сочинцы встречали соперника на чужой половине, но в позиционной обороне), так что вынужденно свалились на фланговую игру, в которой у Дзюбы неожиданно не пошло. За тайм он выиграл только одно верховое единоборство, но и оно не попало в статистику, потому что форвард забрался в офсайд.

Чаще других питерцы на удар выводили Сердара Азмуна, но у иранца игра не пошла – в первом тайме из четырех ударов он только раз попал в створ и еще дважды потерял мяч в ситуациях, к тому не располагавших.

МАЛКОМ НЕ ТОРОПИТСЯ, АЗМУН НЕ ПРОЩАЕТ

Можно было предположить, что пассивная игра южан связана с тем, что в середине недели у них был сложный матч с «Локомотивом» на Кубок России, однако начало второго тайма разрушило это логическую цепочку. Хозяева заиграли заметно активнее, провели несколько неплохих атак и открыли счет. Вячеслав Караваев застрял в полупозиции между флангом и центром обороны и в результате не мог прервать скидку Сергея Терехова на ход Артуру Юсупову. Удар сочинца с острого угла Андрей Лунев парировал, но набежавший Никита Бурмистров открыл счет.

«Зенит», однако», на поражение не наиграл. Еще до гола Бурмистрова очень опасно контратаковал, но Азмуну категорически не хватало точности в завершении. То пробьет мимо (правда, из офсайда), то неподалеку от находившегося начеку Николая Заболотного. И все же спустя пять минут после гола Бурмистрова он и сравнял счет, замкнув отличную подачу Ракицкого со штрафного.

Имея целых пять замен, Сергей Семак к первой обратился только за 15 минут до конца основного времени. И это при том, что он имеет лучшую обойму игроков в РПЛ. Обращает на себя внимание и реакция Малкома на эту замену – бразилец, несмотря на ничейный результат, уходил с поля трусцой, как будто растягивая время в игре. Что, согласитесь, странно для команды, теряющей преимущество над ближайшим преследователем.

Казалось, что настроение Малкома передается партнерам, однако вскоре Азмун вновь реабилитировался за промахи в первый час игры – на сей раз он головой замкнул подачу с фланга Дугласа Сантоса. «Зенит» в концовке вырвал волевую победу и оторвался от «Спартака» на семь очков. Кажется, питерцев в этом сезоне уже не догнать.

РПЛ. 25-й тур

«Сочи» - «Зенит» - 1:2 (0:0)

Голы: Бурмистров, 58 – 1:0. Азмун, 63 – 1:1. Азмун, 80 – 1:2.

«Сочи»: Н. Заболотный, Прохин, Маммана, Миладинович, Заика (Маргасов, 90), Цаллагов, Нобоа (Пруцев, 90), Терехов, Бурмистров (Руденко, 79), Юсупов, А. Заболотный (Дуганжич, 90).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Вендел (Дриусси, 90+1), Барриос, Кузяев, Малком (Мостовой, 74), Азмун (Ерохин, 90+1), Дзюба (Оздоев, 86).

Предупреждения: Прохин, 39. Барриос, 42. Руденко, 85. Миладинович, 90+4.

Судья: Москалев (Воронеж).

источник: «Советский спорт»
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