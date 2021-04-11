Азмун никому шансов не оставит. Волевая победа «Зенита» в Сочи

У питерцев главной потерей стало отсутствие получившего повреждение Деяна Ловрена, что позволило оправдать аренду у «Ростова» Дмитрия Чистякова. Ростовчанин выходит на поле только в случае проблем у основной пары Ловрен – Ярослав Ракицкий, поэтому в стартовом составе в нынешнем сезоне РПЛ он вышел всего в четвертый раз.

Вряд ли в России есть футбольные болельщики, кому невдомек об оптовых переходах зенитовцев в клуб с юга России. Эта игра стала тому еще более ярким подтверждением, ведь в составе хозяев дебютировал воспитанник сине-бело-голубых Данила Прохин. Он разбавил МММовскую тройку в центре обороны Маммана – Миладинович – Мевля. Словенец не попал даже в заявку. Как и Иван Новосельцев (еще один защитник с зенитовским прошлым) и Жоаозиньо.

Плотность в турнирной таблице РПЛ столь высока, что каждый матч имеет огромное значение для каждой команды. Во всяком случае, в верхней половине таблицы. Встреча «Сочи» и «Зенита» не исключение, а специфические отношения между командами только добавляли интриги. Хозяева очень хотели доказать, что все разговоры вокруг отношений команд не имеют под собой оснований, но вновь не смогли добиться успеха.

«Зенит», как лидер чемпионата, имел огромное территориальное и игровое преимущество. Вытягивая плотно обороняющихся оппонентов со своих позиций, гости регулярно доставляли мяч в штрафную и создавали моменты той или иной остроты. К середине тайма гости нанесли уже семь ударов, а Артем Дзюба откровенно простил соперника, неудачно положив корпус после зрячей подачи Далера Кузяева с фланга.

Питерцы в последних матчах пытаются влезать в чужую штрафную через центр, но на сей раз столкнулись с очень сильным сопротивлением и отказом от агрессивного прессинга (сочинцы встречали соперника на чужой половине, но в позиционной обороне), так что вынужденно свалились на фланговую игру, в которой у Дзюбы неожиданно не пошло. За тайм он выиграл только одно верховое единоборство, но и оно не попало в статистику, потому что форвард забрался в офсайд.

Чаще других питерцы на удар выводили Сердара Азмуна, но у иранца игра не пошла – в первом тайме из четырех ударов он только раз попал в створ и еще дважды потерял мяч в ситуациях, к тому не располагавших.

МАЛКОМ НЕ ТОРОПИТСЯ, АЗМУН НЕ ПРОЩАЕТ

Можно было предположить, что пассивная игра южан связана с тем, что в середине недели у них был сложный матч с «Локомотивом» на Кубок России, однако начало второго тайма разрушило это логическую цепочку. Хозяева заиграли заметно активнее, провели несколько неплохих атак и открыли счет. Вячеслав Караваев застрял в полупозиции между флангом и центром обороны и в результате не мог прервать скидку Сергея Терехова на ход Артуру Юсупову. Удар сочинца с острого угла Андрей Лунев парировал, но набежавший Никита Бурмистров открыл счет.

«Зенит», однако», на поражение не наиграл. Еще до гола Бурмистрова очень опасно контратаковал, но Азмуну категорически не хватало точности в завершении. То пробьет мимо (правда, из офсайда), то неподалеку от находившегося начеку Николая Заболотного. И все же спустя пять минут после гола Бурмистрова он и сравнял счет, замкнув отличную подачу Ракицкого со штрафного.

Имея целых пять замен, Сергей Семак к первой обратился только за 15 минут до конца основного времени. И это при том, что он имеет лучшую обойму игроков в РПЛ. Обращает на себя внимание и реакция Малкома на эту замену – бразилец, несмотря на ничейный результат, уходил с поля трусцой, как будто растягивая время в игре. Что, согласитесь, странно для команды, теряющей преимущество над ближайшим преследователем.

Казалось, что настроение Малкома передается партнерам, однако вскоре Азмун вновь реабилитировался за промахи в первый час игры – на сей раз он головой замкнул подачу с фланга Дугласа Сантоса. «Зенит» в концовке вырвал волевую победу и оторвался от «Спартака» на семь очков. Кажется, питерцев в этом сезоне уже не догнать.

РПЛ. 25-й тур

«Сочи» - «Зенит» - 1:2 (0:0)

Голы: Бурмистров, 58 – 1:0. Азмун, 63 – 1:1. Азмун, 80 – 1:2.

«Сочи»: Н. Заболотный, Прохин, Маммана, Миладинович, Заика (Маргасов, 90), Цаллагов, Нобоа (Пруцев, 90), Терехов, Бурмистров (Руденко, 79), Юсупов, А. Заболотный (Дуганжич, 90).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Вендел (Дриусси, 90+1), Барриос, Кузяев, Малком (Мостовой, 74), Азмун (Ерохин, 90+1), Дзюба (Оздоев, 86).

Предупреждения: Прохин, 39. Барриос, 42. Руденко, 85. Миладинович, 90+4.

Судья: Москалев (Воронеж).